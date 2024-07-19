https://ria.ru/20240719/gastroenterolog-1960605536.html
Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь
Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь - РИА Новости, 19.07.2024
Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь
Рекомендуется в целом отказаться от потребления пищи на ночь, особенно жирной, тяжелой и мясной, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:17
2024-07-19T02:17
2024-07-19T02:17
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773604714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fabf349ea65269c842e1a8221ff4dd59.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рекомендуется в целом отказаться от потребления пищи на ночь, особенно жирной, тяжелой и мясной, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Не надо нагружать свой желудок перед сном. Лучше ужинать за три часа до сна. И не употреблять жирную и тяжелую пищу, чтобы не было заброса кислоты из желудка. На ужин лучше употреблять белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овощным гарниром", - отметила Ильяшенко. По словам врача, чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи. "Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, наверное, надо питаться правильно в течение дня. Причем дробно, не допуская длительных промежутков между приемами пищи, чтобы пища усваивалась и чувство голода уходило, и на ночь уже не хотелось есть", - сказала Ильяшенко. Врач добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами. "Кефир может вызывать газообразование, неприятные ощущения в животе и провоцировать рефлюкс, поэтому тоже перед сном нежелателен", - добавила она.
https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html
https://ria.ru/20240519/gastroenterolog-1946954776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773604714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae4ec2288810567691c26ace9fb4d683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь
Гастроэнтеролог Ильяшенко: нельзя есть жирную, тяжелую и мясную пищу на ночь
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рекомендуется в целом отказаться от потребления пищи на ночь, особенно жирной, тяжелой и мясной, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Не надо нагружать свой желудок перед сном. Лучше ужинать за три часа до сна. И не употреблять жирную и тяжелую пищу, чтобы не было заброса кислоты из желудка. На ужин лучше употреблять белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овощным гарниром", - отметила Ильяшенко.
По словам врача, чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи.
"Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, наверное, надо питаться правильно в течение дня. Причем дробно, не допуская длительных промежутков между приемами пищи, чтобы пища усваивалась и чувство голода уходило, и на ночь уже не хотелось есть", - сказала Ильяшенко.
Врач добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами.
"Кефир может вызывать газообразование, неприятные ощущения в животе и провоцировать рефлюкс, поэтому тоже перед сном нежелателен", - добавила она.