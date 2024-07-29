https://ria.ru/20240729/botulizm-1962775237.html
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом - РИА Новости, 29.07.2024
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом
Все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:34
2024-07-29T18:34
2024-07-29T18:34
здоровье - общество
нижегородская область
россия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился. "По состоянию на 29 июля все 16 пациентов с диагнозом "ботулизм" были выписаны из медучреждений региона для продолжения наблюдения в амбулаторных условиях", - заявили в региональном минздраве. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, "смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной". Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.
https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html
https://ria.ru/20240711/botulizm-1959066563.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, нижегородская область, россия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Здоровье - Общество, Нижегородская область, Россия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Нижегородской области из больниц выписали всех заразившихся ботулизмом
Минздрав: все 16 нижегородцев с ботулизмом выписаны из больниц региона