https://ria.ru/20240724/dalay-lama-1961827496.html
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции - РИА Новости, 24.07.2024
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции
Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T22:01
2024-07-24T22:01
2024-07-24T22:01
религия
индия
юго-восточная азия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729441738_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_eb136bfa71f714e9ce312b3d62e43ce2.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке, ранее сообщила директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина РИА Новости. "Российские буддисты с нетерпением ждут новостей о состоянии здоровья Его Святейшества Далай-ламы, в прошлом месяце перенесшим операцию по замени коленного сустава, и поэтому сегодняшняя информация, распространенная Офисом Далай-ламы со ссылкой на его личных врачей Цетана Дорджи Садуцханга и Цеванга Тамдина, всех очень порадовала. Врачи сообщили, что операционный разрез полностью зажил без каких-либо осложнений и общее состояние здоровья Его Святейшества стабильное. Врачи очень довольны скоростью улучшения состояния Его Святейшества", - рассказала агентству Жиронкина. Жиронкина отметила, что пока не сообщается, сколько времени продлится реабилитация и когда именно вернется в Индию. Она напомнила, что по предсказаниям Далай-лама проживет до 113 лет. Российские буддисты относятся к этому предсказанию с большой серьезностью и искренне верят в то, что Далай-лама еще долго будет оставаться для буддистов надеждой и опорой. "Сам он часто повторял, что даже в глубокой старости, когда его будут возить на инвалидной коляске, он продолжит повторять, как мантру, одно только слово "сострадание". Очень важно, чтобы это слово, отражающее одну из главных духовных практик Далай-ламы, как можно дольше продолжало звучать на этой Земле", - сказала Жиронкина. По словам главы фонда "Сохраним Тибет", на начало сентября (12-13 сентября) по-прежнему запланированы публичные учения для буддистов из Юго-Восточной Азии, которые пройдут в главном храме Дхарамсалы и будут открыты для всех. 18 сентября в Дхарамсале состоится традиционный молебен о долголетии Далай-ламы, который поднесут Далай-ламе Ассоциация тибетских женщин, выпускники Центральной школы для тибетцев в Далхаузи и представители районов Лхасы. "Пышные молебны о долголетии Далай-ламы со множеством подношений в последние годы проводятся довольно часто. Представители разных народов и организаций считают большой честью для себя организацию такого молебна. Считается, что искренние молитвы и просьбы учеников, обращенные к учителю, оставаться с ними как можно дольше, укрепляют его решимость продолжать служить людям", - заключила Жиронкина.
https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html
https://ria.ru/20231220/dalay-lama-1917062837.html
https://ria.ru/20240610/buddiyskie-1951530079.html
индия
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729441738_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_ea6cdb0886c724cce30dd893f9c66333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, юго-восточная азия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
Религия, Индия, Юго-Восточная Азия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
В буддийском фонде рассказали о состоянии Далай-ламы после операции
Директор буддийского фонда: состояние Далай-ламы после операции стабильное
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Состояние здоровья Далай-ламы XIV после операции по замене коленного сустава стабильное
Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке, ранее сообщила директор московского буддийского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина РИА Новости.
"Российские буддисты с нетерпением ждут новостей о состоянии здоровья Его Святейшества Далай-ламы, в прошлом месяце перенесшим операцию по замени коленного сустава, и поэтому сегодняшняя информация, распространенная Офисом Далай-ламы со ссылкой на его личных врачей Цетана Дорджи Садуцханга и Цеванга Тамдина, всех очень порадовала. Врачи сообщили, что операционный разрез полностью зажил без каких-либо осложнений и общее состояние здоровья Его Святейшества стабильное. Врачи очень довольны скоростью улучшения состояния Его Святейшества", - рассказала агентству Жиронкина.
Жиронкина отметила, что пока не сообщается, сколько времени продлится реабилитация и когда именно вернется в Индию
.
Она напомнила, что по предсказаниям Далай-лама проживет до 113 лет.
Российские буддисты относятся к этому предсказанию с большой серьезностью и искренне верят в то, что Далай-лама еще долго будет оставаться для буддистов надеждой и опорой.
"Сам он часто повторял, что даже в глубокой старости, когда его будут возить на инвалидной коляске, он продолжит повторять, как мантру, одно только слово "сострадание". Очень важно, чтобы это слово, отражающее одну из главных духовных практик Далай-ламы, как можно дольше продолжало звучать на этой Земле", - сказала Жиронкина.
По словам главы фонда "Сохраним Тибет", на начало сентября (12-13 сентября) по-прежнему запланированы публичные учения для буддистов из Юго-Восточной Азии
, которые пройдут в главном храме Дхарамсалы и будут открыты для всех. 18 сентября в Дхарамсале состоится традиционный молебен о долголетии Далай-ламы, который поднесут Далай-ламе Ассоциация тибетских женщин, выпускники Центральной школы для тибетцев в Далхаузи и представители районов Лхасы.
"Пышные молебны о долголетии Далай-ламы со множеством подношений в последние годы проводятся довольно часто. Представители разных народов и организаций считают большой честью для себя организацию такого молебна. Считается, что искренние молитвы и просьбы учеников, обращенные к учителю, оставаться с ними как можно дольше, укрепляют его решимость продолжать служить людям", - заключила Жиронкина.