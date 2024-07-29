https://ria.ru/20240729/botulizm-1962775237.html

В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом

В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом - РИА Новости, 29.07.2024

В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом

Все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:34

2024-07-29T18:34

2024-07-29T18:34

здоровье - общество

нижегородская область

россия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился. "По состоянию на 29 июля все 16 пациентов с диагнозом "ботулизм" были выписаны из медучреждений региона для продолжения наблюдения в амбулаторных условиях", - заявили в региональном минздраве. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, "смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной". Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.

https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html

https://ria.ru/20240711/botulizm-1959066563.html

нижегородская область

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здоровье - общество, нижегородская область, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки