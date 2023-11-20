https://ria.ru/20231120/pentagon-1910685278.html
США передают Украине дополнительную РСЗО HIMARS
США передают Украине дополнительную РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.11.2023
США передают Украине дополнительную РСЗО HIMARS
США в рамках нового пакета военной помощи передают Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, говорится в обнародованном в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:39
2023-11-20T21:39
2023-11-20T21:39
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. США в рамках нового пакета военной помощи передают Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, говорится в обнародованном в понедельник заявлении американского военного ведомства. Новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 миллионов долларов. Помимо системы HIMARS в него также войдут боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты "Стингер", артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 миллиона патронов к стрелковому оружию. Также США приняли решение передать Украине оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовало почти все ассигнования, которые были выделены конгрессом на нужды Украины. В Белом доме предупреждали, что отсутствие нового финансирования пагубно повлияет на обороноспособность Украины.
https://ria.ru/20231120/resursy-1910675807.html
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в мире, украина, джон кирби, сша, киев
В мире, Украина, Джон Кирби, США, Киев
США передают Украине дополнительную РСЗО HIMARS
Пентагон: США передают Украине дополнительную РСЗО HIMARS