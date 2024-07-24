https://ria.ru/20240724/svo-1961469159.html

"У России преимущество по всему фронту": ВСУ теряют последних доноров

"У России преимущество по всему фронту": ВСУ теряют последних доноров - РИА Новости, 24.07.2024

"У России преимущество по всему фронту": ВСУ теряют последних доноров

Инициатива Праги по закупкам боеприпасов для Украины в третьих странах буксует — денег не хватает, поставки задерживаются. Чешские власти просят у спонсоров... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:07

специальная военная операция на украине

украина

чехия

петр павел

ян липавский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Инициатива Праги по закупкам боеприпасов для Украины в третьих странах буксует — денег не хватает, поставки задерживаются. Чешские власти просят у спонсоров новых вливаний. При этом, похоже, сами не верят в пользу того, что делают.Третьи страныКак известно, Украина в целом и ВСУ в особенности критически зависят от западных поставок. В начале 2024-го ситуация для них сложилась аховая: конгресс США медлил с выделением очередного пакета помощи, ожидая от Киева непопулярных решений об ужесточении мобилизации. Европейская промышленность, которая должна была выпустить миллион снарядов, не справлялась. В результате украинским артиллеристам стало нечем стрелять. В феврале перевес в пользу российской армии оценивали как десять выстрелов к одному.На помощь пришел один из главных восточноевропейских "ястребов" — президент Чехии Петр Павел. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале он выступил с инициативой по закупке боеприпасов в третьих странах. Ссылался на данные некоего исследования, согласно которому на мировом рынке можно приобрести 800 тысяч нужных изделий — полмиллиона единиц натовского калибра 155 миллиметров и 300 тысяч советского калибра 152 миллиметра.Средства собирали по всей НАТО. "Скинуться" вызвались 18 стран. Список доноров известен лишь частично: Нидерланды, Дания, Германия, Португалия, Канада, Норвегия и Швеция. Консорциум потратил почти два миллиарда евро. Прага официально не сообщает, чьи арсеналы скупает. По данным прессы, речь идет о Турции, Южной Корее и Южной Африке."Нам нужны деньги"Однако что-то пошло не так. Сроки постепенно переносили, а количество доступных боеприпасов сокращалось. Сначала обещали отправить "в течение недель", но затем сроки "сдвинулись вправо" — до июня. Павел утверждал, что в первом летнем месяце Украина получит 180 тысяч снарядов, однако на деле до нее дошло лишь 45 тысяч. В неудачах чешский президент обвинял россиян: мол, те всеми силами пытаются не допустить поставок, работая с третьими странами.Теперь выясняется, что первоначальная оценка была слишком оптимистичной: средств не хватает. Три страны из 18 по неизвестным причинам передумали выделять деньги. Какие именно государства вышли из игры, не сообщается. В Праге считают, что их решение — окончательное.Оставшихся средств должно хватить на полмиллиона снарядов, заявил глава МИД Чехии Ян Липавски. На Украину они, по словам чиновника, попадут до конца 2024-го. В июле и августе поступят 100 тысяч, а "с сентября поставки ускорятся"."Мы можем передать до 800 000 к концу этого года, если найдем деньги, поэтому нам нужны деньги", — сказал министр."У русских все равно больше"Несмотря на сложности, в Чехии, кажется, все равно довольны результатом. Положительный эффект оказали не только закупки, но и сами обещания таковых, следует из заявлений координатора чешского правительства по восстановлению Украины Томаша Копечны. Он утверждает, что артиллерия ВСУ стала стрелять менее экономно уже в мае, "когда стало ясно, что поставки неизбежны"."На некоторых участках линии фронта украинские войска теперь имеют преимущество по количеству. Однако общая картина по-прежнему в пользу русских", — приводит его слова The Guardian.Если финансовый поток не иссякнет, то Чехия, по словам Копечны, может за несколько лет закупить для ВСУ "несколько миллионов" снарядов.Даже при самом оптимистичном раскладе чешских боеприпасов не хватит для того, чтобы удовлетворить украинских военачальников.Сколько ни дай — будет малоПо оценкам западных экспертов, во время летнего контрнаступления в 2023 году ВСУ использовали 220-240 тысяч снарядов в месяц. Как известно, успеха это не принесло — украинская армия уступила больше территорий, чем приобрела.В марте 2023-го тогдашний министр обороны Алексей Резников заявлял, что "для успешного выполнения боевых задач" ВСУ необходимо тратить до 356 тысяч снарядов в месяц. Пока такого количества не могут обеспечить ни оборонно-промышленный комплекс Запада, ни поставки из третьих стран.Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, если верить СМИ, и вовсе просил у США фантастические 17 миллионов боеприпасов, без которых "деоккупация" невозможна.Примечательно, что в мае — спустя несколько месяцев после объявления громкой инициативы — сам Петр Павел призвал как можно скорее искать мирное решение. "Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности", — пояснил он. А утверждения о том, что Киев сможет вернуть территории, назвал наивными.Похоже, это как раз тот случай, когда слова радикально расходятся с делом: план чешского президента не даст ВСУ решающего преимущества на поле боя. Наоборот, он лишь способствует затягиванию конфликта.

https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html

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украина, чехия, петр павел, ян липавский, вооруженные силы украины