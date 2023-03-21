https://ria.ru/20230321/stress-1859534938.html

Стресс: чем острый отличается от хронического, как с ним бороться

Стресс: причины, виды, факторы и симптомы

Стресс: чем острый отличается от хронического, как с ним бороться

Стресс – это совокупность реакций нервной системы, вызванных воздействием неблагоприятных внешних стимулов. Виды и стадии стресса, их опасность для здоровья... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

2023-03-21T17:02

здоровье - общество

стресс

врачи

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Стресс – это совокупность реакций нервной системы, вызванных воздействием неблагоприятных внешних стимулов. Виды и стадии стресса, их опасность для здоровья человека, как понизить уровень тревожности и предотвратить отрицательные последствия после, способы снятия стресса и советы врачей, - в материале РИА Новости.СтрессСтресс – это одно из самых распространенных психологических состояний, которое испытывают люди в современном мире. Он может возникать по разным причинам: от конфликтов на работе до личных проблем и заболеваний. Проявляется в виде физиологических и психоэмоциональных симптомов, которые, если не управлять ими, могут привести к серьезным заболеваниям."Люди на протяжении многих лет страдают от стресса и с годами количество его источников только увеличивается, а проблема становится все значительнее. В такие моменты активизируется гипоталамус, который помогает организму избавиться от неприятных ощущений и выпустить скопившийся стресс. Человек же при этом испытывает учащенное сердцебиение, дыхание, мышцы могут непроизвольно сокращаться", – рассказывает Екатерина Тур, врач, психосоматолог, специалист по тревоге и стрессу у взрослых и детей.По словам Любови Трофимовой, психолога, специалиста по работе с подсознанием и телом, практически каждый человек испытывает стресс, чувство тревоги, но кто-то умеет с ним справляться и проживать его на пользу себе, а другие впадают в панику и состояние, близкое к депрессии.– Из-за того, что фактор стресса плотно вошел в человеческую жизнь, мы можем его не замечать до момента наступления физиологического или психологического выгорания. Чаще всего это проявляется в апатии и безразличии к окружающему миру, в том числе к людям, а также депрессивными эпизодами, из которых достаточно сложно выходить самостоятельно, без помощи опытного специалиста. К такому развитию стресса человека приводит работа на износ и полное игнорирование своих базовых потребностей в безопасности или отдыхе. Потому что когда человек отдыхает, чувствует себя комфортно и не обеспокоен внешними раздражителями, психика расслабляется и восстанавливается. Нервные клетки, отвечающие за передачу гормонов стресса, изнашиваются и восстанавливаются только спустя продолжительное время в состоянии покоя. Именно от того, насколько сильные эмоции или переживания вы испытываете и как их проживаете, зависит ваша возможность справляться со стрессом, – объясняет эксперт.Причины и факторы– Стресс – это состояние напряжения, психологического и физиологического. Оно возникает в ответ на воздействие извне. В случае стресса нарушается равновесие (гомеостаз) в организме, происходит мобилизация внутренних ресурсов. Стресс может быть вызван конфликтами с людьми, связан с адаптацией к новым условиям, может быть ответом на ситуацию неопределенности. Автором термина стал учёный Кэннон Уолтер, впервые употребивший его в научной литературе. Однако чаще его ассоциирует с именем Ганса Селье, который разработал теорию стресса. Так он трактовал адаптационное напряжение, – рассказывает Дарья Яушева, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт.По словам Любови Трофимовой, основные причины возникновения стрессовых состояний следующие:Кроме того, усугублению стресса может способствовать и неправильное питание. Ольга Деккер, диетолог и нутрициолог, говорит, что рацион, бедный витаминами, минералами и другими необходимыми питательными веществами, может приводить к снижению иммунитета и увеличению уязвимости к физическому и эмоциональному стрессу. В свою очередь, стресс может влиять на пищевое поведение человека, увеличивая желание к употреблению углеводов и жировых продуктов, что чревато появлением лишнего веса, ожирением и другими проблемами. Также существуют различные виды неправильного питания, которые способны вызывать стресс. Например, переедание или избыточное потребление углеводов и сахара может привести к кратковременному улучшению настроения, но затем спровоцировать чувство усталости, сонливости, нервозности и раздражительности. Недостаток некоторых питательных веществ, таких как витамины В-группы и магний, тоже может привести к ухудшению настроения и увеличению уязвимости к стрессу.ВидыСтресс бывает физиологическим или психоэмоциональным.