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В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом - РИА Новости, 29.07.2024
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18:34 29.07.2024
https://ria.ru/20240729/botulizm-1962775237.html
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом - РИА Новости, 29.07.2024
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом
Все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:34
2024-07-29T18:34
здоровье - общество
нижегородская область
россия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился. "По состоянию на 29 июля все 16 пациентов с диагнозом "ботулизм" были выписаны из медучреждений региона для продолжения наблюдения в амбулаторных условиях", - заявили в региональном минздраве. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, "смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной". Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.
https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html
https://ria.ru/20240711/botulizm-1959066563.html
нижегородская область
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здоровье - общество, нижегородская область, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Здоровье - Общество, Нижегородская область, Россия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом

Минздрав: все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больниц региона

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился.
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21 июля, 12:26
"По состоянию на 29 июля все 16 пациентов с диагнозом "ботулизм" были выписаны из медучреждений региона для продолжения наблюдения в амбулаторных условиях", - заявили в региональном минздраве.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, "смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной". Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.
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Здоровье - ОбществоНижегородская областьРоссияМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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