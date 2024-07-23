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Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщила УПЦ - РИА Новости, 23.07.2024
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Религия
 
22:49 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/lavra-1961589879.html
Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщила УПЦ
Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщила УПЦ - РИА Новости, 23.07.2024
Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщила УПЦ
Киево-Печерская лавра сообщила генпрокурору Украины о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщил... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:49
2024-07-23T22:49
религия
украина
петр порошенко
алексей гончаренко
ирина геращенко
украинская православная церковь
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Киево-Печерская лавра сообщила генпрокурору Украины о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщил представляющий интересы монастыря и канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат и протоиерей Никита Чекман. "Представителями Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) Украинской православной церкви, 22.07.2024 года направлено в Офис Генерального прокурора сообщение о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины Порошенко Петром Алексеевичем. Ответственность в данном случае предусмотрена ч. 1 ст. 161 УК Украины, а именно: умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам", - написал Чекман в своем телеграм-канале. Он добавил, что поводом послужила публикация в львовском издании "Высокий замок" статьи под названием "Порошенко в Лавре помолился за победу Украины и призвал запретить эфэсбэшную московскую церковь". Верховная рада Украины отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил во вторник депутат Рады Алексей Гончаренко. В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Украинские депутаты 20 июня по инициативе партии Порошенко начали новый сбор подписей для рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ. Как напоминала 22 мая член этой же фракции Ирина Геращенко, Рада не смогла принять решение о вынесении на рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете УПЦ, поскольку не было собрано необходимого количества подписей. Тогда собрать удалось более 100 подписей при необходимых 226. Партия "Слуга народа" 23 июля проголосовала против предложения партии Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение в Раде законопроект о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России".
https://ria.ru/20240723/rada-1961497818.html
https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html
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украина, петр порошенко, алексей гончаренко, ирина геращенко, украинская православная церковь, верховная рада украины, европейская солидарность
Религия, Украина, Петр Порошенко, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщила УПЦ

Киево-Печерская лавра сообщила генпрокурору, что Порошенко разжигает вражду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Киево-Печерская лавра сообщила генпрокурору Украины о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко разжигает вражду по религиозному признаку, сообщил представляющий интересы монастыря и канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат и протоиерей Никита Чекман.
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"Представителями Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) Украинской православной церкви, 22.07.2024 года направлено в Офис Генерального прокурора сообщение о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины Порошенко Петром Алексеевичем. Ответственность в данном случае предусмотрена ч. 1 ст. 161 УК Украины, а именно: умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или образа чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Рада не смогла рассмотреть закон о запрете УПЦ
Вчера, 15:40
Он добавил, что поводом послужила публикация в львовском издании "Высокий замок" статьи под названием "Порошенко в Лавре помолился за победу Украины и призвал запретить эфэсбэшную московскую церковь".
Верховная рада Украины отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил во вторник депутат Рады Алексей Гончаренко.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские депутаты 20 июня по инициативе партии Порошенко начали новый сбор подписей для рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ. Как напоминала 22 мая член этой же фракции Ирина Геращенко, Рада не смогла принять решение о вынесении на рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете УПЦ, поскольку не было собрано необходимого количества подписей. Тогда собрать удалось более 100 подписей при необходимых 226.
Партия "Слуга народа" 23 июля проголосовала против предложения партии Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение в Раде законопроект о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России".
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20 июля, 21:52
 
РелигияУкраинаПетр ПорошенкоАлексей ГончаренкоИрина ГеращенкоУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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