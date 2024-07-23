https://ria.ru/20240723/hersones-1961456308.html
В "Новом Херсонесе" построят ЗАГС
В "Новом Херсонесе" построят ЗАГС - РИА Новости, 23.07.2024
В "Новом Херсонесе" построят ЗАГС
В крымском музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" построят ЗАГС, планируют проводить спектакли, концерты симфонической музыки и исторические шествия,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:22
2024-07-23T14:22
2024-07-23T15:56
религия
севастополь
херсонес
новороссия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
михаил развожаев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В крымском музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" построят ЗАГС, планируют проводить спектакли, концерты симфонической музыки и исторические шествия, сообщил на пресс-конференции митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). "В одном из помещений храма-парка будет построен ЗАГС, молодежь может венчаться в очень красивом храме. Молодым будут рассказывать о князе Владимире и его жене – византийской принцессе Анне. Именно на этом месте они стали мужем и женой. Это был поразительный брак любви и верности. Уже проводятся спектакли об истории этого места, Херсонеса, будут концерты симфонической музыки. Попечительский совет счел возможным проводить шествия с огромными в 3-5 метров фигурами, которые будут изображать исторических лиц", - сказал митрополит.Он отметил, что храм-парк в "Новом Херсонесе" будет освящен в честь Святой Троицы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал идею создания ЗАГСа в "Новом Херсонесе" прекрасной."Прекрасная идея. Не дадут соврать: только открылась школа искусств (на территории комплекса – ред.), как на третий день туда приехала первая свадьба сделать фотосессию. Но и для тех, кто захочет именно зарегистрировать брак в том месте, где будут рассказывать о любви князя Владимира и византийской принцессы, которую он выбрал... это символичная история. Думаю, первая же пара будет зарегистрирована в этом зале. Это будет организовано нашими местными ЗАГСами, детали уже понятны, это будет выездная регистрация", – сказал Развожаев на пресс-конференции."Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии откроется в конце июля, сообщил ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Этот историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.
https://ria.ru/20240723/kompleks-1961471063.html
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севастополь, херсонес, новороссия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), михаил развожаев
Религия, Севастополь, Херсонес, Новороссия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Михаил Развожаев
В "Новом Херсонесе" построят ЗАГС
Митрополит Тихон: в "Новом Херсонесе" построят ЗАГС
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В крымском музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" построят ЗАГС, планируют проводить спектакли, концерты симфонической музыки и исторические шествия, сообщил на пресс-конференции митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
«
"В одном из помещений храма-парка будет построен ЗАГС, молодежь может венчаться в очень красивом храме. Молодым будут рассказывать о князе Владимире и его жене – византийской принцессе Анне. Именно на этом месте они стали мужем и женой. Это был поразительный брак любви и верности. Уже проводятся спектакли об истории этого места, Херсонеса, будут концерты симфонической музыки. Попечительский совет счел возможным проводить шествия с огромными в 3-5 метров фигурами, которые будут изображать исторических лиц", - сказал митрополит.
Он отметил, что храм-парк в "Новом Херсонесе" будет освящен в честь Святой Троицы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал идею создания ЗАГСа в "Новом Херсонесе" прекрасной.
"Прекрасная идея. Не дадут соврать: только открылась школа искусств (на территории комплекса – ред.), как на третий день туда приехала первая свадьба сделать фотосессию. Но и для тех, кто захочет именно зарегистрировать брак в том месте, где будут рассказывать о любви князя Владимира и византийской принцессы, которую он выбрал... это символичная история. Думаю, первая же пара будет зарегистрирована в этом зале. Это будет организовано нашими местными ЗАГСами, детали уже понятны, это будет выездная регистрация", – сказал Развожаев на пресс-конференции.
"Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии
откроется в конце июля, сообщил ранее в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев
. Этот историко-археологический парк создается в исторической части Севастополя у музея-заповедника Херсонес Таврический, он входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя.