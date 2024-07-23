https://ria.ru/20240723/minzdrav-1961375161.html
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах - РИА Новости, 23.07.2024
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах
Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях, технология с использованием специальных автомобилей,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:19
2024-07-23T09:19
2024-07-23T09:19
общество
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михаил мурашко
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ХАБАРОВСК, 23 июл -РИА Новости. Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах и дошкольных учреждениях, технология с использованием специальных автомобилей, оборудованных всем необходимым, хорошо зарекомендовала себя во время проведения осмотров детей в новых регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы планируем еще рассмотреть режим работы профилактических осмотров и диспансеризации детского населения, режимы выезда в школьные и дошкольные учреждения. Мы апробировали эту методику в новых субъектах (Федерации) - по поручению президента, когда осматривали всех детей в новых регионах", - сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что автомобили для проведения выездных профилактических осмотров и диспансеризации оборудованы всей необходимой техникой и мебелью. "Мы хотим такую же технологию начать внедрять во всех остальных субъектах РФ, поскольку они действительно эффективны", - отметил министр.
https://ria.ru/20240128/zdravookhranenie-1923939748.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Минздрав планирует проводить выездные медицинские осмотры в школах
Мурашко: Минздрав планирует проводить выездные медосмотры в школах и детсадах