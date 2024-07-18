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"Чиновники лишь смеются". На что пожаловались жители Астраханской области - РИА Новости, 18.07.2024
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08:00 18.07.2024 (обновлено: 11:47 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/sobaki-1960260058.html
"Чиновники лишь смеются". На что пожаловались жители Астраханской области
"Чиновники лишь смеются". На что пожаловались жители Астраханской области - РИА Новости, 18.07.2024
"Чиновники лишь смеются". На что пожаловались жители Астраханской области
Зоозащитники пытаются спасти беспризорных собак от эвтаназии — даже несмотря на противодействие местных властей. В Астраханской области уже умертвили более... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:00
2024-07-18T11:47
астраханская область
астрахань
зоозащита
животные
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Зоозащитники пытаются спасти беспризорных собак от эвтаназии — даже несмотря на противодействие местных властей. В Астраханской области уже умертвили более сотни животных. О том, что там происходит, — в материале РИА Новости."Забрать никого не дали"Закон об эвтаназии беспризорных животных, принятый в регионе в декабре 2023-го, оспаривают с марта. Первый коллективный иск суд рассматривать не стал из-за нарушения процессуальных норм. Второй подали в частном порядке три астраханки, однако судья занял позицию местной думы.Волонтеры также добивались приостановки действия закона на время разбирательства — по примеру Бурятии, где его приняли раньше всех. Отказали.&quot;С конца мая убили 111 собак. Нам их не отдавали намеренно, — уверяет волонтер Мария Ткачева. — Вместе с полицией мы осмотрели скотомогильник. Трупы были в крови, языки прикушены. То есть эвтаназию проводили с нарушениями&quot;.Силовики организовали проверку. Возможно, откроют уголовное дело.Некоторых питомцев все же удается спасти. Но с большими усилиями."По одному в руки"В феврале служба ветеринарии Астраханской области приняла постановление: из пунктов временного содержания можно забрать только одно животное выше 40 сантиметров в холке либо двух ниже сорока. Но предварительно нужно заплатить за их пребывание на передержке и выполненные там процедуры. "Мы растерялись, когда узнали об этом. Некоторых, кто был готов взять животное, плата в восемь-десять тысяч рублей заставила передумать", — говорит зоозащитница Валентина Наумова.Тех же, кто соглашался отдать деньги, ждало новое препятствие. Ветслужбы работают всего несколько часов в день — образовались большие очереди. Бывает, что не отдают собаку без объяснения причин.Волонтеры вновь обратились в прокуратуру. "В этот раз с нами согласились, постановление ветслужбы обжаловали. Ведь не запрещено иметь несколько машин, квартир, земельных участков. Животные по закону — имущество, значит, документ нарушает наши права", — объясняет Мария Ткачева."Щенков уже не считаем"В итоге решили организовать частные приюты. Весной зоозащитница Валентина Г. купила фермерский участок неподалеку от села Янго-Аскер Наримановского района. Сейчас там несколько сельскохозяйственных животных, а также 350 собак. Волонтеры называют это "неофициальным приютом", а над его обустройством ежедневно трудятся уже несколько месяцев.Первым делом поставили забор — местные новым соседям совсем не обрадовались. &quot;Там раньше пасли скот. И теперь разными способами нас пытаются выжить. Недавно подкинули отраву за забор и два питомца чуть не погибли&quot;, — рассказывает Ткачева.Внутри разместили вместительные вольеры на четырех животных каждый, одноместные будки, бочку для воды. Даже наняли ночного сторожа.Многому, по словам волонтера, учиться приходится на ходу. "У нас пока нет кухни, чтобы варить кашу. Покупаем корм в магазине, а это сильно дороже", — отмечает она.Еще одна трудность — животных все больше. "Из пунктов временного содержания мы часто забираем беременных собак. Те рожают, как только понимают, что в безопасности, — говорит зоозащитница. — Щенков у нас много, уже считать перестали. Они тяжело переносят жару, но мы очень стараемся создать для них хорошие условия"."Смотрели с насмешкой"Другая волонтерская организация во главе с Валентиной Наумовой помогает собакам со времен громкого дела "Экоприюта". Отдельной территории нет. Животных держит на личном участке — на отшибе СНТ.На встречах с местной администрацией она неоднократно просила предоставить землю в безвозмездное пользование, чтобы открыть приют. Предлагала проекты по работе с безнадзорными животными. &quot;В ответ от чиновников всегда только насмешки. Сейчас мы действуем по новой системе опекунства над животными. За счет ежемесячных взносов в 2000 рублей от участников убираем, готовим качественный корм, строим вольеры&quot;, — перечисляет Наумова.На поддержку государства уже не надеется. Единственный шанс — решение Конституционного суда России по делу об умерщвлении безнадзорных животных.Дело рассмотрели месяц назад. Представители Генпрокуратуры заявили, что оспариваемая норма не соответствует основному закону страны.В любом случае зоозащитники сдаваться не собираются. По их мнению, проблема еще и в людях, которые вовремя не стерилизуют своих питомцев. Поэтому проблема комплексная.
https://ria.ru/20240424/evtanaziya-1942110546.html
https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html
астраханская область
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астраханская область, астрахань, зоозащита, животные
Астраханская область, Астрахань, зоозащита, Животные
"Чиновники лишь смеются". На что пожаловались жители Астраханской области

Зоозащитники строят частные приюты в Астрахани для спасения собак от эвтаназии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с собакой
Женщина гуляет с собакой - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. Зоозащитники пытаются спасти беспризорных собак от эвтаназии — даже несмотря на противодействие местных властей. В Астраханской области уже умертвили более сотни животных. О том, что там происходит, — в материале РИА Новости.

