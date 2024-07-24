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В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции - РИА Новости, 24.07.2024
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Религия
 
22:01 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/dalay-lama-1961827496.html
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции - РИА Новости, 24.07.2024
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции
Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:01
2024-07-24T22:01
религия
индия
юго-восточная азия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке, ранее сообщила директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина РИА Новости. "Российские буддисты с нетерпением ждут новостей о состоянии здоровья Его Святейшества Далай-ламы, в прошлом месяце перенесшим операцию по замени коленного сустава, и поэтому сегодняшняя информация, распространенная Офисом Далай-ламы со ссылкой на его личных врачей Цетана Дорджи Садуцханга и Цеванга Тамдина, всех очень порадовала. Врачи сообщили, что операционный разрез полностью зажил без каких-либо осложнений и общее состояние здоровья Его Святейшества стабильное. Врачи очень довольны скоростью улучшения состояния Его Святейшества", - рассказала агентству Жиронкина. Жиронкина отметила, что пока не сообщается, сколько времени продлится реабилитация и когда именно вернется в Индию. Она напомнила, что по предсказаниям Далай-лама проживет до 113 лет. Российские буддисты относятся к этому предсказанию с большой серьезностью и искренне верят в то, что Далай-лама еще долго будет оставаться для буддистов надеждой и опорой. "Сам он часто повторял, что даже в глубокой старости, когда его будут возить на инвалидной коляске, он продолжит повторять, как мантру, одно только слово "сострадание". Очень важно, чтобы это слово, отражающее одну из главных духовных практик Далай-ламы, как можно дольше продолжало звучать на этой Земле", - сказала Жиронкина. По словам главы фонда "Сохраним Тибет", на начало сентября (12-13 сентября) по-прежнему запланированы публичные учения для буддистов из Юго-Восточной Азии, которые пройдут в главном храме Дхарамсалы и будут открыты для всех. 18 сентября в Дхарамсале состоится традиционный молебен о долголетии Далай-ламы, который поднесут Далай-ламе Ассоциация тибетских женщин, выпускники Центральной школы для тибетцев в Далхаузи и представители районов Лхасы. "Пышные молебны о долголетии Далай-ламы со множеством подношений в последние годы проводятся довольно часто. Представители разных народов и организаций считают большой честью для себя организацию такого молебна. Считается, что искренние молитвы и просьбы учеников, обращенные к учителю, оставаться с ними как можно дольше, укрепляют его решимость продолжать служить людям", - заключила Жиронкина.
https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html
https://ria.ru/20231220/dalay-lama-1917062837.html
https://ria.ru/20240610/buddiyskie-1951530079.html
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индия, юго-восточная азия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
Религия, Индия, Юго-Восточная Азия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции

Директор буддийского фонда: состояние Далай-ламы после операции стабильное

© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© предоставлено офисом Далай-ламы
Далай-лама . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное
Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке, ранее сообщила директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина РИА Новости.
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"Российские буддисты с нетерпением ждут новостей о состоянии здоровья Его Святейшества Далай-ламы, в прошлом месяце перенесшим операцию по замени коленного сустава, и поэтому сегодняшняя информация, распространенная Офисом Далай-ламы со ссылкой на его личных врачей Цетана Дорджи Садуцханга и Цеванга Тамдина, всех очень порадовала. Врачи сообщили, что операционный разрез полностью зажил без каких-либо осложнений и общее состояние здоровья Его Святейшества стабильное. Врачи очень довольны скоростью улучшения состояния Его Святейшества", - рассказала агентству Жиронкина.
Жиронкина отметила, что пока не сообщается, сколько времени продлится реабилитация и когда именно вернется в Индию.
Она напомнила, что по предсказаниям Далай-лама проживет до 113 лет.
Российские буддисты относятся к этому предсказанию с большой серьезностью и искренне верят в то, что Далай-лама еще долго будет оставаться для буддистов надеждой и опорой.
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"Сам он часто повторял, что даже в глубокой старости, когда его будут возить на инвалидной коляске, он продолжит повторять, как мантру, одно только слово "сострадание". Очень важно, чтобы это слово, отражающее одну из главных духовных практик Далай-ламы, как можно дольше продолжало звучать на этой Земле", - сказала Жиронкина.
По словам главы фонда "Сохраним Тибет", на начало сентября (12-13 сентября) по-прежнему запланированы публичные учения для буддистов из Юго-Восточной Азии, которые пройдут в главном храме Дхарамсалы и будут открыты для всех. 18 сентября в Дхарамсале состоится традиционный молебен о долголетии Далай-ламы, который поднесут Далай-ламе Ассоциация тибетских женщин, выпускники Центральной школы для тибетцев в Далхаузи и представители районов Лхасы.
"Пышные молебны о долголетии Далай-ламы со множеством подношений в последние годы проводятся довольно часто. Представители разных народов и организаций считают большой честью для себя организацию такого молебна. Считается, что искренние молитвы и просьбы учеников, обращенные к учителю, оставаться с ними как можно дольше, укрепляют его решимость продолжать служить людям", - заключила Жиронкина.
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РелигияИндияЮго-Восточная АзияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
 
 
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