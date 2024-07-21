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Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник - РИА Новости, 21.07.2024
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16:29 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/volodin--1961050379.html
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник - РИА Новости, 21.07.2024
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник прибудет в Алжир с официальным визитом, сообщило Национальное народное... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:29
2024-07-21T16:29
политика
алжир (провинция)
россия
латинская америка
вячеслав володин
геннадий зюганов
леонид калашников
госдума рф
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник прибудет в Алжир с официальным визитом, сообщило Национальное народное собрание Алжира. Володин и делегация Госдумы ранее в воскресенье прибыли с рабочим визитом в Латинскую Америку. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что делегация ГД во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным посетит Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Депутат ГД Леонид Калашников также отметил, что делегация посетит Алжир. "Глава Государственной Думы Российской Федерации отправляется с официальным визитом в Алжир… г-н Володин Вячеслав Викторович начнет официальный визит в Алжир завтра, 22 июля 2024 года", - сообщил парламент страны на своей странице в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Национальное народное собрание Алжира отметило, что визит должен способствовать дальнейшему укреплению отношений страны с Россией, добавив, что Володин проведёт переговоры с председателями обеих палат парламента страны по вопросам межпарламентского сотрудничества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
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политика, алжир (провинция), россия, латинская америка, вячеслав володин, геннадий зюганов, леонид калашников, госдума рф
Политика, Алжир (провинция), Россия, Латинская Америка, Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Леонид Калашников, Госдума РФ
Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник

Председатель ГД РФ Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник прибудет в Алжир с официальным визитом, сообщило Национальное народное собрание Алжира.
Володин и делегация Госдумы ранее в воскресенье прибыли с рабочим визитом в Латинскую Америку. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что делегация ГД во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным посетит Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Депутат ГД Леонид Калашников также отметил, что делегация посетит Алжир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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18 июля, 08:00
"Глава Государственной Думы Российской Федерации отправляется с официальным визитом в Алжир… г-н Володин Вячеслав Викторович начнет официальный визит в Алжир завтра, 22 июля 2024 года", - сообщил парламент страны на своей странице в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
Национальное народное собрание Алжира отметило, что визит должен способствовать дальнейшему укреплению отношений страны с Россией, добавив, что Володин проведёт переговоры с председателями обеих палат парламента страны по вопросам межпарламентского сотрудничества.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников
25 декабря 2023, 15:49
 
ПолитикаАлжир (провинция)РоссияЛатинская АмерикаВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановЛеонид КалашниковГосдума РФ
 
 
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