Путин осмотрел выставку беспилотного транспорта в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин осмотрел выставку автономного и беспилотного гражданского транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена, передает корреспондент РИА Новости.

Вместе с президентом мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин министр транспорта Андрей Никитин, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Минпромторга Антон Алиханов, а также генеральные директоры "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и ГЛОНАСС Алексей Райкевич.

Главе государства, в частности, показали беспилотный трамвай "Львенок-Москва", который в 2025 году начал движение в столице. Кроме того, на выставке представлены автономный шаттл Navio, беспилотный автобус "Манжерок" и магистральные тягачи.

Помимо этого, здесь продемонстрированы катер "Катамаран", образцы уборочной техники, а также несколько беспилотных летательных аппаратов, которые применяются для мониторинга пожаров, незаконных лесных вырубок и создания 3D-моделей местности.

Глава государства также осмотрел роботакси и роботов-доставщиков от Яндекса . Последние уже успешно выполнили более 850 000 доставок. Их серийное производство ведется с 2024 года, применяются они в основном в столице. Роботакси тестируется в Москве Иннополисе и на федеральной территории "Сириус". В 2026 году запланирован запуск в новых районах Москвы.

На выставке представлена беспилотная авиационная система самолетного типа "Шторм", которая работает над обновлением Цифрового двойника Москвы. Кроме того, президенту показали роботов, которые применяются в сфере здравоохранения.

Главе государства также продемонстрировали беспилотный гибридный трактор, сортировочного робота и образец автономной платформы, которую в петербургском аэропорту "Пулково" используют для перевозки багажа.

Ряд образцов посвящен системам контроля и мониторинга, в том числе за состоянием дорог и коммуникаций.