https://ria.ru/20240723/murashko-1961383691.html
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России - РИА Новости, 23.07.2024
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России
Проблем с лекарственным обеспечением в России нет, но по ряду субъектов иногда возникают вопросы логистики и своевременного проведения конкурсов на закупки... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:54
2024-07-23T09:54
2024-07-23T10:43
общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Проблем с лекарственным обеспечением в России нет, но по ряду субъектов иногда возникают вопросы логистики и своевременного проведения конкурсов на закупки препаратов, поэтому эта тема всегда держится на контроле, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В системе проблем нет, но есть по ряду субъектов вопросы своевременного проведения конкурсов и логистики, поэтому эта тема всегда находится на контроле Росздравнадзора", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что отечественная промышленность сегодня развивается и "страхует по всем направлениям".
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общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России
Мурашко: проблем с лекарственным обеспечением в России нет