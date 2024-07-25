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Мурашко рассказал о своем лишнем весе - РИА Новости, 25.07.2024
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15:11 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/murashko-1961958739.html
Мурашко рассказал о своем лишнем весе
Мурашко рассказал о своем лишнем весе - РИА Новости, 25.07.2024
Мурашко рассказал о своем лишнем весе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признался, что ему нужно сбросить 6 килограммов. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:11
2024-07-25T15:11
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признался, что ему нужно сбросить 6 килограммов. "Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить 6 килограммов", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество". Он уточнил, что питание влияет на работоспособность и на ощущения от жизни. Глава Минздрава подчеркнул важность соблюдения ряда правил, в том числе большего употребления овощей и фруктов. Мурашко отметил, что в питании следует также не переедать.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о своем лишнем весе

Глава Минздрава Мурашко признался, что ему нужно сбросить шесть килограммов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признался, что ему нужно сбросить 6 килограммов.
«
"Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить 6 килограммов", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество".
Он уточнил, что питание влияет на работоспособность и на ощущения от жизни. Глава Минздрава подчеркнул важность соблюдения ряда правил, в том числе большего употребления овощей и фруктов. Мурашко отметил, что в питании следует также не переедать.
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