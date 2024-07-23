https://ria.ru/20240723/gastrokemp-1961452045.html

В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона

В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона - РИА Новости, 23.07.2024

В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона

В Забайкалье в рамках проекта "Гастрокэмп Чита 2024" представили созданное международной командой именитых зарубежных и российских поваров меню из 35 блюд,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:31

2024-07-23T14:31

2024-07-23T20:21

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ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. В Забайкалье в рамках проекта "Гастрокэмп Чита 2024" представили созданное международной командой именитых зарубежных и российских поваров меню из 35 блюд, которые могут стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости.Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры, бармены из Туниса, Монголии, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы совместно с коллегами из Забайкальского края.В течение трех дней мастера ездили по районам Забайкалья, ходили на рынки, посещали местных производителей, чтобы понять, из каких продуктов можно приготовить необычные блюда, рассказывает создатель проекта, президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман."Например, в лесу участники команды собирали ягель, хотя здесь, наверное, никто не догадывался, что он пользуется популярностью и его можно правильно приготовить", - сказал эксперт.Также при создании блюд мастера использовали другие локальные продукты – например, мангыр (дикий лук), облепиху, дикий ревень, дикую черную смородину, озерного хариуса, щуку, раков, баранину, кедровые орехи.Рецепты закусок, супов, основных блюд, десертов и напитков будут бесплатно предложены заведениям общепита Забайкальского края. При этом владельцы ресторанов и кафе должны будут выполнить два условия – указать в меню авторство блюд и, соблюдая рецептуру, использовать именно те продукты, которые выбрал шеф-повар."Такой проект в регионе реализуется впервые. Общественное питание - это важный элемент развития туризма, презентации нашей культуры, традиций", - сказала замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова.Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда уже дважды побывала на Камчатке и в Бурятии, а также на Сахалине, в Волгограде и на Чукотке. После Забайкальского края очередной "Гастрокэмп" запланирован в Ярославской области, рассказал Леонид Гелибтерман.

https://ria.ru/20240528/eda-1948603977.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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