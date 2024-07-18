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КС признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой - РИА Новости, 18.07.2024
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10:20 18.07.2024 (обновлено: 11:55 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/ks-1960416215.html
КС признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой
КС признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой - РИА Новости, 18.07.2024
КС признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой
Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека, передает корреспондент... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:20
2024-07-18T11:55
общество
россия
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека, передает корреспондент РИА Новости. "Субъекты Российской Федерации могут устанавливать основания для размещения животных в пунктах временного содержания, не являющихся приютами. При этом умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность", — говорится в материалах.В КС подчеркнули, что такое регулирование не может расцениваться как принципиально неприемлемое, если оно необходимо для защиты от угроз, исходящих от конкретного животного, вызвано рисками распространения болезни, нападением на человека, проявлением немотивированной агрессии.Загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов не могут служить основанием для таких мер, так как это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал.Конституционный суд напомнил, что на федеральном уровне предусматриваются универсальные принципы обращения с бездомными животными: их отлов, вакцинация, чипирование, возврат здоровых неагрессивных животных в места отлова и передача их новым владельцам или содержание в приютах. Для более эффективной защиты населения регионы получили право устанавливать собственный порядок, учитывающий конкретные географические, климатические и социально-экономические факторы.Также необходимо установить "разумный срок и условия", чтобы хозяин животного, если он есть, мог найти своего питомца."Когда же субъекты Российской Федерации вынужденно предусматривают случаи и порядок умерщвления животных без владельцев в установленных законом об обращении с животными пределах, выявленных в настоящем постановлении, требование о недопустимости жестокого обращения с животными, не исключающее само по себе такую меру, безусловно предполагает, что если умерщвление и допускается, то оно должно осуществляться гуманными методами", — отмечается в постановлении.Таким образом, КС признал оспариваемые нормы не противоречащими конституции.Инстанция рассматривала запрос Верховного суда Бурятии по проверке конституционности некоторых положений федерального закона "Об ответственном обращении с животными".Бурятский ВС рассматривал иск группы зоозащитников и благотворительного фонда, которые просили признать недействующими положения регионального закона. В частности, речь шла о норме, которая позволяет умерщвлять животных на 31-й день с момента отлова, если их не забрали новые хозяева, какие-либо предприятия или организации. По мнению заявителя, оспариваемые нормы предоставляют регионам неограниченные полномочия по введению мер, касающихся жизни здоровых животных без владельцев, за рамками тех, что прописаны в федеральном законодательстве, что противоречит принципам гуманного обращения с животными.
https://ria.ru/20231205/zakony-1913890733.html
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общество, россия, конституционный суд рф
Общество, Россия, Конституционный суд РФ
КС признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой

КС: умерщвление животных возможно только в случае их опасности для человека

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСобаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных
Собаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Собаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека, передает корреспондент РИА Новости.
"Субъекты Российской Федерации могут устанавливать основания для размещения животных в пунктах временного содержания, не являющихся приютами. При этом умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность", — говорится в материалах.
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В КС подчеркнули, что такое регулирование не может расцениваться как принципиально неприемлемое, если оно необходимо для защиты от угроз, исходящих от конкретного животного, вызвано рисками распространения болезни, нападением на человека, проявлением немотивированной агрессии.
Загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов не могут служить основанием для таких мер, так как это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал.
Конституционный суд напомнил, что на федеральном уровне предусматриваются универсальные принципы обращения с бездомными животными: их отлов, вакцинация, чипирование, возврат здоровых неагрессивных животных в места отлова и передача их новым владельцам или содержание в приютах. Для более эффективной защиты населения регионы получили право устанавливать собственный порядок, учитывающий конкретные географические, климатические и социально-экономические факторы.
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Также необходимо установить "разумный срок и условия", чтобы хозяин животного, если он есть, мог найти своего питомца.
"Когда же субъекты Российской Федерации вынужденно предусматривают случаи и порядок умерщвления животных без владельцев в установленных законом об обращении с животными пределах, выявленных в настоящем постановлении, требование о недопустимости жестокого обращения с животными, не исключающее само по себе такую меру, безусловно предполагает, что если умерщвление и допускается, то оно должно осуществляться гуманными методами", — отмечается в постановлении.
Таким образом, КС признал оспариваемые нормы не противоречащими конституции.
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Инстанция рассматривала запрос Верховного суда Бурятии по проверке конституционности некоторых положений федерального закона "Об ответственном обращении с животными".
Бурятский ВС рассматривал иск группы зоозащитников и благотворительного фонда, которые просили признать недействующими положения регионального закона. В частности, речь шла о норме, которая позволяет умерщвлять животных на 31-й день с момента отлова, если их не забрали новые хозяева, какие-либо предприятия или организации.
По мнению заявителя, оспариваемые нормы предоставляют регионам неограниченные полномочия по введению мер, касающихся жизни здоровых животных без владельцев, за рамками тех, что прописаны в федеральном законодательстве, что противоречит принципам гуманного обращения с животными.
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