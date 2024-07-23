Рейтинг@Mail.ru
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 23.07.2024 (обновлено: 10:43 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/murashko-1961383691.html
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России - РИА Новости, 23.07.2024
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России
Проблем с лекарственным обеспечением в России нет, но по ряду субъектов иногда возникают вопросы логистики и своевременного проведения конкурсов на закупки... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:54
2024-07-23T10:43
общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_4b1e8e29a5fb28c17056c63afde37ec0.jpg
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Проблем с лекарственным обеспечением в России нет, но по ряду субъектов иногда возникают вопросы логистики и своевременного проведения конкурсов на закупки препаратов, поэтому эта тема всегда держится на контроле, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В системе проблем нет, но есть по ряду субъектов вопросы своевременного проведения конкурсов и логистики, поэтому эта тема всегда находится на контроле Росздравнадзора", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что отечественная промышленность сегодня развивается и "страхует по всем направлениям".
https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_176:225:2607:2048_1920x0_80_0_0_a164feabada2b10d3f1bccff94f3fe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Мурашко оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России

Мурашко: проблем с лекарственным обеспечением в России нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудница аптеки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Проблем с лекарственным обеспечением в России нет, но по ряду субъектов иногда возникают вопросы логистики и своевременного проведения конкурсов на закупки препаратов, поэтому эта тема всегда держится на контроле, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"В системе проблем нет, но есть по ряду субъектов вопросы своевременного проведения конкурсов и логистики, поэтому эта тема всегда находится на контроле Росздравнадзора", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что отечественная промышленность сегодня развивается и "страхует по всем направлениям".
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими
5 февраля, 09:07
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала