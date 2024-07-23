https://ria.ru/20240723/minzdrav-1961375161.html

Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах

Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах - РИА Новости, 23.07.2024

Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах

Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях, технология с использованием специальных автомобилей,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:19

2024-07-23T09:19

2024-07-23T09:19

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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ХАБАРОВСК, 23 июл -РИА Новости. Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях, технология с использованием специальных автомобилей, оборудованных всем необходимым, хорошо зарекомендовала себя во время проведения осмотров детей в новых регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы планируем еще рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах (Федерации) - по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах", - сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что автомобили для проведения выездных профилактических осмотров и диспансеризации оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. "Мы хотим такую же технологию начать внедрять во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны", - отметил министр.

https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко