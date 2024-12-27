https://ria.ru/20241227/chem-mozhno-zamenit-sol-1883314660.html

Заменители соли: как сохранить вкус еды и собственное здоровье

Чем можно заменить соль в еде

Заменители соли: как сохранить вкус еды и собственное здоровье

Громкие заявления, по типу "Соль — белая смерть", вызывают множество страхов и непонимания, чем заменить соль. РИА Новости Спорт рассказывает о заменителях... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:50:00+03:00

2024-12-27T13:50:00+03:00

2024-12-27T13:50:00+03:00

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Громкие заявления, по типу "Соль — белая смерть", вызывают множество страхов и непонимания, чем заменить соль. РИА Новости Спорт рассказывает о заменителях соли, выясняем, действительно ли она опасна и можно ли солить еду, а также уточняем, помогает ли отказ от соли и соблюдение бессолевой диеты в похудении.Чем можно заменить соль в едеПолностью отказаться от соли сложно, так как это природный усилитель вкуса, который делает приготовленную еду или купленный в магазине продукт вкуснее. Чтобы не вгонять организм в состояние стресса, можно попробовать заменить соль другими полезными продуктами. Среди специй и приправ это может быть: Альтернативой соли может стать зелень, особенно — укроп в сушеном и свежем виде. Пряная зелень содержит витамин С, флавоноидные антиоксиданты, защищающие сердечно-сосудистую систему, и каротиноиды. Ее отдельное преимущество в универсальности: укроп подходит ко многим блюдам. Еще один натуральный заменитель — лимон. Лимоны снижают артериальное давление и являются ценным источником полезных витаминов и минералов. Их можно использовать в любых блюдах, где требуется соль. Лимонный сок прекрасно дополняет мясо, рыбу, запеченные и свежие овощи, а также выпечку. Также можно использовать цедру при приготовлении рыбы или кондитерских изделий. Заменить соль могут лук и чеснок. Как вместе, так и отдельно, они снижают потребность в соли. Репчатый и зеленый лук делает еду насыщенной, пикантной и яркой, отчего не замечается отсутствие соли. А высокое содержание серы, которое характеризуется едким запахом лука, обеззараживает кровь. Чеснок делает блюдо пикантным и ароматным, благодаря эфирным маслам в составе, и является источником антиоксидантов.При отказе от соли многие начинают использовать соевый соус. Но это неоднозначный продукт, так как многие производители предлагают некачественный соус, добавляя в него множество химических добавок. Такая альтернатива соли может навредить организму: под термической обработкой все химические элементы, входящие в состав, будут расслаиваться и превращаться в канцерогены. Поэтому перед покупкой соевого соуса следует внимательно изучить его состав. "Правильный соевый соус должен иметь чистый состав, в идеале: вода, соевые бобы (порошок), пшеница. Если используется порошок соевого соуса в составе или бобы, то не меньше 20-25%. Также следует избегать в составе сахара в любом его проявлении, усилителей вкуса (например, глутамат натрия). Кроме этого, важно обратить внимание на наличие аллергии на глютен или его пищевой непереносимости, аутоиммунных заболеваний, воспалительных процессов в ЖКТ, дерматите и других заболеваний. В этих случаях, соевый соус противопоказан", — комментирует семейный нутрициолог Екатерина Маркова.Есть и необычные альтернативы соли:Те, кому по рекомендации врачей необходимо отказаться от соли, а вышеуказанные заменители не восполняют ее недостаток, могут попробовать солезаменитель — комплекс минералов и специй, являющихся натуральными усилителями вкуса. Они легче усваиваются организмом и содержат мало натрия.Опасность СолиО вреде соли ходит множество споров, основанных на двух утверждениях. Одни заявляют, что соль — очень опасный продукт, "белая смерть". Другие пришли к мнению, что без соли невозможно нормальное функционирование организма, так как она все-таки содержит ценные компоненты. Но в этом споре кроется истина: важно потреблять соль в пределах нормы, тогда организму она не навредит. Соблюдать эту норму крайне сложно, ведь соль содержится абсолютно во всех продуктах питания. Человек может реально оценить потребление соли только при соблюдении полностью натурального рациона и тщательном подборе продуктов. Поэтому, если хочется контролировать состояние своего здоровья и избежать проблем от переизбытка натрия (то, что делает ее особо опасным продуктом), следует отдавать предпочтение мясу, рыбе, овощам и фруктам и внимательно изучать состав на упаковке, обращая особое внимание на долю натрийсодержащих ингредиентов в составе. Учитывается даже вода, ведь она тоже содержит натрий. Концентрация этого химического элемента не должна превышать 200 мг/л. Если этого не делать, можно столкнуться со следующими последствиями:Но, как отмечают врачи, недостаток натрия так же пагубно влияет на здоровье человека. Поэтому единственно правильный выход для здорового человека — мера. В других случаях важно следовать рекомендациям врача и придерживаться бессолевой диеты, если есть в этом необходимость.Суточная нормаСуточная норма соли, установленная Роспотребнадзором и ВОЗ — 5-6 г (чуть меньше одной чайной ложки). В эту норму входит не только белая поваренная соль, но и та, которая содержится в составе готовых продуктов: колбасных изделиях, различных снеках, хлебе.В чем особенность цветной соли и является ли она менее вреднойСегодня в магазине, кроме привычной поваренной соли, можно встретить гималайскую розовую и черную соль. Первая представляет собой небольшие кристаллы розового цвета, который придают ей ионы железа. Как утверждают производители, в ней также присутствует медь, хром, фосфор, кальций и другие полезные минералы. Гималайская черная соль — неочищенная натуральная соль, добывающаяся из вулканических пород. Многие путают ее с четверговой солью, которая готовится в печи с добавлением ржаной муки и угля. Конечно, четверговая соль абсолютно бесполезный заменитель, когда гималайская черная соль содержит меньше натрия и больше йода. Объединяет гималайскую и поваренную соль содержание хлорида натрия. Но в цветной его значительно меньше, поэтому она лучше усваивается организмом и не вызывает задержку жидкости. Плюс она дополняется полезными минералами. Такие свойства делают гималайские соли дорогим продуктом. Большинство диетологов видят смысл в использовании ее как альтернативы. Другие утверждают, что лучше отдать предпочтение йодированной или морской соли. Мнений много, но главное одно — потребление любой соли требует соблюдения нормы.Помогает ли отказ от соли в похуденииКак отмечают диетологи, здоровому человеку, желающему сбросить лишний вес, не нужно совсем отказываться от соли, а лишь ограничить ее потребление. Отдав предпочтение натуральным продуктам и минимизируя содержание соли в рационе, можно сбросить вес и избавиться от отечности, ведь это и есть принципы правильного питания. Плюс отказ от соли при регулярных интенсивных тренировках может стать причиной ухудшения состояния здоровья. Поэтому лучше просто соблюдать норму, используя различные полезные заменители, о которых было сказано выше. Важно помнить, что отказ от соли не способствует жиросжиганию, а лишь выводит лишнюю воду из организма. Сжечь жир поможет только сбалансированное питание и спорт. Бессолевая диета назначается врачами не в целях похудения, а для корректировки здоровья, страдающего заболеваниями ЖКТ и почек. Если же лишний вес вызван избытком воды в организме, то отказ от соли может стать помощником в похудении.

https://rsport.ria.ru/20230709/ivasaki-1883124980.html

https://rsport.ria.ru/20230624/zozh-1880176609.html

https://rsport.ria.ru/20230703/frukty-1881994826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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