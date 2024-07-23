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Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум - РИА Новости, 23.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:10 23.07.2024 (обновлено: 18:40 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html
Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум
Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум - РИА Новости, 23.07.2024
Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила не приглашать на Четвертый Евразийский женский форум (ЕЖФ) блогера Даню Милохина. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:10
2024-07-23T18:40
культура
китай
индия
санкт-петербург
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валентина матвиенко
галина карелова
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила не приглашать на Четвертый Евразийский женский форум (ЕЖФ) блогера Даню Милохина. "Только Даню Милохина не приглашайте, пожалуйста, ладно?" - сказала Матвиенко в ходе заседания оргкомитета форума, отвечая на выступление председателя Совета ЕЖФ, сенатора Галины Кареловой. Карелова пообещала не приглашать Милохина и рассказала, что на форум приглашены блогеры из Китая, Индии, "у которых по 5-7 миллионов подписчиков и которые с большим желанием хотели бы принять участие". Четвертый ЕЖФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18-20 сентября.
https://ria.ru/20230919/milokhin-1897350462.html
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китай, индия, санкт-петербург, даня милохин, валентина матвиенко, галина карелова, совет федерации рф, общество
Культура, Китай, Индия, Санкт-Петербург, Даня Милохин, Валентина Матвиенко, Галина Карелова, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум

Матвиенко призвала не приглашать на ЕЖФ блогера Милохина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание оргкомитета Евразийского женского форума. 23 июля 2024
Заседание оргкомитета Евразийского женского форума. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заседание оргкомитета Евразийского женского форума. 23 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила не приглашать на Четвертый Евразийский женский форум (ЕЖФ) блогера Даню Милохина.
«
"Только Даню Милохина не приглашайте, пожалуйста, ладно?" - сказала Матвиенко в ходе заседания оргкомитета форума, отвечая на выступление председателя Совета ЕЖФ, сенатора Галины Кареловой.
Карелова пообещала не приглашать Милохина и рассказала, что на форум приглашены блогеры из Китая, Индии, "у которых по 5-7 миллионов подписчиков и которые с большим желанием хотели бы принять участие".
Четвертый ЕЖФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18-20 сентября.
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КультураКитайИндияСанкт-ПетербургДаня МилохинВалентина МатвиенкоГалина КареловаСовет Федерации РФОбщество
 
 
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