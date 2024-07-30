https://ria.ru/20240730/buddisty-1962841872.html
В Бурятии пройдут буддийские учения
В Бурятии пройдут буддийские учения - РИА Новости, 30.07.2024
В Бурятии пройдут буддийские учения
Буддийские учения пройдут в воскресенье в Бурятии в преддверии II Международного буддийского форума, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:27
2024-07-30T08:27
2024-07-30T08:27
религия
республика бурятия
улан-удэ
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УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости. Буддийские учения пройдут в воскресенье в Бурятии в преддверии II Международного буддийского форума, сообщает пресс-служба правительства региона. Буддийский форум состоится 12–14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо Лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. "Учения Белой Тары пройдут в Улан-Удэ 4 августа в преддверии II Meждyнapoднoгo бyддийcкoгo форума. Учения Белой Тары (буддийского божества медитации и долголетия) и построение песочной мандалы пройдут в преддверии II Meждyнapoднoгo бyддийcкoгo форума. Учения начнутся 4 августа в КСК "Дружба" (проспект Строителей, 72) в 10:00 (5:00 мск)", - говорится в сообщении. Как уточнили в прес-службе, гости смогут увидеть построение священной мандалы, а также принять участие в лекциях, даровании лyнгa на начитку мaнтpы Бeлoй Tapы, ритуале долгой жизни Цэдo. Затем состоится разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы всем присутствующим. На учениях Дымбрыл лама расскажет o бyддийcкoм учении в целом, o методах тренировки ума, способствующих сохранению самообладания и концентрации ума. Целью II Международного буддийского форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики. Миссия форума состоит в развитии научного, образовательного и культурного сотрудничества в сфере буддийского образования, буддийских знаний и традиционных практик между буддийскими религиозными, научными, образовательными и медицинскими организациями России из разных стран.
https://ria.ru/20220830/praktiki-1813234051.html
https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, улан-удэ
Религия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
В Бурятии пройдут буддийские учения
В Бурятии пройдут учения Белой Тары перед Международным буддийским форумом
УЛАН-УДЭ, 30 июл – РИА Новости.
Буддийские учения пройдут в воскресенье в Бурятии в преддверии II Международного буддийского форума, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Буддийский форум состоится 12–14 августа в Улан-Удэ
. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо Лам – глав буддийских сообществ в России
. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм.
"Учения Белой Тары пройдут в Улан-Удэ 4 августа в преддверии II Meждyнapoднoгo бyддийcкoгo форума. Учения Белой Тары (буддийского божества медитации и долголетия) и построение песочной мандалы пройдут в преддверии II Meждyнapoднoгo бyддийcкoгo форума. Учения начнутся 4 августа в КСК "Дружба" (проспект Строителей, 72) в 10:00 (5:00 мск)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прес-службе, гости смогут увидеть построение священной мандалы, а также принять участие в лекциях, даровании лyнгa на начитку мaнтpы Бeлoй Tapы, ритуале долгой жизни Цэдo. Затем состоится разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы всем присутствующим. На учениях Дымбрыл лама расскажет o бyддийcкoм учении в целом, o методах тренировки ума, способствующих сохранению самообладания и концентрации ума.
Целью II Международного буддийского форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики. Миссия форума состоит в развитии научного, образовательного и культурного сотрудничества в сфере буддийского образования, буддийских знаний и традиционных практик между буддийскими религиозными, научными, образовательными и медицинскими организациями России из разных стран.