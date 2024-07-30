https://ria.ru/20240730/bkl-1855581193.html

БКЛ: схема и история создания Большой кольцевой линии метро в Москве

Большая кольцевая линия метро: схема БКЛ на карте метро Москвы, станции БКЛ

БКЛ: схема и история создания Большой кольцевой линии метро в Москве

1 марта 2023 года состоялось открытие полностью построенной Большой кольцевой линии московского метро. БКЛ — самая длинная в мире кольцевая линия метро,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:06

2024-07-30T16:06

2024-07-30T16:06

большая кольцевая линия

московское центральное кольцо (мцк)

"сокольники"

лефортово

владимир путин

москва

россия

метро

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. 1 марта 2023 года состоялось открытие полностью построенной Большой кольцевой линии московского метро. БКЛ — самая длинная в мире кольцевая линия метро, соединяющая все существующие и проектируемые радиальные ветки. Сколько станций включает в себя новая кольцевая, какое значение имеет для инфраструктуры Москвы, как изменилась карта метрополитена с вводом в эксплуатацию БКЛ, обновленная схема метро, — в материале РИА Новости. Схема БКЛ на карте метро МосквыБольшая кольцевая линия метро (Третий пересадочный контур, БКЛ) - крупнейший проект в истории московского метрополитена и самая большая кольцевая линия метро в мире. Это третье по счету кольцо для рельсового пассажирского транспорта в городе после Кольцевой линии (которая была открыта в 1950-54 годах) и Московского центрального кольца (запущенного в 2016 году). БКЛ проложена полностью под землей без выхода поездов на поверхность на расстоянии 3-10 км от Кольцевой, ее протяженность составляет 70 километров. Благодаря запуску проекта, жители и гости столицы смогут сэкономить в поездках в среднем 20-30 минут, кроме того, линия связала смежные районы, теперь перемещаться между ними можно не заезжая в центр, а новые пересадочные узлы открывают большое количество маршрутов и удобных пересадок. Открытие нового кольца позволит разгрузить и автомобильные дороги, так как удобство и быстрота перемещения на метро могут побудить автовладельцев пересесть на общественный транспорт.Основные поезда, курсирующие по Большой кольцевой - комфортные "Москва 2020" с широкими дверями, сквозными проходами между вагонами, современными кондиционерами, зарядными устройствами, большими информационными экранами и сенсорными панелями, позволяющими проложить маршрут поездки. По информации пресс-службы Московского метро, сейчас ведется работа над обновленным вариантом состава, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Поезда изменят внешний вид и интерьер, будут гораздо вместительнее и комфортнее, кроме того, намечено заложить возможности беспилотного управления составом. Схема БКЛ включает в себя 31 станцию и 3 электродепо.Дата открытияОткрытие БКЛ состоялось 1 марта 2023 года при участии президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.СтанцииСтанции, расположенные на Большой кольцевой линии, оформлены в современном стиле, большинство из них - неглубокого заложения (кроме "Марьина Роща" и "Рижская").“Варшавская”Была открыта в 1969 году в составе Замоскворецкой линии, а в 1995-м стала частью Каховской ветки. 26 октября 2019 года ее закрыли на реконструкцию, теперь она отделана белой с голубым керамической плиткой, колонны - серо-желтым мрамором с желтыми вкраплениями, а пол - серым гранитом.“Каширская”Так же, как и Варшавская, открыта в 1969 году, имеет выходы на обе стороны Каширского шоссе. После реконструкции ее отделку обновили, на станции есть кроссплатформа для быстрой пересадки на БКЛ.“Кленовый бульвар”Новая станция мелкого заложения, с одним вестибюлем и береговыми платформами, имеет в отделке традиционные орнаменты, отсылающие к народным ремеслам, и необычные источники света по мотивам сетчатой керамики. Отделка выполнена в черно-белой гамме из мрамора, гранита и металлических панелей.