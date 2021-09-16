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Как избавиться от икоты у новорожденных: советы педиатра
Икота у новорожденных после кормления: что делать, причины и как избавиться
Как избавиться от икоты у новорожденных: советы педиатра
Икота у новорожденных может начаться как реакция ребенка на переедание после кормления грудью. О том, что делать во время приступа у младенца, причины появления РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:21
2021-09-16T17:21
2021-09-16T23:48
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Икота у новорожденных может начаться как реакция ребенка на переедание после кормления грудью. О том, что делать во время приступа у младенца, причины появления икоты, как от нее избавиться и снизить риск появления новых приступов — в материале РИА Новости.Что такое икотаИкота — это нарушение дыхания, которое возникает при внезапном сокращении диафрагмы и межреберных мышц, после чего воздух поступает из окружающей среды в легкие и обратно со специфическим "икающим" звуком.Это физиологическая реакция, которая может возникнуть не только у взрослых, но и у новорожденных детей. Причем ученые из Университетского колледжа Лондона в 2019 году в результате исследования обнаружили, что икота у новорожденных — это важный элемент развития головного мозга. Каждый раз, когда ребенок икает, запускается волна мозговых сигналов, которая помогает ему научиться регулировать дыхание.Причины появленияДиафрагма, при сокращении которой возникает икота, крайне чувствительна в детском возрасте к различным раздражителям.Кроме этого, на появление такой реакции организма способны влиять переохлаждение, кормление грудью, переедание, вздутие живота у младенца, испуг, нарушение работы нервной системы, патологии желудочно-кишечного тракта, резкая смена температуры воздуха, жажда.Ситуации возникновения икотыКак правило, икота у детей — нормальная реакция на внешний или внутренний раздражитель. Чтобы понять точную причину возникновения приступов, следует внимательно следить за малышом и ситуациями, в которых возникает икота.После кормленияКормление грудью должно происходить в спокойной обстановке, где ничто не отвлекает ребенка от приема пищи.Чтобы избежать такой реакции во время кормления или после, следует соблюдать несколько правил.При переохлажденииПереохлаждение бывает частой причиной возникновения икоты у новорожденного, поэтому при проветривании помещения детей следует унести из него. Также важно, чтобы закаливания были в меру и не приводили к сильному замерзанию, что может грозить еще и простудными заболеваниями. Кроме того, у новорожденных нарушена терморегуляция, поэтому на улицу их нужно одевать в два раза теплее, чем взрослых.Как убрать икотуИкота у младенцев может пройти самостоятельно и обычно не требует каких-либо дополнительных мер. Если приступ не заканчивается или вызывает беспокойство, могут помочь несколько простых действий.Другой вариант: приложить ребенка к груди, чтобы он немного расслабился. Если причина икоты — вздутие живота, то помогает массаж. Для этого нужно поместить ладонь к животу или спине и совершать легкие поглаживания по часовой стрелке. Когда икота появилась в результате испуга, то можно отвлечь малыша игрушкой или поиграть с ним.Также во время приступа следует исключить все раздражающие факторы, например телевизор, чтобы малыш успокоился. При переохлаждении ребенка следует одеть потеплее. В случае если ничего из вышеперечисленного не помогло и икота не прекращается, следует незамедлительно обратиться к педиатру.Что запрещено делатьВо время икоты нельзя пугать ребенка, потому что это может травмировать психику и позже вызвать заикание, запрещено постукивать по спине или груди младенца, чтобы не причинять ему болезненные ощущения.Когда обращаться к врачуПо словам педиатра, пойти к врачу следует, если икота случается слишком часто и беспокоит малыша. Также в медицинское учреждение необходимо обратиться как можно скорее:Родителям важно следить за состоянием ребенка и его дыханием: если во время икоты оно свистящее, об этом обязательно нужно сообщить лечащему врачу.Профилактика икотыПосле кормления грудью ребенка можно подержать несколько минут "столбиком", чтобы вышел воздух. Это поможет в профилактике икоты. Также важно следить за питанием малыша:Обычно с возрастом количество приступов икоты сокращается, особенно когда ребенок привыкает к кормлению материнским молоком.
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общество, здоровье - общество, здоровье, младенцы
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Икота у новорожденных может начаться как реакция ребенка на переедание после кормления грудью. О том, что делать во время приступа у младенца, причины появления икоты, как от нее избавиться и снизить риск появления новых приступов — в материале РИА Новости.
Что такое икота
Икота — это нарушение дыхания, которое возникает при внезапном сокращении диафрагмы и межреберных мышц, после чего воздух поступает из окружающей среды в легкие и обратно со специфическим "икающим" звуком.
Это физиологическая реакция, которая может возникнуть не только у взрослых, но и у новорожденных детей. Причем ученые из Университетского колледжа Лондона
в 2019 году в результате исследования обнаружили
, что икота у новорожденных — это важный элемент развития головного мозга. Каждый раз, когда ребенок икает, запускается волна мозговых сигналов, которая помогает ему научиться регулировать дыхание.
Причины появления
Диафрагма, при сокращении которой возникает икота, крайне чувствительна в детском возрасте к различным раздражителям.
