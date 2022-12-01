https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

"Гора обезображенных трупов". Что произошло под Астраханью

"Гора обезображенных трупов". Что произошло под Астраханью - РИА Новости, 01.12.2022

"Гора обезображенных трупов". Что произошло под Астраханью

С отрезанными конечностями и выколотыми глазами — зоозащитники обнаружили на Фунтовском полигоне под Астраханью 60 трупов собак. Активисты уверяют, что к этому... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:18

2022-12-01T14:18

2022-12-01T14:36

общество

олег шеин

астрахань

астраханская область

приволжский район

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Мария Марикян. С отрезанными конечностями и выколотыми глазами — зоозащитники обнаружили на Фунтовском полигоне под Астраханью 60 трупов собак. Активисты уверяют, что к этому причастна организация "Экоприют", которая получает миллионы из госбюджета на отлов и стерилизацию бездомных псов. Местные давно жаловались на питомник, но безрезультатно. РИА Новости разбиралось в ситуации.Кожа да костиВ субботу на скотомогильник в Приволжском районе завезли десятки изуродованных трупов собак, некоторые с бирками. Об этом сообщили в полицию.На следующий день зоозащитники отправились в "Экоприют" с проверкой."Увидели не все — не попали в ангар. Картина, мягко говоря, ужасная. Животные истощенные — кожа да кости. В некоторых будках — мертвые, — рассказывает общественница Эйжена Зариньш. — На месте уже были полицейские. Волонтеры начали выносить собак при них. А руководство приюта теперь пишет жалобы, что мы, мол, крадем питомцев".На территории не убрано. Корма мало. Активисты пытаются выяснить, закупались ли сильные обезболивающие для процедуры стерилизации. "У нас есть веские основания полагать, что и на этом экономили", — подчеркивает зоозащитница.Неравнодушные горожане в первую очередь вызволили двух собак в тяжелом состоянии. Одна не выжила. В приюте объявили карантин — проверяют на бешенство. Сейчас там, по подсчетам добровольцев, не меньше трехсот животных. Ими занимается ветслужба."У нас нет полномочий""Экоприют" работает с лета 2021-го — получили право на отлов бездомных животных в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"). Администрация города и муниципалитеты заключили с компанией 12 контрактов. Деньги частникам поступали из бюджета.В ноябре прошлого года председатель гордумы Игорь Седов сообщил, что в Астрахани перевыполнили план по отлову собак, стерилизовав 1634 животных. На это потратили порядка 30 миллионов рублей.Согласно правилам, пса нужно осмотреть, при необходимости поместить на карантин, вакцинировать, стерилизовать и вылечить. Через 30 дней собаку, если она здорова, не проявляет агрессии, а хозяева так и не нашлись, отпускают на волю. Именно там, где подобрали.На приют постоянно жаловались."Собак берут пачками, откормленными, а возвращают единицы — худеньких. У одной женщины по ошибке взяли пса — вот уже два месяца нет новостей, — говорит местная жительница Анна (имя изменено по ее просьбе). — При мне увезли трехмесячных щенят. Они же еще маленькие, зачем стерилизовать? Схватили за шкирку — и в клетку к взрослым. Я сделала замечание. В ответ нахамили и пригрозили".Волонтеров и даже общественных инспекторов в приют не пропускали. Городская администрация жалобы игнорировала. В пресс-службе мэрии в комментарии РИА Новости отметили, что полномочий на проверки у "них не было и нет", поскольку питомник частный."Право есть только у надзорных и контролирующих органов. Кроме того, контракт истек 20 октября", — уточнили чиновники.Раньше отловом бездомных занималась государственная организация. Теперь все крупные заказы — у "Экоприюта".Зооцентр построили по инициативе на тот момент депутата гордумы Андрея Невлюдова. На открытии присутствовал губернатор Игорь Бабушкин. Утверждали, что в вольерной зоне поместится до тысячи собак, а в самом центре — до трехсот.Гендиректор телекоммуникационной компании "Реал", депутат гордумы Владимир Лимонов заверил местные СМИ, что организовал в питомнике видеонаблюдение. Пообещал, что отлов и выпуск каждого пса будут фиксировать и документировать. Однако, как выяснилось, все это — лишь на словах.В середине ноября в правительстве Астраханской области пообещали дополнительно выделить из регионального бюджета муниципалитетам более 37 миллионов рублей на программу ОСВВ. Из них 27 — Астрахани.Местные восприняли это со скепсисом. Вопрос с бездомными животными в регионе стоит остро. Только за первое полугодие 2022-го в медучреждениях оказали помощь более чем трем тысячам пострадавших от нападения уличных псов, в том числе 927 детям.Давали деньги на отлов и в 2020-м. Согласно документам, за все процедуры на одну собаку полагается 13,913 тысячи рублей. Контрольно-счетная палата Астраханской области пришла к выводу, что сумма, выделенная тогда, завышена. Вполне достаточно 11 тысяч.На тот бюджет — 75 миллионов рублей — можно было бы отловить и стерилизовать на 1332 собаки больше.ПроверкаЗа ситуацией пристально следят в областной думе. Депутату Олегу Шеину жаловались на приют еще весной. Он вместе с общественниками там побывал.Правоохранительные органы отреагировали лишь в октябре: Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила нарушения. Но ничего не изменилось."К слову, вывезенные на скотомогильник 60 трупов собак, согласно бумагам — живые, здоровые, простерилизованные и снова на свободе. Помимо жестокого обращения, налицо хищение бюджетных средств. За погибших 60 животных — примерно 840 тысяч, — добавляет депутат. — По моим оценкам, всего "Экоприют" получил на ОСВВ около 80 миллионов".Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в этом "прямо или опосредованно могут быть замешаны должностные лица".МВД и Генпрокуратура уже этим занимаются. Подключили и Россельхознадзор.Директор "Экоприюта" — Валерий Кущенко. По данным открытых источников, он также руководит компанией, занимающейся компьютерными технологиями. На звонки и сообщения корреспондента РИА Новости не ответил.Автомобиль, на котором вывозили трупы, принадлежит Марии Невлюдовой, жене экс-депутата Андрея Невюдова. Зоокомплекс тоже у них в собственности. Объект и автомобиль они предоставили питомнику в аренду и уверяют, что никакого отношения к происходящему не имеют.Полиция тем временем продолжает проверку. Волонтеры намерены добиться закрытия "Экоприюта". А в перспективе — отстранения местных частников от программы ОСВВ и возврата к государственным питомникам. Тогда, уверены активисты, контролировать будет намного проще.

https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822049851.html

https://ria.ru/20221124/proisshestviya-1833698298.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, олег шеин, астрахань, астраханская область, приволжский район, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, игорь бабушкин, владимир бурматов, животные, бездомные животные