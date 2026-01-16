Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в Москве
20:21 16.01.2026 (обновлено: 21:11 16.01.2026)
Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в Москве
Владимир Путин осмотрел выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена, передает... РИА Новости, 16.01.2026
Путин в электродепо "Аминьевское"
Путин в электродепо "Аминьевское". Президент осмотрел первый беспилотный поезд московского метро. Проект этого поезда начали реализовывать в 2024-м, а поездки в беспилотном режиме с пассажирами запланированы со следующего года.
Путин и Собянин в беспилотном трамвае "Львенок"
Путин и Собянин в беспилотном трамвае "Львенок".
владимир путин, московский метрополитен
Владимир Путин, Московский метрополитен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин осмотрел выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с президентом мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин министр транспорта Андрей Никитин, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, а также генеральные директоры "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и ГЛОНАСС Алексей Райкевич.
Главе государства, в частности, показали беспилотный трамвай "Львенок-Москва", который в 2025 году начал движение в столице. Кроме того, на выставке представлены автономный шаттл Navio, беспилотный автобус "Манжерок" и магистральные тягачи.
Помимо этого, здесь продемонстрированы катер "Катамаран", образцы уборочной техники, а также несколько беспилотных летательных аппаратов, которые применяются для мониторинга пожаров, незаконных лесных вырубок и создания 3D-моделей местности.
Глава государства также осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса. Последние уже успешно выполнили более 850 000 доставок. Их серийное производство ведется с 2024 года, применяются они в основном в столице. Роботакси тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории "Сириус". В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы.
Вагон поезда новейшей серии Москва-2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Минтранс рассказал, где в России будут первыми вводиться беспилотные поезда
Вчера, 20:25
На выставке представлена беспилотная авиационная система самолетного типа "Шторм", которая работает над обновлением Цифрового двойника Москвы. Кроме того, президенту показали роботов, которые применяются в сфере здравоохранения.
Главе государства также продемонстрировали беспилотный гибридный трактор, сортировочного робота и образец автономной платформы, которую в петербургском аэропорту "Пулково" используют для перевозки багажа.
Ряд образцов посвящен системам контроля и мониторинга, в том числе за состоянием дорог и коммуникаций.
В графике Владимира Путина на пятницу также совещание по вопросам развития автономных систем. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обсуждение предстоит серьезное.
В Москве запустили первый беспилотный трамвай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Москве запустили первый в России беспилотный трамвай с пассажирами
3 сентября 2025, 23:02
 
Владимир Путин
Московский метрополитен
 
 
