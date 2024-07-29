https://ria.ru/20240729/dtp-1962739378.html

Пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка переведут на лечение в Москву

Пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка переведут на лечение в Москву - РИА Новости, 29.07.2024

Пострадавшего в ДТП в Благовещенске подростка переведут на лечение в Москву

Подростка, пострадавшего в ДТП с множеством жертв на пешеходном тротуаре в Благовещенске, планируют отправить в московскую клинику, сообщает минздрав Приамурья... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T16:53

2024-07-29T16:53

2024-07-29T17:02

происшествия

благовещенск

здоровье - общество

дтп

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952956083_0:62:843:536_1920x0_80_0_0_6d60c8be4f81d4dc7c066961b5522860.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл – РИА Новости. Подростка, пострадавшего в ДТП с множеством жертв на пешеходном тротуаре в Благовещенске, планируют отправить в московскую клинику, сообщает минздрав Приамурья в Telegram-канале. "Мальчика 14 лет, который пострадал в ДТП, 14 июня, на улице Василенко, готовят к транспортировке в Москву", - говорится в сообщении. После аварии четверо пострадавших лечили в больницах области, троих – мальчика 14 лет, девушку 19 лет и женщину 32 лет выписали. Еще один мальчик 14 лет сейчас находится в детской областной больнице. Его планируют отправить в московскую клинику, уточняют в ведомстве. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания.

https://ria.ru/20240719/blagoveschensk-1960661915.html

https://ria.ru/20240627/shtrafy-1955757357.html

благовещенск

москва

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, благовещенск, здоровье - общество, дтп, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, амурская область