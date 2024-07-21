https://ria.ru/20240721/sobor-1961046280.html
Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери
Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери - РИА Новости, 21.07.2024
Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в Твери совершил великое освящение воссозданного Спасо-Преображенского кафедрального собора, сообщает... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T15:38
2024-07-21T15:38
2024-07-21T16:06
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в Твери совершил великое освящение воссозданного Спасо-Преображенского кафедрального собора, сообщает пресс-служба регионального правительства. Участниками события стали губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьей, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители духовенства из разных регионов страны, жители и гости Твери, делегации из муниципалитетов, паломники. Кроме того, состоялся Крестный ход вокруг Спасо-Преображенского собора. Патриарх совершил Божественную литургию. Как отметил Руденя, возрождение Спаса Златоглавого стало свидетельством преемственности традиций, уважения к истории и духовному наследию тверской земли. "В воссоздании нашего храма участвовали тысячи жителей. Теперь, после освящения, в Твери опять есть свой, центральный красавец-собор с многовековой историей. Собор всегда был, и с Вашего, Ваше Святейшество, благословения, вновь стал сердцем нашего древнего города, душой тверского края. Важно, что теперь мы исторически связаны с Вами, Ваше Святейшество, не только как с нашим отцом, патриархом Московским и всея Руси, но и как с патриархом, восстановившим нашу главную тверскую святыню. Хочу заверить – мы, как раньше, продолжим трудиться для укрепления нашей веры, упрочения традиций православия, трудолюбия, во имя будущего России", - приводит пресс-служба слова Рудени. В дар Тверской митрополии патриарх преподнес образ Троеручицы. В связи с воссозданием Спасо-Преображенского собора Твери на его историческим месте собору присвоен статус кафедрального. Воскресенскому собору присвоен статус соборного. После церемонии освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора патриарх вручил награды Русской православной церкви за помощь, оказанную при восстановлении великой святыни. Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году. В Спасо-Преображенском соборе хранится частица мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского – это дар патриарха Московского и всея Руси Кирилла Тверской митрополии. Мощи небесного заступника Верхневолжья вернулись на родню землю в 2018 году, в год 700-летия подвига святого князя. Пока велось возрождение Спасо-Преображенского собора, они покоились в Воскресенском соборе Твери. А 12 июня этого года, в День России, частица мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в исторической раке вернулась на свое исконное место – под своды Спасо-Преображенского собора.
https://realty.ria.ru/20240716/putin-1959999097.html
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тверь, россия, игорь руденя, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир васильев, русская православная церковь, тверская область
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Васильев, Русская православная церковь, Тверская область
Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери
Патриарх Кирилл освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Твери
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в Твери совершил великое освящение воссозданного Спасо-Преображенского кафедрального собора, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участниками события стали губернатор Тверской области Игорь Руденя
с семьей, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев
, Сергей Веремеенко, Юлия Саранова, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители духовенства из разных регионов страны, жители и гости Твери, делегации из муниципалитетов, паломники.
Кроме того, состоялся Крестный ход вокруг Спасо-Преображенского собора. Патриарх совершил Божественную литургию.
Как отметил Руденя, возрождение Спаса Златоглавого стало свидетельством преемственности традиций, уважения к истории и духовному наследию тверской земли.
"В воссоздании нашего храма участвовали тысячи жителей. Теперь, после освящения, в Твери опять есть свой, центральный красавец-собор с многовековой историей. Собор всегда был, и с Вашего, Ваше Святейшество, благословения, вновь стал сердцем нашего древнего города, душой тверского края. Важно, что теперь мы исторически связаны с Вами, Ваше Святейшество, не только как с нашим отцом, патриархом Московским и всея Руси, но и как с патриархом, восстановившим нашу главную тверскую святыню. Хочу заверить – мы, как раньше, продолжим трудиться для укрепления нашей веры, упрочения традиций православия, трудолюбия, во имя будущего России", - приводит пресс-служба слова Рудени.
В дар Тверской митрополии патриарх преподнес образ Троеручицы. В связи с воссозданием Спасо-Преображенского собора Твери на его историческим месте собору присвоен статус кафедрального. Воскресенскому собору присвоен статус соборного.
После церемонии освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора патриарх вручил награды Русской православной церкви
за помощь, оказанную при восстановлении великой святыни.
Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году.
В Спасо-Преображенском соборе хранится частица мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского – это дар патриарха Московского и всея Руси Кирилла Тверской митрополии. Мощи небесного заступника Верхневолжья вернулись на родню землю в 2018 году, в год 700-летия подвига святого князя. Пока велось возрождение Спасо-Преображенского собора, они покоились в Воскресенском соборе Твери. А 12 июня этого года, в День России, частица мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в исторической раке вернулась на свое исконное место – под своды Спасо-Преображенского собора.