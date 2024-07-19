https://ria.ru/20240719/gastroenterolog-1960605536.html

Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь

Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь - РИА Новости, 19.07.2024

Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь

Рекомендуется в целом отказаться от потребления пищи на ночь, особенно жирной, тяжелой и мясной, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T02:17

2024-07-19T02:17

2024-07-19T02:17

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рекомендуется в целом отказаться от потребления пищи на ночь, особенно жирной, тяжелой и мясной, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Не надо нагружать свой желудок перед сном. Лучше ужинать за три часа до сна. И не употреблять жирную и тяжелую пищу, чтобы не было заброса кислоты из желудка. На ужин лучше употреблять белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овощным гарниром", - отметила Ильяшенко. По словам врача, чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи. "Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, наверное, надо питаться правильно в течение дня. Причем дробно, не допуская длительных промежутков между приемами пищи, чтобы пища усваивалась и чувство голода уходило, и на ночь уже не хотелось есть", - сказала Ильяшенко. Врач добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами. "Кефир может вызывать газообразование, неприятные ощущения в животе и провоцировать рефлюкс, поэтому тоже перед сном нежелателен", - добавила она.

https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html

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