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Пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка переведут на лечение в Москву
Пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка переведут на лечение в Москву - РИА Новости, 29.07.2024
Пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка переведут на лечение в Москву
Подростка, пострадавшего в ДТП с множеством жертв на пешеходном тротуаре в Благовещенске, планируют отправить в московскую клинику, сообщает минздрав Приамурья... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T16:53
2024-07-29T16:53
2024-07-29T17:02
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл – РИА Новости. Подростка, пострадавшего в ДТП с множеством жертв на пешеходном тротуаре в Благовещенске, планируют отправить в московскую клинику, сообщает минздрав Приамурья в Telegram-канале. "Мальчика 14 лет, который пострадал в ДТП, 14 июня, на улице Василенко, готовят к транспортировке в Москву", - говорится в сообщении. После аварии четверо пострадавших лечили в больницах области, троих – мальчика 14 лет, девушку 19 лет и женщину 32 лет выписали. Еще один мальчик 14 лет сейчас находится в детской областной больнице. Его планируют отправить в московскую клинику, уточняют в ведомстве. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания.
https://ria.ru/20240719/blagoveschensk-1960661915.html
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происшествия, благовещенск, здоровье - общество, дтп, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Здоровье - Общество, ДТП, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Москва, Амурская область
Пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка переведут на лечение в Москву
Подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске, переведут в московскую клинику
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл – РИА Новости.
Подростка, пострадавшего в ДТП с множеством жертв на пешеходном тротуаре в Благовещенске, планируют отправить в московскую клинику, сообщает минздрав Приамурья в Telegram-канале
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"Мальчика 14 лет, который пострадал в ДТП, 14 июня, на улице Василенко, готовят к транспортировке в Москву", - говорится в сообщении.
После аварии четверо пострадавших лечили в больницах области, троих – мальчика 14 лет, девушку 19 лет и женщину 32 лет выписали. Еще один мальчик 14 лет сейчас находится в детской областной больнице. Его планируют отправить в московскую клинику, уточняют в ведомстве.
ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа.
Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания.