https://ria.ru/20231204/snaryady-1913638543.html

Залужный попросил у главы Пентагона 17 миллионов снарядов, пишут СМИ

Залужный попросил у главы Пентагона 17 миллионов снарядов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2023

Залужный попросил у главы Пентагона 17 миллионов снарядов, пишут СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:07

2023-12-04T14:07

2023-12-04T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ллойд остин

министерство обороны сша

валерий залужный

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины", сообщает в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. "Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина ему (Залужный – ред.) озвучил, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины требуется сил и средств на 350-400 миллиардов долларов. Идеями планирования Генштаба поделились с Остином во время его визита в Киев в ноябре. Он (Остин – ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Кроме того, по словам источника, Остин также рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство офиса Владимира Зеленского в его работу. При этом, там же беспокоятся, что увольнение главкома поспособствует его политической карьере. "На Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского - ред.) это прекрасно понимают, поэтому значительная часть команды Зеленского категорически против отставки нынешнего главкома", - подчеркнули в издании. Как заявлял в ноябре Шеф Пентагона Ллойд Остин, контактная группа по Украине выделила Киеву уже более 80 миллиардов долларов помощи с начала конфликта. Ранее конгрессмен Майкл Куигли (демократ от штата Иллинойс) во время встречи в Киеве с Зеленским заявил, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становится более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в конце ноября заявил, что госбюджет в следующем году способен профинансировать лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны, который и так не способен закрыть потребности ВСУ, по его словам, Киев и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружений. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html

https://ria.ru/20231203/klichko-1913437272.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ллойд остин, министерство обороны сша, валерий залужный