Путин открыл памятник Ушакову в Санкт-Петербурге
Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге.
Памятник расположен в центре города, на площади Труда, рядом со знаковыми объектами Санкт-Петербурга, которые связаны с флотом, в частности рядом со зданием Адмиралтейства и Главного штаба ВМФ.
Закладной камень на месте памятника был установлен в 2021 году. Авторами монумента стали скульптор Владислав Маначинский и архитекторы Анатолий и Лада Черновы.
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"Сегодня мы открываем памятник одному из наших выдающихся флотоводцев, праведному воину, причисленному к лику святых, адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Его судьба тесно связана с городом на Неве, он начинал служить на кораблях Балтийского флота, впитал его славные традиции, заложенные еще Петром I. И приумножил их в баталиях на Черном и Средиземном морях. Эти доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили все дальнейшее развитие отечественного флота", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии.
Командующий Черноморским флотом в русско-турецкой войне адмирал Федор Ушаков одержал победы в 43 морских сражениях и не потерпел ни единого поражения. Более того, в этих битвах Ушаков не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Русская православная церковь канонизировала флотоводца 23 июля (5 августа) 2001 года, он был причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. В 2025 году Россия отпразднует 280-летие святого адмирала. Церковь Богоявления-на-Острову, где будет храниться частица его мощей, станет центром притяжения для паломников со всей страны.