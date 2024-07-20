https://ria.ru/20240720/minzdrav-1960959959.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой - РИА Новости, 20.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой
Три человека находятся в среднетяжелом состоянии, двое - в тяжелом после столкновения пассажирского судна с моторной лодкой под Самарой, об этом РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:51
2024-07-20T19:51
2024-07-20T20:38
происшествия
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самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Три человека находятся в среднетяжелом состоянии, двое - в тяжелом после столкновения пассажирского судна с моторной лодкой под Самарой, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области. Ранее в региональном главном управлении МЧС России сообщили, что в 15.00 мск получили сообщение об инциденте на реке Волге вблизи Самары. По их данным, в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе столкнулись пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка. "В результате происшествия пострадали пять человек. Они госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в региональном минздраве. Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Обстоятельства происшествия также устанавливает Куйбышевская транспортная прокуратура, отметила в своем Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240715/deti-1959790323.html
https://ria.ru/20240630/stolknovenie-1956483215.html
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происшествия, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой
Минздрав: 3 пострадавших на реке под Самарой находятся в среднетяжелом состоянии