"Забрать никого не дали"

Закон об эвтаназии беспризорных животных, принятый в регионе в декабре 2023-го, оспаривают с марта. Первый коллективный иск суд рассматривать не стал из-за нарушения процессуальных норм. Второй подали в частном порядке три астраханки, однако судья занял позицию местной думы.
Волонтеры также добивались приостановки действия закона на время разбирательства — по примеру Бурятии, где его приняли раньше всех. Отказали.
«

"С конца мая убили 111 собак. Нам их не отдавали намеренно, — уверяет волонтер Мария Ткачева. — Вместе с полицией мы осмотрели скотомогильник. Трупы были в крови, языки прикушены. То есть эвтаназию проводили с нарушениями".

Силовики организовали проверку. Возможно, откроют уголовное дело.
Некоторых питомцев все же удается спасти. Но с большими усилиями.
© Фото из личного архива Марии ТкачевойВолонтеры со спасенными от эвтаназии собаками
Волонтеры со спасенными от эвтаназии собаками - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото из личного архива Марии Ткачевой
Волонтеры со спасенными от эвтаназии собаками

"По одному в руки"

В феврале служба ветеринарии Астраханской области приняла постановление: из пунктов временного содержания можно забрать только одно животное выше 40 сантиметров в холке либо двух ниже сорока. Но предварительно нужно заплатить за их пребывание на передержке и выполненные там процедуры. "Мы растерялись, когда узнали об этом. Некоторых, кто был готов взять животное, плата в восемь-десять тысяч рублей заставила передумать", — говорит зоозащитница Валентина Наумова.
Тех же, кто соглашался отдать деньги, ждало новое препятствие. Ветслужбы работают всего несколько часов в день — образовались большие очереди. Бывает, что не отдают собаку без объяснения причин.
© Фото из личного архива Марии ТкачевойРожденные в приюте щенки
Рожденные в прюте щенки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото из личного архива Марии Ткачевой
Рожденные в приюте щенки
Волонтеры вновь обратились в прокуратуру. "В этот раз с нами согласились, постановление ветслужбы обжаловали. Ведь не запрещено иметь несколько машин, квартир, земельных участков. Животные по закону — имущество, значит, документ нарушает наши права", — объясняет Мария Ткачева.

"Щенков уже не считаем"

В итоге решили организовать частные приюты. Весной зоозащитница Валентина Г. купила фермерский участок неподалеку от села Янго-Аскер Наримановского района. Сейчас там несколько сельскохозяйственных животных, а также 350 собак. Волонтеры называют это "неофициальным приютом", а над его обустройством ежедневно трудятся уже несколько месяцев.
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Первым делом поставили забор — местные новым соседям совсем не обрадовались.
«

"Там раньше пасли скот. И теперь разными способами нас пытаются выжить. Недавно подкинули отраву за забор и два питомца чуть не погибли", — рассказывает Ткачева.

Внутри разместили вместительные вольеры на четырех животных каждый, одноместные будки, бочку для воды. Даже наняли ночного сторожа.
Многому, по словам волонтера, учиться приходится на ходу. "У нас пока нет кухни, чтобы варить кашу. Покупаем корм в магазине, а это сильно дороже", — отмечает она.
© Фото из личного архива Марии ТкачевойСобака родила щенят, когда ее спасли волонтеры
Собака родила щенят когда ее спасли волонтеры - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото из личного архива Марии Ткачевой
Собака родила щенят, когда ее спасли волонтеры
Еще одна трудность — животных все больше. "Из пунктов временного содержания мы часто забираем беременных собак. Те рожают, как только понимают, что в безопасности, — говорит зоозащитница. — Щенков у нас много, уже считать перестали. Они тяжело переносят жару, но мы очень стараемся создать для них хорошие условия".

"Смотрели с насмешкой"

Другая волонтерская организация во главе с Валентиной Наумовой помогает собакам со времен громкого дела "Экоприюта". Отдельной территории нет. Животных держит на личном участке — на отшибе СНТ.
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На встречах с местной администрацией она неоднократно просила предоставить землю в безвозмездное пользование, чтобы открыть приют. Предлагала проекты по работе с безнадзорными животными.
«

"В ответ от чиновников всегда только насмешки. Сейчас мы действуем по новой системе опекунства над животными. За счет ежемесячных взносов в 2000 рублей от участников убираем, готовим качественный корм, строим вольеры", — перечисляет Наумова.

На поддержку государства уже не надеется. Единственный шанс — решение Конституционного суда России по делу об умерщвлении безнадзорных животных.
© Фото из личного архива Валентины НаумовойВалентина Наумова на строительстве новых вольеров для собак
Валентина Наумова на стройке новых вольеров для собак - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото из личного архива Валентины Наумовой
Валентина Наумова на строительстве новых вольеров для собак
Дело рассмотрели месяц назад. Представители Генпрокуратуры заявили, что оспариваемая норма не соответствует основному закону страны.
В любом случае зоозащитники сдаваться не собираются. По их мнению, проблема еще и в людях, которые вовремя не стерилизуют своих питомцев. Поэтому проблема комплексная.
 
Астраханская областьАстраханьзоозащитаЖивотные
 
 
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