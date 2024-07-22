https://ria.ru/20240722/botulizm-1961221008.html

В Казани выписали последнюю пациентку, заболевшую ботулизмом

В Казани выписали последнюю пациентку, заболевшую ботулизмом - РИА Новости, 22.07.2024

В Казани выписали последнюю пациентку, заболевшую ботулизмом

Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Татарстана выписали последнюю пациентку из заболевших ботулизмом, она лечилась 35 дней, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:17

2024-07-22T14:17

2024-07-22T16:09

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Врачи Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Татарстана выписали последнюю пациентку из заболевших ботулизмом, она лечилась 35 дней, сообщает клиника. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, 17 июня в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 20 человек, один из них проходил лечение амбулаторно. "Сегодня из РКИБ выписали последнюю пациентку, поступившую с ботулизмом. В общей сложности она провела на лечении в нашем стационаре 35 дней", - говорится в сообщении. Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В конце июня столичный суд приостановил на 90 дней работу "Локалкитчен" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.

https://ria.ru/20240711/botulizm-1958921799.html

https://radiosputnik.ru/20240619/botulizm-1954002621.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки