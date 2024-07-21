https://ria.ru/20240721/sobor-1961046280.html

Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери

Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери - РИА Новости, 21.07.2024

Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в Твери совершил великое освящение воссозданного Спасо-Преображенского кафедрального собора, сообщает... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:38

2024-07-21T15:38

2024-07-21T16:06

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в Твери совершил великое освящение воссозданного Спасо-Преображенского кафедрального собора, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участниками события стали губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьей, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители духовенства из разных регионов страны, жители и гости Твери, делегации из муниципалитетов, паломники. Кроме того, состоялся Крестный ход вокруг Спасо-Преображенского собора. Патриарх совершил Божественную литургию. Как отметил Руденя, возрождение Спаса Златоглавого стало свидетельством преемственности традиций, уважения к истории и духовному наследию тверской земли. "В воссоздании нашего храма участвовали тысячи жителей. Теперь, после освящения, в Твери опять есть свой, центральный красавец-собор с многовековой историей. Собор всегда был, и с Вашего, Ваше Святейшество, благословения, вновь стал сердцем нашего древнего города, душой тверского края. Важно, что теперь мы исторически связаны с Вами, Ваше Святейшество, не только как с нашим отцом, патриархом Московским и всея Руси, но и как с патриархом, восстановившим нашу главную тверскую святыню. Хочу заверить – мы, как раньше, продолжим трудиться для укрепления нашей веры, упрочения традиций православия, трудолюбия, во имя будущего России", - приводит пресс-служба слова Рудени. В дар Тверской митрополии патриарх преподнес образ Троеручицы. В связи с воссозданием Спасо-Преображенского собора Твери на его историческим месте собору присвоен статус кафедрального. Воскресенскому собору присвоен статус соборного. После церемонии освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора патриарх вручил награды Русской православной церкви за помощь, оказанную при восстановлении великой святыни. Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В Спасо-Преображенском соборе хранится частица мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского – это дар патриарха Московского и всея Руси Кирилла Тверской митрополии. Мощи небесного заступника Верхневолжья вернулись на родню землю в 2018 году, в год 700-летия подвига святого князя. Пока велось возрождение Спасо-Преображенского собора, они покоились в Воскресенском соборе Твери. А 12 июня этого года, в День России, частица мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в исторической раке вернулась на свое исконное место – под своды Спасо-Преображенского собора.

https://realty.ria.ru/20240716/putin-1959999097.html

https://ria.ru/20240606/rudenya-1951184402.html

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тверь, россия, игорь руденя, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир васильев, русская православная церковь, тверская область