https://ria.ru/20240718/migranty-1960585299.html

ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам

ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам - РИА Новости, 18.07.2024

ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам

Восемь из десяти (81%) россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран, такое же число респондентов (81%)... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:14

2024-07-18T21:14

2024-07-18T22:42

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян не испытывают негативных эмоций к мигрантам, приехавшим в их населенный пункт из других стран, такое же число респондентов (81%) не боятся и не тревожатся из-за находящихся рядом с ними людей другой национальности, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% (респондентов - ред.) заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Межнациональное единство как основа развития России" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, главный вывод исследования заключается в том, что, "бесспорно, преобладают позитивные оценки" россиянами межнациональных отношений в стране. "79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они приживают, как либо доброжелательные, либо спокойные, бесконфликтные", - уточнил эксперт. Он отметил что группа конфликтных оценок составляет всего 17%. Показатели напряженности, по его словам, выше в столичных федеральных округах - Центральном и Северо-Западном. "81% (респондентов - ред.) заявили в ходе опроса, что не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, которые находятся рядом с ними... Группа отрицательной оценки составляет всего 18%, она есть, но она небольшая", - добавил Мамонов. Порядка 60% респондентов в ходе исследования заявили, что тот факт, что Россия - это многонациональная страна, делает ее сильнее, 25% считают, что это никак не влияет на силу страны, лишь 7% думают, что этот факт делает государство слабее. ВЦИОМ, по словам руководителя Департамента политических исследований, фиксирует в целом невысокий уровень напряженности индекса напряженности межнациональных отношений. "Он составляет порядка 20%, что позволяет нам в целом характеризовать межнациональные отношения, как достаточно спокойные", - добавил эксперт. При этом он отметил, что исследования ВЦИОМ фиксируют наличие в России запроса на ужесточение миграционной политики. По словам Мамонова, этот запрос фокусируется вокруг ряда требований: наличия жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мамонов, вциом