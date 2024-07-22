https://ria.ru/20240722/uchenye-1960741058.html

"Состоял в секте и женился?" Главная загадка Христа ставит ученых в тупик

"Состоял в секте и женился?" Главная загадка Христа ставит ученых в тупик - РИА Новости, 22.07.2024

"Состоял в секте и женился?" Главная загадка Христа ставит ученых в тупик

Специалисты из Германии расшифровали папирус с рассказом о детстве Христа. Вопрос "потаенных годов" — один из самых спорных. Но кое-что уже установили. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:00

2024-07-22T08:00

2024-07-22T08:07

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Специалисты из Германии расшифровали папирус с рассказом о детстве Христа. Вопрос "потаенных годов" — один из самых спорных. Но кое-что уже установили."Сенсационное открытие"Возможно, фрагмент папируса с инвентарным номером P.Hamb.Graec. 1011 из государственной библиотеки Гамбурга так бы и остался незамеченным, если бы не старания двух специалистов. Папиролог Лайош Беркес из Берлинского университета имени Гумбольдта и профессор Габриэль Нокки Маседо из Льежского университета решили его расшифровать."Считалось, что это часть повседневного документа — например, личного письма или списка покупок, потому что почерк довольно неуклюжий", — рассказал Беркес. Но затем они с коллегой заметили слово "Иисус". Шаг за шагом стало понятно: это рассказ о детстве Христа.В тексте говорится о том, как пятилетний Иисус играл у ручья и лепил из глины воробьев. Отец пожурил сына за то, что тот занимается делами в день субботний. А мальчик вдруг хлопнул в ладоши — птицы ожили и разлетелись в разные стороны.После того как результаты исследования опубликовали, в некоторых СМИ появились броские заголовки: "Cенсационное открытие", "Тайный текст меняет библейскую историю" и так далее. Беркес и Маседо поспешили успокоить общественность. Текст вовсе не "тайный", а "открытие" — совсем в другом.Действительно, история об оживших птицах известна специалистам уже давно. Она изложена в одном из апокрифов (книги, которые Церковь не признает каноническими) — "Сказание Фомы о детстве Иисуса". Старейшая версия этого документа относится к XI столетию. А нынешний расшифрованный папирус ученые датировали IV—V веками. В том-то и заключалась сенсация.Но ранние годы Христа — вопрос исключительно интересный. Вот СМИ и сработали на опережение: развили тему, не разобравшись."Чудо-ребенок"Один из ключей содержится в церковном календаре — праздник Сретения Господня. На 40-й день младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм для ритуального посвящения Богу. Во время обряда местный житель Симеон Богоприимец указал на новорожденного как на Мессию.Затем Святое семейство, возможно, бежало в Египет. Царь Ирод прознал о приходе в мир Спасителя и, опасаясь за власть, приказал убить его. Писание умалчивает, как долго Иисус жил в землях фараонов и как вернулся обратно.Следующую зацепку — уже из отрочества — дает апостол Лука. Иосиф и Мария взяли ребенка в Иерусалим на празднование иудейской Пасхи."Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, — пишет евангелист, — остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим".Оказалось, Иисус пробыл в столице три дня — беседовал с иудейскими мудрецами. Тех поразили "разум и ответы" двенадцатилетнего мальчика.Современные исследователи полагают, что этого рассказа не было в первоначальной версии Евангелия от Луки, составленной в I веке. В текст он попал из апокрифов. Наиболее известны из них два: уже упомянутое "Сказание Фомы" и Протоевангелие Иакова.Последнее богато красочными историями, как богомладенец сгибает пальмы или героически спасает родителей от драконов. Обе книги не вошли в канон. Хотя богословы признали, что некоторые бытовые подробности там весьма правдоподобны. Например, как Иисус помогал отцу в столярной мастерской.Все началось не в ИудееЕще один артефакт, повествующий о жизни Христа до тридцати лет, — так называемое Тибетское Евангелие.Впервые о нем упоминает в конце XIX столетия русский писатель и журналист Николай Нотович. В буддийском монастыре ему якобы показали большой свиток "с преданиями об Иссе". Из содержания следовало, что до крещения и начала проповеди Иисус жил в Индии.Почти сорок лет спустя о рукописи написал в дневнике художник Николай Рерих: "Вместо бесцельных споров лучше по-человечески продумайте факты и мысли, сообщаемые в жизнеописании "Иссы (то есть Иисуса), лучшего из сынов человеческих". Оцените, насколько содержание манускрипта близко современному сознанию. И подивитесь, как широко знает весь Восток об этом документе".Исследователи, правда, со скепсисом отнеслись к утверждению живописца. Ведь ни в одном из древних источников не говорится о "Тибетском Евангелии". Скорее всего, это позднейшая фальсификация. Кроме того, сам Рерих позже отказался от своих слов.Заработал на чувствах верующихГораздо интереснее история с другим "артефактом". В 2012-м профессор Гарварда Карен Кинг обнародовала фрагмент папируса II века. Там следующие строки: "Иисус сказал им: Моя жена…".Нонсенс! Христос состоял в браке? "Для иудейского общества I столетия довольно странно, что мужчина не женат, — рассуждала Кинг. — Вполне логично, что Иисус вступил в брак, о чем и свидетельствует найденный текст". Однако спустя несколько лет выяснилось: папирус — подделка. Его создали по заказу бизнесмена Уолтера Фрица, который решил подзаработать на "сенсации".К слову, современные ученые утверждают, что безбрачие вовсе не считали чем-то постыдным. Во времена Христа в Иудее существовало немало сект, адепты которых принципиально не заводили семью. К одной из таких — ессеи — некоторые причисляют и Иисуса. На том основании, что и в ессейских, и в евангельских текстах — похожая эсхатология: "Конец времен", "Всеобщий суд" и так далее.Но есть нюанс: члены секты навсегда удалялись в пустыню и больше не возвращались в мир. Христос же активно проповедовал. А свое учение излагал в форме притч со множеством метафор и риторических приемов.Отсюда другая версия: Спаситель в совершенстве знал греческий язык и культуру. Каких-либо подтверждений тому нет. В древнейших христианских источниках его фразы — либо на еврейском, либо на арамейском. Мало упоминаний об Иисусе и у нехристианских авторов. Так что пока его детство — тайна за семью печатями.

https://ria.ru/20240615/podzag-1952897271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, германия, гамбург (город), николай рерих, аналитика - религия и мировоззрение