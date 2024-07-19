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"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение - РИА Новости, 19.07.2024
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06:59 19.07.2024 (обновлено: 11:03 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/reshenie-1960618881.html
"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение
"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение - РИА Новости, 19.07.2024
"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение
Встреча основных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС, написал обозреватель Bloomberg Джеймс... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T06:59
2024-07-19T11:03
россия
китай
шос
нато
турция
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Встреча основных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС, написал обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис.&quot;В определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. Более 30 процентов мирового ВВП приходится на Шанхайскую организацию, которая охватывает 80 процентов Евразийского континента и 40 процентов населения мира&quot;, — говорится в статье.Укрепление сотрудничества России и Китая в рамках ШОС является серьезным вызовом для НАТО, добавил он. Автор материала отметил, что благодаря постоянным военным учениям, соглашениям о сотрудничестве в области технологий и другим связям ШОС может помочь Пекину и Москве "поиграть геополитическими мускулами"."Проблемой для Запада является то, что Россия и Китай могут использовать ШОС, чтобы отвести крупные региональные державы от возглавляемого США порядка. К ним относятся Турция и Саудовская Аравия — последняя является партнером по диалогу и стремится к полноправному членству в ШОС", — добавил он.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html
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россия, китай, шос, нато, турция, в мире
Россия, Китай, ШОС, НАТО, Турция, В мире
"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение

Bloomberg: странам НАТО следует настороженно относиться к развитию ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавы делегаций государств — членов ШОС
Главы делегаций государств — членов ШОС - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Встреча основных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС, написал обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис.
«

"В определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. Более 30 процентов мирового ВВП приходится на Шанхайскую организацию, которая охватывает 80 процентов Евразийского континента и 40 процентов населения мира", — говорится в статье.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Укрепление сотрудничества России и Китая в рамках ШОС является серьезным вызовом для НАТО, добавил он. Автор материала отметил, что благодаря постоянным военным учениям, соглашениям о сотрудничестве в области технологий и другим связям ШОС может помочь Пекину и Москве "поиграть геополитическими мускулами".
"Проблемой для Запада является то, что Россия и Китай могут использовать ШОС, чтобы отвести крупные региональные державы от возглавляемого США порядка. К ним относятся Турция и Саудовская Аравия — последняя является партнером по диалогу и стремится к полноправному членству в ШОС", — добавил он.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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