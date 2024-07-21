https://ria.ru/20240721/volodin--1961050379.html

Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник

Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник - РИА Новости, 21.07.2024

Володин прибудет с официальным визитом в Алжир в понедельник

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник прибудет в Алжир с официальным визитом, сообщило Национальное народное... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:29

2024-07-21T16:29

2024-07-21T16:29

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алжир (провинция)

россия

латинская америка

вячеслав володин

геннадий зюганов

леонид калашников

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в понедельник прибудет в Алжир с официальным визитом, сообщило Национальное народное собрание Алжира. Володин и делегация Госдумы ранее в воскресенье прибыли с рабочим визитом в Латинскую Америку. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что делегация ГД во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным посетит Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Депутат ГД Леонид Калашников также отметил, что делегация посетит Алжир. "Глава Государственной Думы Российской Федерации отправляется с официальным визитом в Алжир… г-н Володин Вячеслав Викторович начнет официальный визит в Алжир завтра, 22 июля 2024 года", - сообщил парламент страны на своей странице в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Национальное народное собрание Алжира отметило, что визит должен способствовать дальнейшему укреплению отношений страны с Россией, добавив, что Володин проведёт переговоры с председателями обеих палат парламента страны по вопросам межпарламентского сотрудничества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html

https://ria.ru/20231225/putin-1917965646.html

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политика, алжир (провинция), россия, латинская америка, вячеслав володин, геннадий зюганов, леонид калашников, госдума рф