Президент Чехии выступил с неожиданным предложением по Украине
Sky: президент Чехии счел необходимым остановить боевые действия на Украине
© AP Photo / Petr David Josek Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров.
"Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", — сказал он, отвечая на вопрос, должен ли Киев сейчас начать переговоры с Москвой.
"Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", — сказал он, отвечая на вопрос, должен ли Киев сейчас начать переговоры с Москвой.
Павел в дополнение назвал наивными утверждения о том, что Украина в обозримой перспективе сможет вернуть территорию, занятую Россией.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины в Стамбуле, в ноябре 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Турции бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины в Стамбуле, в ноябре 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Турции бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".