“Марьина Роща”Пересадочная со станции “Марьина Роща” Люблинско-Дмитровской линии. По конструкции - трехсводчатая, с массивными столбами для поддержания сводов. Имеет округлые колонны, напоминающие фарфоровые чайники, и металлические шары из нержавеющей стали, мрамор, использованный в отделке, как-будто покрыт мелкими трещинами. По длине эскалатора (130 метров) станция побила рекорд “Парка Победы” (127 метров).“Нагатинский Затон”Находится на мысе Нагатинской поймы, поэтому при выходе из нее открывается вид на Москву-реку. Дизайн был выбран в ходе международного конкурса, а основная его идея - музей, посвященный обитателям рек Московского региона. На стенах из белого мрамора размещены крупные реалистичные изображения рыб из натурального камня, в отделке потолка использовались алюминиевые белые панели, а пол покрыт гранитом.“Печатники”Имеет два вестибюля с выходами на улицы Шоссейная и Гурьянова, интерьер выполнен в черно-белой гамме, а колонны и скамейки сделаны в форме перевернутых букв "п".“Рижская”Дизайн станции также выбирался по итогам открытого международного конкурса, а проект одобрен москвичами на портале "Активный гражданин". Основной архитектурный элемент - 16 арок из нержавеющей стали со встроенной подсветкой. Отделка - классика для московского метро - гранит.“Сокольники”Оформление посвящено строительству первых станций метро, на стенах помещены плакаты тех лет, а одна из стен и часть потолка украшены панно в духе выдающихся художников того времени.“Текстильщики”Необычность станции придает двухуровневый потолок, напоминающий ткацкий станок. Пол выложен серым гранитом, стены - светлым мрамором и металлическими панелями, входные павильоны - в оттенках белого, серого и синего цвета.Пересадки с БКЛ на другие линииМосквичи могут воспользоваться 31 станцией и совершить пересадку на:Важность БКЛ для городаВвод в эксплуатацию БКЛ дал возможность большому количеству москвичей получить метро рядом с домом, планируется, что эта линия будет самой востребованной в метро. Кроме того, новый контур соединяет существующие и будущие радиальные линии, с него можно сделать рекордное число пересадок (47) на другие станции метро, МЦК, МЦД и железной дороги, которые в результате разгружаются примерно на 25%. Удобство перемещения по городу дает возможность быстро добираться не только в разные части Москвы, но и в Подмосковье. Если в результате жители города предпочтут общественный транспорт автомобилю, количество пробок уменьшится и экологическая обстановка станет лучше.История созданияВ 40-х годах прошлого века, когда московское метро только строилось, Большим кольцом называли современную Кольцевую линию, так как планировалось создать еще малое кольцо, проходящее под бульварами, но от этого проекта отказались. Намерение построить вторую кольцевую линию было отражено в Генеральном плане развития города 1971 года, но строительство было отложено, а после распада СССР экономические трудности не позволяли приступить к такому масштабному проекту. Начиная с 1980-х вплоть до 2010 года разрабатывались различные планы по созданию нового пересадочного контура, предлагались варианты в виде кольца и линий. Наконец, в мае 2012 года была утверждена программа развития московского метрополитена до 2020 года, в которой предусматривалось строительство новых линий, а проектирование и строительство БКЛ началось с ноября 2011-го, первый участок линии был открыт в 2018 году и насчитывал 5 станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В 2020 году появились "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово". В 2021-2022 году были присоединены:В 2023 году в эксплуатацию были введены оставшиеся 9 станций Большой кольцевой линии.Интересные фактыИзменения в 2024 годуВ IV квартале 2024 года запланировано открытие трех новых пересадок на БКЛ:Строители уже приступили к установке эскалаторного оборудования.

https://ria.ru/20230301/bkl-1855162490.html

https://ria.ru/20230301/bkl-1855117076.html

https://ria.ru/20230302/interaktiv-1855300418.html

https://ria.ru/20230301/metro-1855124834.html

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Алёна Пава

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