https://ria.ru/20240610/evtanaziya-1951497895.html

"Триста миллионов на убийство". Что учинили в Астраханской области

"Триста миллионов на убийство". Что учинили в Астраханской области - РИА Новости, 10.06.2024

"Триста миллионов на убийство". Что учинили в Астраханской области

Зоозащитники не смогли оспорить региональный закон об эвтаназии беспризорных животных — тех, кто "проявляет агрессию", будут усыплять. Почти всех собак,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. Зоозащитники не смогли оспорить региональный закон об эвтаназии беспризорных животных — тех, кто "проявляет агрессию", будут усыплять. Почти всех собак, отловленных за последнее время, уже умертвили. О резонансной истории — в материале РИА Новости.Митинги противЗакон приняли в конце декабря 2023-го. Местные власти объяснили меру тем, что федеральная программа ОСВВ ("Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат"), предполагающая более гуманный подход, якобы неэффективна. За год от укусов собак пострадали 4813 человек, из них 1400 — дети.Согласно новым мерам, бездомные и агрессивные питомцы должны находиться в пунктах временного содержания до 15 дней. Если за это время не появится хозяин или человек, готовый стать пожизненным спонсором, животных усыпят.На эвтаназию выделили около 300 миллионов рублей.Местные зоозащитники проводили массовые митинги и одиночные пикеты, но безуспешно. Решили действовать через суд. Первой — в феврале — иск подала владелица пункта передержки Валентина Наумова."Мы поняли, что это полный беспредел, и я тут же позвонила юристам, — рассказывает она РИА Новости. — Даже если собака потерялась, а ее вовремя не нашли, это все равно усыпление".Несмотря на иск, областная прокуратура не приостановила исполнение нового закона даже на время разбирательств. Хотя так произошло не везде. Например, в Бурятии, которая стала первым регионом, где приняли закон, процесс все-таки притормозили.Полсотни труповВ конце мая пресс-служба губернатора Астраханской области сообщила, что областная администрация выиграла дело.По словам юриста Олега Телегина, представляющего интересы зоозащитников, иск рассматривали на нескольких заседаниях."Во время любого процесса судья интересуется, задает вопросы. Здесь не задала ни одного. Мы подавали четыре ходатайства о мере предварительной защиты, но все отклонили. Якобы нет основания. Почему — объяснение отсутствует", — отмечает он.По данным зоозащитников, за последнее время отловили 39 собак и всех усыпили. Основная причина — "проявление агрессии".Кто агрессивен, определяет региональная служба ветеринарии. В постановлении сказано, что процедура разбита на несколько этапов, на каждом за действиями собак и врачей, которые их тестируют, следит специальная комиссия."Уничтожают, очень важно это сказать, гуманным способом: сначала животное умерщвляется, оно ничего не чувствует и погибает во сне", — пояснила на пресс-конференции зампред регионального правительства Виктория Гурьянова.Между тем, по словам юристов, эвтаназия противоречит федеральному закону "Об ответственном обращении с животными". Так, в статье 16 указано, что собак, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено. Исключение — когда надо "прекратить физические страдания", если животное болеет.Кроме того, смерть от инъекции нельзя назвать легкой, поясняет Телегин. Вещество, которое вводят, провоцирует удушье."Делают все, что могут"По словам Валентины Наумовой, сейчас неравнодушные часами стоят в очередях у пунктов передержки, чтобы спасти четвероногих. Однако ветслужбы работают всего несколько часов в день, а сотрудники отдают лишь по одной собаке в одни руки.Проблемой давно заинтересовались в Госдуме. Депутат Владимир Бурматов уверен: если грамотно реализовывать программу ОСВВ, столь радикального конфликта не возникнет. Необходимо вводить штрафы за самовыгул и ставить животных на учет — тогда смысла в убийстве не будет. На это указывает положительный опыт некоторых регионов.Между тем в Астрахани уже были проблемы с исполнением ОСВВ. В прошлом году зоозащитники нашли около 60 погибших изувеченных собак рядом с приютом, владельцы которого выиграли тендер на 28 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил дело о мошенничестве. Зоозащитники настаивают: пока тему не начнут контролировать должным образом, животные и дальше будут умирать.

https://ria.ru/20240606/pozhar-1950781475.html

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общество, астраханская область, астрахань, владимир бурматов, госдума рф