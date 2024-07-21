https://ria.ru/20240721/endokrinolog-1960988628.html
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак - РИА Новости, 21.07.2024
Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак
На завтрак рекомендуется употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки, причем они должны быть приготовлены без использования растительного РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:08
2024-07-21T03:08
2024-07-21T03:31
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На завтрак рекомендуется употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки, причем они должны быть приготовлены без использования растительного масла и жира, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова. "На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве – две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира", - сказала Кондратова. Также врач порекомендовала есть на завтрак каши, которые готовятся из круп, проходящих термическую обработку минимум 15-20 минут.
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Врач назвала допустимое количество яиц на завтрак
Эндокринолог Кондратова: яйца следует употреблять в ограниченном количестве
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На завтрак рекомендуется употреблять яйца, но в ограниченном количестве - две или три штуки, причем они должны быть приготовлены без использования растительного масла и жира, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением Одинцовской областной больницы Марина Кондратова.
"На завтрак следует употреблять яйца, но в ограниченном количестве – две или три штуки. Соответственно, приготовленные без использования растительного масла и жира", - сказала Кондратова.
Также врач порекомендовала есть на завтрак каши, которые готовятся из круп, проходящих термическую обработку минимум 15-20 минут.