– Физиологический стресс связан с изменениями в работе органов и систем организма, которые могут привести к различным заболеваниям. Психоэмоциональный стресс – с эмоциональными и психологическими состояниями, которые могут влиять на наше настроение и поведение, – объясняет Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании."Кроме того, в психологической литературе выделяют два вида стресса: эустресс и дистресс. Эустресс выполняет мобилизующую функцию, он также связан с комфортными и желательными эмоциональными состояниями. Так, значительное событие в жизни, например свадьбу, может сопровождать данный вид положительного стресса. Дистресс представляет собой длительную реакцию стресса, приводящую к истощению психоэмоциональных и физических ресурсов человека. Вторая форма стресса истощает нервную систему и разрушает организм. Страдает умственная активность, наша работоспособность падает. Примером может быть затяжная реакция горя после потери близкого человека", – уточняет Луиза Истомина, медицинский психолог "Европейского медицинского центра".ФизиологическийЭтот вид стресса вызывается факторами, непосредственно влияющими на ткани тела: чрезмерная физическая нагрузка, холод, высокая температура, болевые воздействия. Его испытывают все живые организмы.ПсихоэмоциональныйПсихологический провоцируется ощущением угрозы, страха, обиды и другими негативными эмоциями, он связан с развитием сложной нервной системы и характерен для человека.Бывает двух видов:Классификация по долгосрочностиПо словам Луизы Истоминой, по длительности воздействия стресс разделяют на хронический и острый. Острым стрессом может стать потеря работы, развод, уход из жизни близкого человека. Хронический стресс представлен ситуацией, когда человек на протяжении долгого периода времени находится под влиянием стрессоров (буллинг в школе, посещение работы, вызывающей тревогу, и т.д.).– Краткосрочный стресс, как правило, не имеет негативных последствий: если мы достаточно быстро и успешно справляемся с проблемой, то можем отдохнуть и восстановить ресурсы, а также приобретаем позитивный опыт, который поможет нам быстрее и эффективнее справляться с похожими ситуациями в будущем. Проблемы возникают, если к стрессовой ситуации не удается быстро и успешно приспособиться. В этом случае после стадии мобилизации наступает стадия сопротивления, в течение которой мы тратим ресурсы, чтобы выдерживать сложившуюся ситуацию и продолжать более или менее успешно действовать. Но если стресс не прекращается и наши ресурсы не восстанавливаются, то за стадией сопротивления наступает стадия истощения или синдром выгорания: мы становимся тревожными, раздражительными и рассеянными, начинаем забывать о каких-то делах, делать ошибки при принятии решений и мечтаем лишь о том, чтобы нас все оставили в покое, – рассказывает Евгений Осин, доцент департамента психологии НИУ ВШЭ.Кратковременный (острый)Острый дистресс возникает как ответ на травматичную ситуацию, катастрофическое событие. Авария, насилие, утрата, гибель близкого – вариантов может быть много. В такой момент человек начинает действовать хаотично, возникает "поисковая реакция". Человек мечется, пытаясь найти способ взять ситуацию под контроль.Долговременный (хронический)Хронический дистресс – это длительное влияние стресс-факторов на человека.– Это могут быть экологические, социальные или психологические факторы. Длительное нахождение в ситуации психологического насилия, работа в некомфортных, и даже вредных, условиях, жизнь в регионе с неблагоприятной экологической обстановкой, сложная финансовая ситуация, – объясняет Дарья Яушева."Подобный вид стресса человек уже перестает замечать, он для него становится такой же привычкой, как чистить зубы. За этим скрываются внутренние проблемы и травмы: вспышки провоцируются определенными событиями, действиями или словами, которые человек слышит или видит на протяжении дня. Также, источником хронического стресса становятся созависимые отношения или морально тяжелая работа, на которой невозможно чувствовать себя в безопасности", – говорит Любовь Трофимова.Симптомы и признаки у взрослыхПо словам Екатерины Тур, симптомы стресса включают в себя физические и психологические проявления. Физические:Психологические симптомы могут включать в себя:Стресс может проявляться по-разному у каждого человека, но определенно он требует вмешательства, ведь в противном случае проблема значительно усугубится.СтадииСтресс можно разделить на три стадии: первичную, вторичную и третичную.– Первичная стадия – это реакция на стрессор (фактор, вызывающий стресс). Вторичная стадия – это адаптация к стрессору. Третичная стадия – это выгорание (перегорание), когда организм уже не способен адаптироваться к стрессору, – говорит Никита Канушин.Принято выделять несколько ключевых этапов, это:– Еще одна фаза, которую не стоит исключать, но она уже является скорее конечной точкой в решении насущной проблемы – фаза восстановления. Она приходит на смену, когда источник негативных эмоций и стресса исчезает. Тогда человек начинает восстанавливаться и возвращаться к нормальному состоянию. В этой фазе человек может чувствовать облегчение, расслабление и улучшение настроения, – объясняет Екатерина Тур.