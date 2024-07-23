Рейтинг@Mail.ru
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/minzdrav-1961375161.html
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах - РИА Новости, 23.07.2024
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах
Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях, технология с использованием специальных автомобилей,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:19
2024-07-23T09:19
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
ХАБАРОВСК, 23 июл -РИА Новости. Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях, технология с использованием специальных автомобилей, оборудованных всем необходимым, хорошо зарекомендовала себя во время проведения осмотров детей в новых регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы планируем еще рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах (Федерации) - по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах", - сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что автомобили для проведения выездных профилактических осмотров и диспансеризации оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. "Мы хотим такую же технологию начать внедрять во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны", - отметил министр.
https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах

Мурашко: Минздрав планирует проводить выездные медосмотры в школах и детсадах

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Врач . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 июл -РИА Новости. Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях, технология с использованием специальных автомобилей, оборудованных всем необходимым, хорошо зарекомендовала себя во время проведения осмотров детей в новых регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Мы планируем еще рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах (Федерации) - по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах", - сказал Мурашко журналистам.
Он пояснил, что автомобили для проведения выездных профилактических осмотров и диспансеризации оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. "Мы хотим такую же технологию начать внедрять во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны", - отметил министр.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Мурашко оценил уровень здравоохранения в новых регионах
28 января, 09:14
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала