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В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона - РИА Новости, 23.07.2024
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Туризм
 
14:31 23.07.2024 (обновлено: 20:21 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/gastrokemp-1961452045.html
В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона
В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона - РИА Новости, 23.07.2024
В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона
В Забайкалье в рамках проекта "Гастрокэмп Чита 2024" представили созданное международной командой именитых зарубежных и российских поваров меню из 35 блюд,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:31
2024-07-23T20:21
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ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. В Забайкалье в рамках проекта "Гастрокэмп Чита 2024" представили созданное международной командой именитых зарубежных и российских поваров меню из 35 блюд, которые могут стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости.Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры, бармены из Туниса, Монголии, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы совместно с коллегами из Забайкальского края.В течение трех дней мастера ездили по районам Забайкалья, ходили на рынки, посещали местных производителей, чтобы понять, из каких продуктов можно приготовить необычные блюда, рассказывает создатель проекта, президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман."Например, в лесу участники команды собирали ягель, хотя здесь, наверное, никто не догадывался, что он пользуется популярностью и его можно правильно приготовить", - сказал эксперт.Также при создании блюд мастера использовали другие локальные продукты – например, мангыр (дикий лук), облепиху, дикий ревень, дикую черную смородину, озерного хариуса, щуку, раков, баранину, кедровые орехи.Рецепты закусок, супов, основных блюд, десертов и напитков будут бесплатно предложены заведениям общепита Забайкальского края. При этом владельцы ресторанов и кафе должны будут выполнить два условия – указать в меню авторство блюд и, соблюдая рецептуру, использовать именно те продукты, которые выбрал шеф-повар."Такой проект в регионе реализуется впервые. Общественное питание - это важный элемент развития туризма, презентации нашей культуры, традиций", - сказала замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова.Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда уже дважды побывала на Камчатке и в Бурятии, а также на Сахалине, в Волгограде и на Чукотке. После Забайкальского края очередной "Гастрокэмп" запланирован в Ярославской области, рассказал Леонид Гелибтерман.
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В Забайкалье именитые шеф-повара разработали авторское меню региона

В Забайкалье на "Гастрокэмпе" лучшие повара создали меню из локальных продуктов

© РИА Новости / Мария СеливановаПрезентация блюд Забайкальской кухни
Презентация блюд Забайкальской кухни - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. В Забайкалье в рамках проекта "Гастрокэмп Чита 2024" представили созданное международной командой именитых зарубежных и российских поваров меню из 35 блюд, которые могут стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Мария СеливановаЛеонид Гелибтерман рассказал о новых блюдах Забайкальского меню губернатору края Александру Осипову
Леонид Гелибтерман рассказал о новых блюдах Забайкальского меню губернатору края Александру Осипову - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Леонид Гелибтерман рассказал о новых блюдах Забайкальского меню губернатору края Александру Осипову
Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры, бармены из Туниса, Монголии, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы совместно с коллегами из Забайкальского края.
В течение трех дней мастера ездили по районам Забайкалья, ходили на рынки, посещали местных производителей, чтобы понять, из каких продуктов можно приготовить необычные блюда, рассказывает создатель проекта, президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.
© Фото : Предоставлено Минэкономразвития Забайкальского краяОдна из созданных шеф-поварами закусок
Одна из созданных шеф-поварами закусок - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Предоставлено Минэкономразвития Забайкальского края
Одна из созданных шеф-поварами закусок
"Например, в лесу участники команды собирали ягель, хотя здесь, наверное, никто не догадывался, что он пользуется популярностью и его можно правильно приготовить", - сказал эксперт.
Также при создании блюд мастера использовали другие локальные продукты – например, мангыр (дикий лук), облепиху, дикий ревень, дикую черную смородину, озерного хариуса, щуку, раков, баранину, кедровые орехи.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Шеф-повара Зорикто Очиров и Хосни Бен Амор представляют блюда, созданные из местных продуктов

Шеф-повара Зорикто Очиров и Хосни бен Амур представляют блюда, созданные из местных продуктов

Шеф-повара Зорикто Очиров и Хосни Бен Амор представляют блюда, созданные из местных продуктов

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаГубернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал участников Гастрокэмпа
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал участников Гастрокэмпа
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал участников Гастрокэмпа
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
3 из 5
© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
© Фото : Елизавета Кудрявцева
4 из 5
© Фото : Елизавета КудрявцеваЧита. Дегустация местных продуктов на рынке
Чита. Дегустация местных продуктов на рынке
Чита. Дегустация местных продуктов на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
5 из 5

Шеф-повара Зорикто Очиров и Хосни Бен Амор представляют блюда, созданные из местных продуктов

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов приветствовал участников Гастрокэмпа
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 5
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с местными продуктами на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
3 из 5
Чита. Участники гастрокэмпа знакомятся с историей и культурой Забайкалья
© Фото : Елизавета Кудрявцева
4 из 5
Чита. Дегустация местных продуктов на рынке
© Фото : Елизавета Кудрявцева
5 из 5
Рецепты закусок, супов, основных блюд, десертов и напитков будут бесплатно предложены заведениям общепита Забайкальского края. При этом владельцы ресторанов и кафе должны будут выполнить два условия – указать в меню авторство блюд и, соблюдая рецептуру, использовать именно те продукты, которые выбрал шеф-повар.
"Такой проект в регионе реализуется впервые. Общественное питание - это важный элемент развития туризма, презентации нашей культуры, традиций", - сказала замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова.
Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области. Команда уже дважды побывала на Камчатке и в Бурятии, а также на Сахалине, в Волгограде и на Чукотке. После Забайкальского края очередной "Гастрокэмп" запланирован в Ярославской области, рассказал Леонид Гелибтерман.
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