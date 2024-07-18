Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 18.07.2024 (обновлено: 22:42 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/migranty-1960585299.html
ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам
ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам - РИА Новости, 18.07.2024
ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам
Восемь из десяти (81%) россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран, такое же число респондентов (81%)... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:14
2024-07-18T22:42
общество
здоровье - общество
россия
михаил мамонов
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850807_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_801274a96445fa826f2489ebcf2f1c29.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран, такое же число респондентов (81%) не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% (респондентов - ред.) заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Межнациональное единство как основа развития России" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, главный вывод исследования заключается в том, что, "бесспорно, преобладают позитивные оценки" россиянами межнациональных отношений в стране. "79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они приживают, как либо доброжелательные, либо спокойные, бесконфликтные", - уточнил эксперт. Он отметил что группа конфликтных оценок составляет всего 17%. Показатели напряженности, по его словам, выше в столичных федеральных округах - Центральном и Северо-Западном. "81% (респондентов - ред.) заявили в ходе опроса, что не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, которые находятся рядом с ними... Группа отрицательной оценки составляет всего 18%, она есть, но она небольшая", - добавил Мамонов. Порядка 60% респондентов в ходе исследования заявили, что тот факт, что Россия - это многонациональная страна, делает ее сильнее, 25% считают, что это никак не влияет на силу страны, лишь 7% думают, что этот факт делает государство слабее. ВЦИОМ, по словам руководителя Департамента политических исследований, фиксирует в целом невысокий уровень напряженности индекса напряженности межнациональных отношений. "Он составляет порядка 20%, что позволяет нам в целом характеризовать межнациональные отношения, как достаточно спокойные", - добавил эксперт. При этом он отметил, что исследования ВЦИОМ фиксируют наличие в России запроса на ужесточение миграционной политики. По словам Мамонова, этот запрос фокусируется вокруг ряда требований: наличия жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
https://ria.ru/20240718/afrika-1960375184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850807_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_937f9a6773b64329a390220696498921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мамонов, вциом
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мамонов, ВЦИОМ
ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам

ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негатива к мигрантам в своих населенных пунктах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран, такое же число респондентов (81%) не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% (респондентов - ред.) заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Межнациональное единство как основа развития России" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Мигрантская угроза: Россия в опасности
10 июля, 08:00
По его словам, главный вывод исследования заключается в том, что, "бесспорно, преобладают позитивные оценки" россиянами межнациональных отношений в стране.
"79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они приживают, как либо доброжелательные, либо спокойные, бесконфликтные", - уточнил эксперт.
Он отметил что группа конфликтных оценок составляет всего 17%. Показатели напряженности, по его словам, выше в столичных федеральных округах - Центральном и Северо-Западном.
"81% (респондентов - ред.) заявили в ходе опроса, что не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, которые находятся рядом с ними... Группа отрицательной оценки составляет всего 18%, она есть, но она небольшая", - добавил Мамонов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Смертельная угроза: что нам делать с иностранными специалистами
8 июня, 08:00
Порядка 60% респондентов в ходе исследования заявили, что тот факт, что Россия - это многонациональная страна, делает ее сильнее, 25% считают, что это никак не влияет на силу страны, лишь 7% думают, что этот факт делает государство слабее. ВЦИОМ, по словам руководителя Департамента политических исследований, фиксирует в целом невысокий уровень напряженности индекса напряженности межнациональных отношений.
"Он составляет порядка 20%, что позволяет нам в целом характеризовать межнациональные отношения, как достаточно спокойные", - добавил эксперт.
При этом он отметил, что исследования ВЦИОМ фиксируют наличие в России запроса на ужесточение миграционной политики. По словам Мамонова, этот запрос фокусируется вокруг ряда требований: наличия жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Африка — кадровый резерв России?
Вчера, 08:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МамоновВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала