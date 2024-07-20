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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой - РИА Новости, 20.07.2024
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19:51 20.07.2024 (обновлено: 20:38 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/minzdrav-1960959959.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой - РИА Новости, 20.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой
Три человека находятся в среднетяжелом состоянии, двое - в тяжелом после столкновения пассажирского судна с моторной лодкой под Самарой, об этом РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T19:51
2024-07-20T20:38
происшествия
россия
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Три человека находятся в среднетяжелом состоянии, двое - в тяжелом после столкновения пассажирского судна с моторной лодкой под Самарой, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области. Ранее в региональном главном управлении МЧС России сообщили, что в 15.00 мск получили сообщение об инциденте на реке Волге вблизи Самары. По их данным, в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе столкнулись пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка. "В результате происшествия пострадали пять человек. Они госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в региональном минздраве. Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Обстоятельства происшествия также устанавливает Куйбышевская транспортная прокуратура, отметила в своем Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20240715/deti-1959790323.html
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происшествия, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой

Минздрав: 3 пострадавших на реке под Самарой находятся в среднетяжелом состоянии

© Фото : Приволжская транспортная прокуратураПоследствия столкновения пассажирского судна "Валдай" с моторной лодкой в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024
Последствия столкновения пассажирского судна Валдай с моторной лодкой в районе базы отдыха Чайка в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
Последствия столкновения пассажирского судна "Валдай" с моторной лодкой в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе под Самарой. 20 июля 2024
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Три человека находятся в среднетяжелом состоянии, двое - в тяжелом после столкновения пассажирского судна с моторной лодкой под Самарой, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.
Ранее в региональном главном управлении МЧС России сообщили, что в 15.00 мск получили сообщение об инциденте на реке Волге вблизи Самары. По их данным, в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе столкнулись пассажирское судно "Валдай" и легкомоторная лодка.
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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"В результате происшествия пострадали пять человек. Они госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в региональном минздраве.
Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Обстоятельства происшествия также устанавливает Куйбышевская транспортная прокуратура, отметила в своем Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.
Катер Новая Ладога, столкнувшийся с катером Беркут на повороте, соединяющем канал реки Азовка и реку Дон в Ростовской области. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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