"Причины появления икоты лежат в вегетативной нервной системе, — рассказала РИА Новости врач-педиатр Галина Шестаковская. — У новорожденных бывает повышенная возбудимость парасимпатической нервной системы, поэтому может возникать икота".
Кроме этого, на появление такой реакции организма способны влиять переохлаждение, кормление грудью, переедание, вздутие живота у младенца, испуг, нарушение работы нервной системы, патологии желудочно-кишечного тракта, резкая смена температуры воздуха, жажда.
Ситуации возникновения икоты
Как правило, икота у детей — нормальная реакция на внешний или внутренний раздражитель. Чтобы понять точную причину возникновения приступов, следует внимательно следить за малышом и ситуациями, в которых возникает икота.
После кормления
Кормление грудью должно происходить в спокойной обстановке, где ничто не отвлекает ребенка от приема пищи.
"Икота может возникать во время кормления, потому что в вегетативной нервной системе есть блуждающий нерв, который раздражает желудочно-кишечный тракт, — объяснила педиатр. — Это может происходить при переполнении желудка. Кроме того, когда ребенок сосет грудь матери, вместе с молоком внутрь попадает и воздух, который может вызывать икоту. В целом подобная реакция у детей возникает довольно редко — они чаще срыгивают".
Чтобы избежать такой реакции во время кормления или после, следует соблюдать несколько правил.
1Ребенка необходимо правильно приложить к груди — голова и тело должны находиться практически на одной линии. Голову малыша следует немного запрокинуть, чтобы он мог спокойно дышать во время еды. Если ребенок часто икает после кормления, это может быть следствием неправильного прикладывания.
2Малышу важно подобрать правильную соску для искусственного вскармливания. Если отверстие будет слишком большим, то ребенок не будет успевать глотать молоко, в легкие попадет воздух, а затем начнется икота.
3Важно не перекармливать малыша, потому что наполненный желудок может оказывать давление на диафрагму, которая вызывает икоту.
4При избытке молока его необходимо сцеживать, чтобы было легче кормить ребенка грудью и не перекармливать при этом.
При переохлаждении
Переохлаждение бывает частой причиной возникновения икоты у новорожденного, поэтому при проветривании помещения детей следует унести из него. Также важно, чтобы закаливания были в меру и не приводили к сильному замерзанию, что может грозить еще и простудными заболеваниями. Кроме того, у новорожденных нарушена терморегуляция, поэтому на улицу их нужно одевать в два раза теплее, чем взрослых.
Как убрать икоту
Икота у младенцев может пройти самостоятельно и обычно не требует каких-либо дополнительных мер. Если приступ не заканчивается или вызывает беспокойство, могут помочь несколько простых действий.
"Чтобы убрать икоту, ребенку нужно дать немного попить, затем подержать его "столбиком", то есть вертикально в течение 15 минут, — советует Галина Шестаковская. — Таким образом выйдет лишний воздух, и сокращение диафрагмы прекратится. В подобном положении могут начаться срыгивания, если желудок сильно переполнен".
Другой вариант: приложить ребенка к груди, чтобы он немного расслабился. Если причина икоты — вздутие живота, то помогает массаж. Для этого нужно поместить ладонь к животу или спине и совершать легкие поглаживания по часовой стрелке. Когда икота появилась в результате испуга, то можно отвлечь малыша игрушкой или поиграть с ним.
Также во время приступа следует исключить все раздражающие факторы, например телевизор, чтобы малыш успокоился. При переохлаждении ребенка следует одеть потеплее. В случае если ничего из вышеперечисленного не помогло и икота не прекращается, следует незамедлительно обратиться к педиатру.
Что запрещено делать
Во время икоты нельзя пугать ребенка, потому что это может травмировать психику и позже вызвать заикание, запрещено постукивать по спине или груди младенца, чтобы не причинять ему болезненные ощущения.
"При икоте нельзя класть ребенка на спину, потому что если он будет срыгивать, то может захлебнуться, — подчеркивает врач-педиатр. — Детей следует класть набок. Чтобы не было икоты, малыша необходимо кормить по чуть-чуть. Если ребенок будет переедать, это приведет к раздражению желудка и частым приступам икоты".
Когда обращаться к врачу
По словам педиатра, пойти к врачу следует, если икота случается слишком часто и беспокоит малыша. Также в медицинское учреждение необходимо обратиться как можно скорее:
—при гастроэзофагеальном рефлюксе;
—при беспокойных приступах икоты;
—при приступах, которые не прекращаются в течение дня.
Родителям важно следить за состоянием ребенка и его дыханием: если во время икоты оно свистящее, об этом обязательно нужно сообщить лечащему врачу.
Профилактика икоты
После кормления грудью ребенка можно подержать несколько минут "столбиком", чтобы вышел воздух. Это поможет в профилактике икоты. Также важно следить за питанием малыша:
—порции должны быть небольшими;
—младенца нужно правильно прикладывать к груди и следить за правильным захватом соска;
—если ребенок уже может есть самостоятельно, он должен делать это в сидячем положении;
—соску и бутылочку необходимо регулярно мыть;
—если ребенок на искусственном вскармливании, то следует строго соблюдать рекомендованную норму в пище.
Обычно с возрастом количество приступов икоты сокращается, особенно когда ребенок привыкает к кормлению материнским молоком.