В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона
В Забайкалье на "Гастрокэмпе" лучшие повара создали меню из локальных продуктов
ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. В Забайкалье в рамках проекта "Гастрокэмп Чита 2024" представили созданное международной командой именитых зарубежных и российских поваров меню из 35 блюд, которые могут стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Мария СеливановаЛеонид Гелибтерман рассказал о новых блюдах Забайкальского меню губернатору края Александру Осипову
Леонид Гелибтерман рассказал о новых блюдах Забайкальского меню губернатору края Александру Осипову
Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры, бармены из Туниса, Монголии, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы совместно с коллегами из Забайкальского края.
В течение трех дней мастера ездили по районам Забайкалья, ходили на рынки, посещали местных производителей, чтобы понять, из каких продуктов можно приготовить необычные блюда, рассказывает создатель проекта, президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.
© Фото : Предоставлено Минэкономразвития Забайкальского краяОдна из созданных шеф-поварами закусок
© Фото : Предоставлено Минэкономразвития Забайкальского края
Одна из созданных шеф-поварами закусок
"Например, в лесу участники команды собирали ягель, хотя здесь, наверное, никто не догадывался, что он пользуется популярностью и его можно правильно приготовить", - сказал эксперт.
Также при создании блюд мастера использовали другие локальные продукты – например, мангыр (дикий лук), облепиху, дикий ревень, дикую черную смородину, озерного хариуса, щуку, раков, баранину, кедровые орехи.
© РИА Новости / Мария Селиванова
Шеф-повара Зорикто Очиров и Хосни Бен Амор представляют блюда, созданные из местных продуктов
Шеф-повара Зорикто Очиров и Хосни Бен Амор представляют блюда, созданные из местных продуктов
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© РИА Новости / Мария СеливановаГубернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал участников Гастрокэмпа
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал участников Гастрокэмпа
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© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
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© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
© Фото : Елизавета Кудрявцева
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© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Дегустация местных продуктов на рынке
Чита. Дегустация местных продуктов на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
5 из 5
Шеф-повара Зорикто Очиров и Хосни Бен Амор представляют блюда, созданные из местных продуктов
1 из 5
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал участников Гастрокэмпа
2 из 5
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
3 из 5
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
© Фото : Елизавета Кудрявцева
4 из 5
Чита. Дегустация местных продуктов на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
5 из 5
Рецепты закусок, супов, основных блюд, десертов и напитков будут бесплатно предложены заведениям общепита Забайкальского края. При этом владельцы ресторанов и кафе должны будут выполнить два условия – указать в меню авторство блюд и, соблюдая рецептуру, использовать именно те продукты, которые выбрал шеф-повар.
"Такой проект в регионе реализуется впервые. Общественное питание - это важный элемент развития туризма, презентации нашей культуры, традиций", - сказала замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова.
Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда уже дважды побывала на Камчатке и в Бурятии, а также на Сахалине, в Волгограде и на Чукотке. После Забайкальского края очередной "Гастрокэмп" запланирован в Ярославской области, рассказал Леонид Гелибтерман.