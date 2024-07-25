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В Москве арестовали продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела - РИА Новости, 25.07.2024
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18:22 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/moskva-1962017286.html
В Москве арестовали продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела
В Москве арестовали продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела - РИА Новости, 25.07.2024
В Москве арестовали продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела
Продавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела на севере Москвы, арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:22
2024-07-25T18:22
происшествия
россия
москва
здоровье - общество
прокуратура г. москвы
тимирязевский суд г. москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Продавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела на севере Москвы, арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Двадцатичетырехлетнему продавцу точки общественного питания предъявлено обвинение пункт "а" часть 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Свою вину мужчина не признал... С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании обвиняемый возражал против ареста. По данным следствия, мужчина работал в точке общественного питания на улице Клязьминская, хозяин которой уже отправлен под домашний арест. Отмечается, что обвиняемый готовил еду, работая без медицинской книжки. Как рассказали в прокуратуре, мужчина продал шаурму, в составе которой был некачественное мясо на вертеле, закупленное предприятием. Подчеркивается, что в мясе были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что предварительным диагнозом у покупавших продукцию в точке питания является сальмонеллёз. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе допроса обвиняемый вину не признал. В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора. В столичном управлении Роспотребназдора сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.
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происшествия, россия, москва, здоровье - общество, прокуратура г. москвы, тимирязевский суд г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Здоровье - Общество, Прокуратура г. Москвы, Тимирязевский суд г. Москвы
В Москве арестовали продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела

Суд в Москве арестовал продавца шаурмы после отравления постояльцев хостела

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыПродавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела в Москве, в Тимирязевском суде Москвы
Продавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела в Москве, в Тимирязевском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Продавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела в Москве, в Тимирязевском суде Москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Продавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела на севере Москвы, арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Двадцатичетырехлетнему продавцу точки общественного питания предъявлено обвинение пункт "а" часть 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Свою вину мужчина не признал... С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на заседании обвиняемый возражал против ареста.
По данным следствия, мужчина работал в точке общественного питания на улице Клязьминская, хозяин которой уже отправлен под домашний арест. Отмечается, что обвиняемый готовил еду, работая без медицинской книжки. Как рассказали в прокуратуре, мужчина продал шаурму, в составе которой был некачественное мясо на вертеле, закупленное предприятием. Подчеркивается, что в мясе были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что предварительным диагнозом у покупавших продукцию в точке питания является сальмонеллёз. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе допроса обвиняемый вину не признал. В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора.
В столичном управлении Роспотребназдора сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.
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ПроисшествияРоссияМоскваЗдоровье - ОбществоПрокуратура г. МосквыТимирязевский суд г. Москвы
 
 
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