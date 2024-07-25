https://ria.ru/20240725/murashko-1961958739.html
Мурашко рассказал о своем лишнем весе
Мурашко рассказал о своем лишнем весе - РИА Новости, 25.07.2024
Мурашко рассказал о своем лишнем весе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признался, что ему нужно сбросить 6 килограммов. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:11
2024-07-25T15:11
2024-07-25T15:11
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_0:65:2974:1738_1920x0_80_0_0_12576af155f10f5147c96cf8c95fa28c.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко признался, что ему нужно сбросить 6 килограммов. "Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить 6 килограммов", - сказал Мурашко на форуме "Здоровое общество". Он уточнил, что питание влияет на работоспособность и на ощущения от жизни. Глава Минздрава подчеркнул важность соблюдения ряда правил, в том числе большего употребления овощей и фруктов. Мурашко отметил, что в питании следует также не переедать.
https://ria.ru/20240725/murashko-1961938930.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_712f36ba6f5231c44751b8c352004764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о своем лишнем весе
Глава Минздрава Мурашко признался, что ему нужно сбросить шесть килограммов