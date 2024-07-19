https://ria.ru/20240719/reshenie-1960618881.html

"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение

"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение - РИА Новости, 19.07.2024

"Не саммит НАТО". СМИ назвали место, где приняли настоящее важное решение

Встреча основных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС, написал обозреватель Bloomberg Джеймс... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:59

2024-07-19T06:59

2024-07-19T11:03

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китай

шос

нато

турция

в мире

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Встреча основных геополитических деятелей в этом месяце прошла не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС, написал обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис."В определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. Более 30 процентов мирового ВВП приходится на Шанхайскую организацию, которая охватывает 80 процентов Евразийского континента и 40 процентов населения мира", — говорится в статье.Укрепление сотрудничества России и Китая в рамках ШОС является серьезным вызовом для НАТО, добавил он. Автор материала отметил, что благодаря постоянным военным учениям, соглашениям о сотрудничестве в области технологий и другим связям ШОС может помочь Пекину и Москве "поиграть геополитическими мускулами"."Проблемой для Запада является то, что Россия и Китай могут использовать ШОС, чтобы отвести крупные региональные державы от возглавляемого США порядка. К ним относятся Турция и Саудовская Аравия — последняя является партнером по диалогу и стремится к полноправному членству в ШОС", — добавил он.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html

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китай

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россия, китай, шос, нато, турция, в мире