https://ria.ru/20240724/dalay-lama-1961827496.html

В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции

В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции - РИА Новости, 24.07.2024

В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции

Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:01

2024-07-24T22:01

2024-07-24T22:01

религия

индия

юго-восточная азия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке, ранее сообщила директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина РИА Новости. "Российские буддисты с нетерпением ждут новостей о состоянии здоровья Его Святейшества Далай-ламы, в прошлом месяце перенесшим операцию по замени коленного сустава, и поэтому сегодняшняя информация, распространенная Офисом Далай-ламы со ссылкой на его личных врачей Цетана Дорджи Садуцханга и Цеванга Тамдина, всех очень порадовала. Врачи сообщили, что операционный разрез полностью зажил без каких-либо осложнений и общее состояние здоровья Его Святейшества стабильное. Врачи очень довольны скоростью улучшения состояния Его Святейшества", - рассказала агентству Жиронкина. Жиронкина отметила, что пока не сообщается, сколько времени продлится реабилитация и когда именно вернется в Индию. Она напомнила, что по предсказаниям Далай-лама проживет до 113 лет. Российские буддисты относятся к этому предсказанию с большой серьезностью и искренне верят в то, что Далай-лама еще долго будет оставаться для буддистов надеждой и опорой. "Сам он часто повторял, что даже в глубокой старости, когда его будут возить на инвалидной коляске, он продолжит повторять, как мантру, одно только слово "сострадание". Очень важно, чтобы это слово, отражающее одну из главных духовных практик Далай-ламы, как можно дольше продолжало звучать на этой Земле", - сказала Жиронкина. По словам главы фонда "Сохраним Тибет", на начало сентября (12-13 сентября) по-прежнему запланированы публичные учения для буддистов из Юго-Восточной Азии, которые пройдут в главном храме Дхарамсалы и будут открыты для всех. 18 сентября в Дхарамсале состоится традиционный молебен о долголетии Далай-ламы, который поднесут Далай-ламе Ассоциация тибетских женщин, выпускники Центральной школы для тибетцев в Далхаузи и представители районов Лхасы. "Пышные молебны о долголетии Далай-ламы со множеством подношений в последние годы проводятся довольно часто. Представители разных народов и организаций считают большой честью для себя организацию такого молебна. Считается, что искренние молитвы и просьбы учеников, обращенные к учителю, оставаться с ними как можно дольше, укрепляют его решимость продолжать служить людям", - заключила Жиронкина.

https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html

https://ria.ru/20231220/dalay-lama-1917062837.html

https://ria.ru/20240610/buddiyskie-1951530079.html

индия

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, юго-восточная азия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)