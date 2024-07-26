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Исламские духовные лидеры стран БРИКС подписали резолюцию о сотрудничестве
Исламские духовные лидеры стран БРИКС подписали резолюцию о сотрудничестве - РИА Новости, 26.07.2024
Исламские духовные лидеры стран БРИКС подписали резолюцию о сотрудничестве
Мусульманские религиозные деятели стран БРИКС в пятницу подписали в Казани резолюцию о сотрудничестве в религиозной сфере, направленную на объединение усилий в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T18:20
2024-07-26T18:20
2024-07-26T18:20
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КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Мусульманские религиозные деятели стран БРИКС в пятницу подписали в Казани резолюцию о сотрудничестве в религиозной сфере, направленную на объединение усилий в отстаивании морально-нравственных норм, противостоянии экстремизму и терроризму, передает корреспондент РИА Новости."Для нас крайне важно заявить о приверженности религиозных деятелей стран БРИКС духовно-нравственным идеалам, человеческой морали и гуманистическим принципам. Важно, мы принимаем документ в преддверии заседания БРИКС, тем самым подчеркиваем нашу поддержку лидерам стран БРИКС", - сказал перед подписанием резолюции председатель Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин.В подписанной резолюции отмечается, что лидеры мусульманских организаций стран БРИКС чувствуют особую ответственность перед Богом и народами в деле защиты "боговдохновенных морально-нравственных норм", сохранении устоев семьи, любви к Родине, защите национальных, культурных и религиозных особенностей и традиций ее народов, выступая против бездуховной глобализации и размывания идентичностей.В тексте документа также отмечается, что главы мусульманских центров стран БРИКС поддерживают все международные усилия по обеспечению справедливого мира и стабильности в конфликтных регионах мира."Исламская религия, как и другие религии, не приемлют террор и экстремизм в любом его проявлении, подтверждая, что не может быть никакого оправдания никаким террористическим актам", - говорится в документе.Документ подписали представители РФ, ОАЭ, Ирана, Египта, КНР, Бразилии, Эфиопии, Индии, ЮАР.
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россия, оаэ, иран, равиль гайнутдин, брикс, религия
Религия, Россия, ОАЭ, Иран, Равиль Гайнутдин, БРИКС, Религия
Исламские духовные лидеры стран БРИКС подписали резолюцию о сотрудничестве
Мусульманские лидеры стран БРИКС подписали резолюцию о сотрудничестве
КАЗАНЬ, 26 июл – РИА Новости. Мусульманские религиозные деятели стран БРИКС в пятницу подписали в Казани резолюцию о сотрудничестве в религиозной сфере, направленную на объединение усилий в отстаивании морально-нравственных норм, противостоянии экстремизму и терроризму, передает корреспондент РИА Новости.
"Для нас крайне важно заявить о приверженности религиозных деятелей стран БРИКС
духовно-нравственным идеалам, человеческой морали и гуманистическим принципам. Важно, мы принимаем документ в преддверии заседания БРИКС, тем самым подчеркиваем нашу поддержку лидерам стран БРИКС", - сказал перед подписанием резолюции председатель Духовного управления мусульман РФ
, Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин
.
В подписанной резолюции отмечается, что лидеры мусульманских организаций стран БРИКС чувствуют особую ответственность перед Богом и народами в деле защиты "боговдохновенных морально-нравственных норм", сохранении устоев семьи, любви к Родине, защите национальных, культурных и религиозных особенностей и традиций ее народов, выступая против бездуховной глобализации и размывания идентичностей.
В тексте документа также отмечается, что главы мусульманских центров стран БРИКС поддерживают все международные усилия по обеспечению справедливого мира и стабильности в конфликтных регионах мира.
"Исламская религия, как и другие религии, не приемлют террор и экстремизм в любом его проявлении, подтверждая, что не может быть никакого оправдания никаким террористическим актам", - говорится в документе.
Документ подписали представители РФ, ОАЭ
, Ирана
, Египта
, КНР
, Бразилии
, Эфиопии
, Индии
, ЮАР
.