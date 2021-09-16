https://ria.ru/20210916/ikota-1750368095.html

Как избавиться от икоты у новорожденных: советы педиатра

Икота у новорожденных после кормления: что делать, причины и как избавиться

Как избавиться от икоты у новорожденных: советы педиатра

Икота у новорожденных может начаться как реакция ребенка на переедание после кормления грудью. О том, что делать во время приступа у младенца, причины появления РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:21

2021-09-16T17:21

2021-09-16T23:48

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Икота у новорожденных может начаться как реакция ребенка на переедание после кормления грудью. О том, что делать во время приступа у младенца, причины появления икоты, как от нее избавиться и снизить риск появления новых приступов — в материале РИА Новости.Что такое икотаИкота — это нарушение дыхания, которое возникает при внезапном сокращении диафрагмы и межреберных мышц, после чего воздух поступает из окружающей среды в легкие и обратно со специфическим "икающим" звуком.Это физиологическая реакция, которая может возникнуть не только у взрослых, но и у новорожденных детей. Причем ученые из Университетского колледжа Лондона в 2019 году в результате исследования обнаружили, что икота у новорожденных — это важный элемент развития головного мозга. Каждый раз, когда ребенок икает, запускается волна мозговых сигналов, которая помогает ему научиться регулировать дыхание.Причины появленияДиафрагма, при сокращении которой возникает икота, крайне чувствительна в детском возрасте к различным раздражителям.Кроме этого, на появление такой реакции организма способны влиять переохлаждение, кормление грудью, переедание, вздутие живота у младенца, испуг, нарушение работы нервной системы, патологии желудочно-кишечного тракта, резкая смена температуры воздуха, жажда.Ситуации возникновения икотыКак правило, икота у детей — нормальная реакция на внешний или внутренний раздражитель. Чтобы понять точную причину возникновения приступов, следует внимательно следить за малышом и ситуациями, в которых возникает икота.После кормленияКормление грудью должно происходить в спокойной обстановке, где ничто не отвлекает ребенка от приема пищи.Чтобы избежать такой реакции во время кормления или после, следует соблюдать несколько правил.При переохлажденииПереохлаждение бывает частой причиной возникновения икоты у новорожденного, поэтому при проветривании помещения детей следует унести из него. Также важно, чтобы закаливания были в меру и не приводили к сильному замерзанию, что может грозить еще и простудными заболеваниями. Кроме того, у новорожденных нарушена терморегуляция, поэтому на улицу их нужно одевать в два раза теплее, чем взрослых.Как убрать икотуИкота у младенцев может пройти самостоятельно и обычно не требует каких-либо дополнительных мер. Если приступ не заканчивается или вызывает беспокойство, могут помочь несколько простых действий.Другой вариант: приложить ребенка к груди, чтобы он немного расслабился. Если причина икоты — вздутие живота, то помогает массаж. Для этого нужно поместить ладонь к животу или спине и совершать легкие поглаживания по часовой стрелке. Когда икота появилась в результате испуга, то можно отвлечь малыша игрушкой или поиграть с ним.Также во время приступа следует исключить все раздражающие факторы, например телевизор, чтобы малыш успокоился. При переохлаждении ребенка следует одеть потеплее. В случае если ничего из вышеперечисленного не помогло и икота не прекращается, следует незамедлительно обратиться к педиатру.Что запрещено делатьВо время икоты нельзя пугать ребенка, потому что это может травмировать психику и позже вызвать заикание, запрещено постукивать по спине или груди младенца, чтобы не причинять ему болезненные ощущения.Когда обращаться к врачуПо словам педиатра, пойти к врачу следует, если икота случается слишком часто и беспокоит малыша. Также в медицинское учреждение необходимо обратиться как можно скорее:Родителям важно следить за состоянием ребенка и его дыханием: если во время икоты оно свистящее, об этом обязательно нужно сообщить лечащему врачу.Профилактика икотыПосле кормления грудью ребенка можно подержать несколько минут "столбиком", чтобы вышел воздух. Это поможет в профилактике икоты. Также важно следить за питанием малыша:Обычно с возрастом количество приступов икоты сокращается, особенно когда ребенок привыкает к кормлению материнским молоком.

https://ria.ru/20201218/rvota-1589979048.html

https://ria.ru/20210208/kupanie-1596557721.html

https://ria.ru/20191112/1560839449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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