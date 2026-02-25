Рейтинг@Mail.ru
12:07 25.02.2026
БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро
БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро
Первой полностью беспилотной линией московского метрополитена станет Большая кольцевая линия, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.02.2026
москва, сергей собянин, метро, общество
Москва, Сергей Собянин, Метро, Общество
БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро

БКЛ станет первой полностью беспилотной линией московского метро

Логотип Большой кольцевой линии московского метро на вагоне поезда. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первой полностью беспилотной линией московского метрополитена станет Большая кольцевая линия, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе транспортного комплекса города. По итогам обсуждения вопроса мэр Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной системы столицы на 2026 год. Согласно материалам, в соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро, которой станет Большая кольцевая.
До этого момента тестовая эксплуатация первого беспилотного поезда метро отечественного производства продолжится на базе модели "Москва-2024" на Большой кольцевой линии без пассажиров, а в дальнейших планах – тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026".
В результате, к концу 2026 года поезд будет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.
