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В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика" - РИА Новости, 23.07.2024
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23:59 22.07.2024 (обновлено: 06:07 23.07.2024)
https://ria.ru/20240722/zud-1961347555.html
В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика"
В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика" - РИА Новости, 23.07.2024
В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика"
Церкариоз — так называемый "зуд купальщика" — обнаружили у нескольких жителей Нижегородской области после купания в водоемах, плавать в которых не... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-22T23:59
2024-07-23T06:07
здоровье - общество
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Церкариоз — так называемый "зуд купальщика" — обнаружили у нескольких жителей Нижегородской области после купания в водоемах, плавать в которых не рекомендуется, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в местных соцсетях были опубликованы фото людей с многочисленными красными волдырями на теле, появившимися, как отмечают пользователи, после купания в прудах и озерах. Взрослые и дети жаловались на сильный зуд."В период купального сезона в Нижегородской области фиксируются единичные обращения пациентов к врачам с жалобами на высыпания на коже и зуд после купания в водоёмах. Нескольким пациентам был установлен диагноз "Церкариальный дерматит", — рассказали в региональном минздраве.Как отметили в ведомстве, всем пациентам была оказана первичная специализированная медико-санитарная помощь, назначено лечение и даны рекомендации по профилактике заболевания.Медики также отметили, что купаться следует только в тех водоемах, где это разрешено. Перечень таких мест доступен на сайте регионального управления Роспотребнадзора.По словам специалистов, переносчиками неприятного заболевания являются водоплавающие птицы. Личинки церкарий могут попадать под кожу человека и вызывать неприятные ощущения в виде зуда и раздражения.
https://ria.ru/20240722/palochka-1961300173.html
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здоровье - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Нижегородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика"

В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика"

CC BY-SA 3.0 / Voidus / Озеро Светлояр
Озеро Светлояр - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Voidus /
Озеро Светлояр. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Церкариоз — так называемый "зуд купальщика" — обнаружили у нескольких жителей Нижегородской области после купания в водоемах, плавать в которых не рекомендуется, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее в местных соцсетях были опубликованы фото людей с многочисленными красными волдырями на теле, появившимися, как отмечают пользователи, после купания в прудах и озерах. Взрослые и дети жаловались на сильный зуд.
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"В период купального сезона в Нижегородской области фиксируются единичные обращения пациентов к врачам с жалобами на высыпания на коже и зуд после купания в водоёмах. Нескольким пациентам был установлен диагноз "Церкариальный дерматит", — рассказали в региональном минздраве.
Как отметили в ведомстве, всем пациентам была оказана первичная специализированная медико-санитарная помощь, назначено лечение и даны рекомендации по профилактике заболевания.
Медики также отметили, что купаться следует только в тех водоемах, где это разрешено. Перечень таких мест доступен на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
По словам специалистов, переносчиками неприятного заболевания являются водоплавающие птицы. Личинки церкарий могут попадать под кожу человека и вызывать неприятные ощущения в виде зуда и раздражения.
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Здоровье - ОбществоНижегородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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