Опасность для здоровьяМногочисленные исследования показывают, что на физиологическом уровне хронический стресс может приводить к проблемам с сердечно-сосудистой системой, с пищеварением, снижению иммунитета, обострению различных хронических заболеваний.– На психологическом уровне в результате продолжительного стресса, с которым человек постоянно не справляется, может развиваться тревожность, возникать ощущение бессилия или беспомощности, утрата ощущения ценности и смысла повседневных дел, удовольствия от жизни – всё это может приводить к затяжной депрессии, - отмечает Евгений Осин.По словам Екатерины Тур, несмотря на то, что со стрессовыми ситуациями люди сталкиваются часто, привыкнуть ко всему попросту невозможно и организм может существенно пострадать от него. Так, эмоциональное перенапряжение способно ударить буквально по всем органам и системам:– В настоящее время нет убедительных данных, доказывающих, что стресс сам по себе способен стать причиной развития злокачественных новообразований. Однако полностью исключать его значение в канцерогенезе нельзя, ведь стрессы – и физические, и эмоциональные – очевидно отражаются на работе нашего иммунитета, который борется не только с внешними угрозами, но и с поломками внутри организма. Нарушение работы иммунитета может стать одной из причин развития злокачественной опухоли, а наиболее очевидно – привести к развитию рецидива у уже лечившегося от онкологического заболевания человека. Это, например, является причиной классической рекомендации для пациентов в ремиссии избегать физических стрессов: посещения бань и саун, резкой смены климатических условий и т.д. Сюда же можно отнести и обострение сопутствующих заболеваний, что также может стать проверкой организма на прочность. Поэтому эмоциональных стрессов стоит по возможности избегать, ведь они способны весьма негативно сказаться на вашем здоровье, причем не только в контексте онкологии, – говорит Денис Романов, радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной деятельности клиники “Евроонко”.Как снять стрессПо словам Александра Титарева, когнитивно-поведенческого психолога, эксперта "Психодемии", важно определить основные причины стресса. Разбить возможные причины на те, которые можно решить, те, с которыми ничего нельзя сделать и те, которые не требуют активного участия. Нет смысла переживать из-за того, что нельзя изменить или на что нельзя повлиять, лучше сосредоточиться на тех вещах, которые подвластны:Лечение и восстановление после стрессаЛечение стресса может включать психотерапию, препараты и другие методы. Восстановление может быть достигнуто через правильное питание, достаточный отдых, физические упражнения и прочее.– Чтобы восстановить затраченные физиологические и психологические ресурсы, необходимо отдыхать: позволить себе время от времени хотя бы на несколько часов забыть о проблемах и поспать, поесть, погулять, посвятить время каким-то необязательным, но любимым занятиям, провести время с приятными вам людьми. Снимать физиологические последствия стресса помогает физическая активность – прогулки, пробежки и т.д., а преодолеть психологические последствия помогут позитивные эмоции – посмотреть веселый фильм. Важно именно переключиться от стрессовой ситуации на какую-то другую деятельность, чтобы потом уже с новыми силами вернуться к ней. Если стресс настолько сильный, что мысли постоянно возвращаются к проблеме, могут помочь успокоительные, но вот употреблять при стрессе регулярно алкоголь не стоит – это замедляет восстановление ресурсов организма и повышает риск зависимости. Людям, которые часто сталкиваются со стрессом, стоит также регулярно посещать врачей и заботиться о своем здоровье, чтобы острые заболевания не превращались в хронические, - советует Евгений Осин.Профилактика и рекомендации экспертовДарья Яушева советует проводить профилактику стресса и повышать ресурсы сопротивляемости организма при помощи:"Важно помнить, что правильное питание может помочь управлять стрессом. Рекомендуется употреблять пищу, богатую нутриентами (овощи и фрукты, цельные зерна, белки и здоровые жиры). Также стоит ограничить потребление продуктов, содержащих сахар и красители, уменьшить прием алкоголя, который может ухудшать настроение и вызывать дополнительный стресс. Помимо правильного питания, важно также соблюдать режим питания и не пропускать приемы пищи, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне. Регулярная физическая активность также может помочь управлять стрессом, улучшить настроение и снизить уровень агрессии и раздражительности", - рекомендует Ольга Деккер.

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Артем Смирнов

здоровье - общество, стресс, врачи, россия, отдых