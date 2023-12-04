https://ria.ru/20231204/pomosch-1912987937.html

"Россию недооценили". Как Запад меняет подход к военной помощи Киеву

"Россию недооценили". Как Запад меняет подход к военной помощи Киеву - РИА Новости, 04.12.2023

"Россию недооценили". Как Запад меняет подход к военной помощи Киеву

В странах НАТО понемногу свыкаются с мыслью, что ВСУ не способны победить на поле боя. Значит, скорого окончания конфликта не предвидится. Западные союзники... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:00

2023-12-04T10:57

специальная военная операция на украине

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борис писториус

жозеп боррель

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В странах НАТО понемногу свыкаются с мыслью, что ВСУ не способны победить на поле боя. Значит, скорого окончания конфликта не предвидится. Западные союзники Киева решили действовать иначе.Прогнозы не сбылисьПеред "контрнаступом", весной, ВСУ активно накачивали оружием и боеприпасами. "Я совершенно уверен, что Украина <...> сможет добиться успеха", — оптимистично заявлял в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг.Теперь он куда сдержаннее. "Мы видим, что даже со всей значительной помощью украинцы в течение этого года не сумели сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает то, что нельзя недооценивать Россию", — сказал он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран НАТО.То есть речь о возвращении к "границам 1991-го", о чем твердил Зеленский согражданам и зарубежным партнерам, уже не идет. Придется поумерить аппетиты и искать новые способы противодействия Москве.Изменение стратегииНа днях журнал Foreign Affairs опубликовал статью с альтернативной стратегией для Запада. Украина должна сосредоточиться на обороне. Не пытаться вернуть утраченные территории, а удерживать оставшиеся.Это резко контрастирует с опубликованной в ноябре статьей главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он считает, что в затяжной войне преимущество у России. Мобилизационный ресурс Киева ограничен, а помощь от НАТО поступает с задержкой и в недостаточных объемах.Авторы материала в Foreign Affairs тоже подчеркивают: в одиночку Киев не в состоянии обеспечить ВСУ. "Запасы боеприпасов и вооружения уже на исходе. Уменьшение или прекращение военной поддержки США немедленно скажется на боевых действиях, особенно на противовоздушной обороне", — пишут они.Но даже выполнение Западом уже взятых на себя обязательств не позволит радикально изменить ситуацию на фронте, добавляют авторы. А добиться этого не так просто.Сложность с поставкамиЯркий пример — обещание Евросоюза поставить за год миллион артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Амбициозный план главы европейской дипломатии Жозепа Борреля одобрили еще в марте, однако к ноябрю его выполнили лишь на треть.Две недели назад министр обороны Германии Борис Писториус признал: "Показателя в миллион снарядов достичь не удастся". И добавил: лично он никогда такого не обещал. Некоторые политики и эксперты сразу сомневались в реализуемости этой задачи. Они были правы.Чиновники ЕС это тоже поняли. В интервью радиостанции France Inter глава Евросовета Шарль Мишель уточнил: понадобится несколько дополнительных месяцев.По словам военного аналитика Майкла Кофмана, на которого ссылается The Economist, летом ВСУ тратили 220-240 тысяч снарядов калибра 152 и 155 в месяц. Теперь — 80-90 тысяч. Примечательно, что и это больше, чем способны сейчас производить США и ЕС, — 28 и 25 тысяч соответственно.В сентябре Ukraine Support Tracker (проект Кильского университета мировой экономики) отмечал, что с тяжелым вооружением Запад выполнил 69% обязательств. "Поставки танков, артиллерийских снарядов и зенитно-ракетных комплексов по-прежнему значительно отстают", — указывали аналитики.Похоже, международные доноры нашли способ не допустить повторения подобной ситуации: они теперь куда осторожнее в обещаниях.Последние поставкиКонгресс США так и не одобрил выделение 106 миллиардов на поддержку Украины и Израиля. Причем Киеву предназначался 61 миллиард.Как отмечает The Economist, если до Рождества демократы и республиканцы не договорятся, вопрос, скорее всего, отложат до президентских выборов в ноябре 2024-го. А если к власти придет Дональд Трамп, о новых траншах вообще можно забыть. "Время не наш друг", — цитирует издание неназванного проукраинского сенатора.Обходятся тем, что есть, тратят последнее. Чтобы поддержка продолжалась как можно дольше, ее пришлось сократить. Если в среднем США выделяли около миллиарда долларов в месяц в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority, "Президентские полномочия по сокращению вооружений"), а в январе — и вовсе пять миллиардов, то в ноябре — 250 миллионов.По программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (18 миллиардов) израсходовали практически полностью. Этими средствами оплатили долгосрочные поставки американских компаний.Глава Пентагона Ллойд Остин, посетив Киев, анонсировал передачу ВСУ вооружений всего на 100 миллионов долларов:Это не идет ни в какое сравнение с предыдущими поставками.Схожий диагнозПохожая ситуация и в Европе. Так, после визита на прошлой неделе в Киев Борис Писториус сообщил о немецких поставках на 1,3 миллиарда евро:И хотя этих 20 тысяч снарядов ВСУ хватит примерно на неделю, от Берлина сложно ожидать большего. Там серьезные проблемы с обеспечением бундесвера. Зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в бундестаге заявил агентству DPA, что в случае войны снаряды у немецкой армии закончатся через день-два.А еще возникли сложности с согласованием бюджета — в результате обещанное удвоение помощи Украине до восьми миллиардов под угрозой.Все это не может не беспокоить Киев. Причем настаивать на безоговорочной поддержке Украины опасно не только экономически, но и политически. Приход к власти противников помощи ВСУ в Словакии и Нидерландах — убедительное тому свидетельство. Обмеление потока вооружений в условиях затяжного конфликта сильно усложнит жизнь и солдатам ВСУ на фронте, и генералам в штабах, и политикам в кабинетах.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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