БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро

До этого момента тестовая эксплуатация первого беспилотного поезда метро отечественного производства продолжится на базе модели "Москва-2024" на Большой кольцевой линии без пассажиров, а в дальнейших планах – тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро "Москва-2026".

В результате, к концу 2026 года поезд будет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.