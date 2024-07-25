В Москве арестовали продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела
Суд в Москве арестовал продавца шаурмы после отравления постояльцев хостела
© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыПродавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела в Москве, в Тимирязевском суде Москвы
Продавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела в Москве, в Тимирязевском суде Москвы
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Продавец шаурмы, которой отравились постояльцы хостела на севере Москвы, арестован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Двадцатичетырехлетнему продавцу точки общественного питания предъявлено обвинение пункт "а" часть 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Свою вину мужчина не признал... С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании обвиняемый возражал против ареста.
По данным следствия, мужчина работал в точке общественного питания на улице Клязьминская, хозяин которой уже отправлен под домашний арест. Отмечается, что обвиняемый готовил еду, работая без медицинской книжки. Как рассказали в прокуратуре, мужчина продал шаурму, в составе которой был некачественное мясо на вертеле, закупленное предприятием. Подчеркивается, что в мясе были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что предварительным диагнозом у покупавших продукцию в точке питания является сальмонеллёз. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе допроса обвиняемый вину не признал. В ведомстве уточнили, что сотрудники этого заведения работали незаконно, без составления трудового договора.
В столичном управлении Роспотребназдора сообщали, что, по предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму.