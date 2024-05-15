https://ria.ru/20240515/ukraina-1946073097.html

Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине

Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине - РИА Новости, 15.05.2024

Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине

Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров. "Нам нужно остановить войну,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:51

2024-05-15T10:51

2024-05-15T16:40

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров. "Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", — сказал он, отвечая на вопрос, должен ли Киев сейчас начать переговоры с Москвой. Павел в дополнение назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Россией. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины в Стамбуле, в ноябре 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Турции бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946056823.html

https://ria.ru/20240515/kuleba-1946051651.html

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в мире, украина, чехия, россия, петр павел