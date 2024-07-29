https://ria.ru/20240729/bashkiriya-1962720565.html

В Башкирии предложили организовать особые дни богослужений за победу в СВО

В Башкирии предложили организовать особые дни богослужений за победу в СВО - РИА Новости, 29.07.2024

В Башкирии предложили организовать особые дни богослужений за победу в СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона предложил организовать в храмах и мечетях республики особые дни богослужений за... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T15:46

2024-07-29T15:46

2024-07-29T15:46

религия

россия

радий хабиров

общество

республика башкортостан

религия

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УФА, 29 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона предложил организовать в храмах и мечетях республики особые дни богослужений за военнослужащих и за победу России в спецоперации. "Во время встречи с родными наших бойцов меня попросили, чтобы в храмах и мечетях, куда они приходят молиться за ребят, было определённое время или специальные литургии для этого. Считаю, что это разумная история и важная составляющая нашей духовной жизни. Надо создать условия для верующих, чтобы они могли помолиться за здравие наших воинов, а также за упокой погибших ребят", - заявил Хабиров.По его словам, предварительные разговоры с духовными лидерами уже провели. "Они поддерживают эту инициативу и понимают, что родным и близким воинов очень важно выразить такую духовную поддержку", - добавил глава Башкирии.

https://ria.ru/20240311/gotovnost-1932385308.html

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россия, радий хабиров, общество, республика башкортостан, религия