https://ria.ru/20240722/zud-1961347555.html

В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика"

В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика" - РИА Новости, 23.07.2024

В Нижегородской области у нескольких человек обнаружили "зуд купальщика"

Церкариоз — так называемый "зуд купальщика" — обнаружили у нескольких жителей Нижегородской области после купания в водоемах, плавать в которых не... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-22T23:59

2024-07-22T23:59

2024-07-23T06:07

здоровье - общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/85/1559508564_0:426:2272:1704_1920x0_80_0_0_e59c58bc34ef3c90307ef9f2f230cbee.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Церкариоз — так называемый "зуд купальщика" — обнаружили у нескольких жителей Нижегородской области после купания в водоемах, плавать в которых не рекомендуется, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в местных соцсетях были опубликованы фото людей с многочисленными красными волдырями на теле, появившимися, как отмечают пользователи, после купания в прудах и озерах. Взрослые и дети жаловались на сильный зуд."В период купального сезона в Нижегородской области фиксируются единичные обращения пациентов к врачам с жалобами на высыпания на коже и зуд после купания в водоёмах. Нескольким пациентам был установлен диагноз "Церкариальный дерматит", — рассказали в региональном минздраве.Как отметили в ведомстве, всем пациентам была оказана первичная специализированная медико-санитарная помощь, назначено лечение и даны рекомендации по профилактике заболевания.Медики также отметили, что купаться следует только в тех водоемах, где это разрешено. Перечень таких мест доступен на сайте регионального управления Роспотребнадзора.По словам специалистов, переносчиками неприятного заболевания являются водоплавающие птицы. Личинки церкарий могут попадать под кожу человека и вызывать неприятные ощущения в виде зуда и раздражения.

https://ria.ru/20240722/palochka-1961300173.html

https://ria.ru/20240617/botulizm-1953485620.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)