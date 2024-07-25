https://ria.ru/20240725/murashko-1961958739.html

Мурашко рассказал о своем лишнем весе

Мурашко рассказал о своем лишнем весе - РИА Новости, 25.07.2024

Мурашко рассказал о своем лишнем весе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признался, что ему нужно сбросить 6 килограммов. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:11

2024-07-25T15:11

2024-07-25T15:11

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_0:65:2974:1738_1920x0_80_0_0_12576af155f10f5147c96cf8c95fa28c.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признался, что ему нужно сбросить 6 килограммов. "Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить 6 килограммов", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество". Он уточнил, что питание влияет на работоспособность и на ощущения от жизни. Глава Минздрава подчеркнул важность соблюдения ряда правил, в том числе большего употребления овощей и фруктов. Мурашко отметил, что в питании следует также не переедать.

https://ria.ru/20240725/murashko-1961938930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко