Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 21.07.2024 (обновлено: 03:31 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/endokrinolog-1960988628.html
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак - РИА Новости, 21.07.2024
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак
На завтрак рекомендуется употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки, причем они должны быть приготовлены без использования растительного РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:08
2024-07-21T03:31
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579296462_0:202:1921:1282_1920x0_80_0_0_cf59254fcd471a81db09984c9cfdbe26.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На завтрак рекомендуется употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки, причем они должны быть приготовлены без использования растительного масла и жира, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова. "На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве – две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира", - сказала Кондратова. Также врач порекомендовала есть на завтрак каши, которые готовятся из круп, проходящих термическую обработку минимум 15-20 минут.
https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579296462_0:0:1709:1282_1920x0_80_0_0_a0aaaa69c48f37c1a5bedbd6f4f92cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак

Эндокринолог Кондратова: яйца следует употреблять в ограниченном количестве

© Pixabay / safran7 Яичница
Яичница - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Pixabay / safran7
Яичница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На завтрак рекомендуется употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки, причем они должны быть приготовлены без использования растительного масла и жира, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.
"На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве – две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира", - сказала Кондратова.
Мюсли на завтрак - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Диетолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
2 апреля, 03:24
Также врач порекомендовала есть на завтрак каши, которые готовятся из круп, проходящих термическую обработку минимум 15-20 минут.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала