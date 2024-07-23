https://ria.ru/20240723/matvienko-1961451888.html

Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум

Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум - РИА Новости, 23.07.2024

Матвиенко попросила не приглашать Милохина на Евразийский женский форум

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила не приглашать на Четвертый Евразийский женский форум (ЕЖФ) блогера Даню Милохина. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:10

2024-07-23T14:10

2024-07-23T18:40

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даня милохин

валентина матвиенко

галина карелова

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила не приглашать на Четвертый Евразийский женский форум (ЕЖФ) блогера Даню Милохина. "Только Даню Милохина не приглашайте, пожалуйста, ладно?" - сказала Матвиенко в ходе заседания оргкомитета форума, отвечая на выступление председателя Совета ЕЖФ, сенатора Галины Кареловой. Карелова пообещала не приглашать Милохина и рассказала, что на форум приглашены блогеры из Китая, Индии, "у которых по 5-7 миллионов подписчиков и которые с большим желанием хотели бы принять участие". Четвертый ЕЖФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18-20 сентября.

https://ria.ru/20230919/milokhin-1897350462.html

китай

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китай, индия, санкт-петербург, даня милохин, валентина матвиенко, галина карелова, совет федерации рф, общество