https://ria.ru/20240721/volodin--1961050379.html
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник - РИА Новости, 21.07.2024
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник прибудет в Алжир с официальным визитом, сообщило Национальное народное... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:29
2024-07-21T16:29
2024-07-21T16:29
политика
алжир (провинция)
россия
латинская америка
вячеслав володин
геннадий зюганов
леонид калашников
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник прибудет в Алжир с официальным визитом, сообщило Национальное народное собрание Алжира. Володин и делегация Госдумы ранее в воскресенье прибыли с рабочим визитом в Латинскую Америку. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что делегация ГД во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным посетит Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Депутат ГД Леонид Калашников также отметил, что делегация посетит Алжир. "Глава Государственной Думы Российской Федерации отправляется с официальным визитом в Алжир… г-н Володин Вячеслав Викторович начнет официальный визит в Алжир завтра, 22 июля 2024 года", - сообщил парламент страны на своей странице в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Национальное народное собрание Алжира отметило, что визит должен способствовать дальнейшему укреплению отношений страны с Россией, добавив, что Володин проведёт переговоры с председателями обеих палат парламента страны по вопросам межпарламентского сотрудничества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
https://ria.ru/20231225/putin-1917965646.html
алжир (провинция)
россия
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алжир (провинция), россия, латинская америка, вячеслав володин, геннадий зюганов, леонид калашников, госдума рф
Политика, Алжир (провинция), Россия, Латинская Америка, Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Леонид Калашников, Госдума РФ
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник
Председатель ГД РФ Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник