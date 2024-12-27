Заменители соли: как сохранить вкус еды и собственное здоровье
© Фото : freepik.com / jcompЧем заменить соль
© Фото : freepik.com / jcomp
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Громкие заявления, по типу "Соль — белая смерть", вызывают множество страхов и непонимания, чем заменить соль. РИА Новости Спорт рассказывает о заменителях соли, выясняем, действительно ли она опасна и можно ли солить еду, а также уточняем, помогает ли отказ от соли и соблюдение бессолевой диеты в похудении.
Чем можно заменить соль в еде
Полностью отказаться от соли сложно, так как это природный усилитель вкуса, который делает приготовленную еду или купленный в магазине продукт вкуснее. Чтобы не вгонять организм в состояние стресса, можно попробовать заменить соль другими полезными продуктами. Среди специй и приправ это может быть:
- Черный перец. Как правило, при приготовлении блюд его добавляют вместе с солью, чтобы объединить вкусы ингредиентов и усилить их вкус. В нашем случае он может улучшить блюдо самостоятельно, полностью возместив недостаток соленого вкуса. Лучше всего использовать свежемолотый перец, измельченный с помощью мельницы или ступки. Но и с этой специей стоит быть аккуратным. Излишняя острота может раздражать кишечник, а при наличии заболеваний ЖКТ он вовсе противопоказан.
- Карри. Смесь специй содержит в своем составе куркуму, пажитник, тмин, перец чили и кориандр. Приправа ярко-желтого цвета отлично дополнит блюдо и без соли, сделав его пикантным и согревающим. Опять же, важно не переборщить с данной специей, чтобы не сделать блюдо слишком острым. Плюс некоторые смеси могут содержать соль в составе, поэтому необходимо изучить информацию на этикетке перед покупкой приправы.
- Паприка. Пряность из сушеного красного сладкого перца, содержащего антиоксиданты в своем составе, идеально подходит для мясных и овощных блюд. Также ее можно добавлять в выпечку, что придаст ей красивый оттенок и необычный вкус. Стоит обратить внимание и на копченую паприку, которая может сделать мясное блюдо ароматным и вкусным без соли.
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- Орегано. Основа средиземноморской кухни, обладающая противовоспалительным эффектом. Душистая трава отлично подходит для приготовления овощных соусов, мяса, рыбы и супов, и восполняет недостаток соли своим приятным вкусом.
- Вяленые помидоры. Еще один заменитель из средиземноморской кухни. Пикантной приправой можно дополнить любое несладкое блюдо. Опять же, следует изучать состав перед покупкой готовых вяленых помидоров, так как продукт может содержать соль. Можно приготовить их самому.
- Корица. Пряная корица — отличный заменитель соли, снижающий уровень сахара в крови. Ее можно добавлять не только в выпечку, но и в мясные блюда с овощами.
- Уксус. Винный, яблочный, столовый, бальзамический — любой уксус восполняет недостаток соли. Его можно использовать во время приготовления блюда, сбрызнуть им уже готовый салат или замариновать мясо. Все варианты — беспроигрышные, если не использовать его слишком много.
- Хрен и имбирь. Корень имбиря тонизирует организм и повышает работоспособность, а корень хрена является природным антибиотиком. Жгучие приправы делают блюдо интересным и насыщают его необычным вкусом, способным заменить соль.
© Фото : freepik.com / freepikЧем заменить соль
© Фото : freepik.com / freepik
Чем заменить соль
Альтернативой соли может стать зелень, особенно — укроп в сушеном и свежем виде. Пряная зелень содержит витамин С, флавоноидные антиоксиданты, защищающие сердечно-сосудистую систему, и каротиноиды. Ее отдельное преимущество в универсальности: укроп подходит ко многим блюдам.
Еще один натуральный заменитель — лимон. Лимоны снижают артериальное давление и являются ценным источником полезных витаминов и минералов. Их можно использовать в любых блюдах, где требуется соль. Лимонный сок прекрасно дополняет мясо, рыбу, запеченные и свежие овощи, а также выпечку. Также можно использовать цедру при приготовлении рыбы или кондитерских изделий.
Заменить соль могут лук и чеснок. Как вместе, так и отдельно, они снижают потребность в соли. Репчатый и зеленый лук делает еду насыщенной, пикантной и яркой, отчего не замечается отсутствие соли. А высокое содержание серы, которое характеризуется едким запахом лука, обеззараживает кровь. Чеснок делает блюдо пикантным и ароматным, благодаря эфирным маслам в составе, и является источником антиоксидантов.
Еще один натуральный заменитель — лимон. Лимоны снижают артериальное давление и являются ценным источником полезных витаминов и минералов. Их можно использовать в любых блюдах, где требуется соль. Лимонный сок прекрасно дополняет мясо, рыбу, запеченные и свежие овощи, а также выпечку. Также можно использовать цедру при приготовлении рыбы или кондитерских изделий.
Заменить соль могут лук и чеснок. Как вместе, так и отдельно, они снижают потребность в соли. Репчатый и зеленый лук делает еду насыщенной, пикантной и яркой, отчего не замечается отсутствие соли. А высокое содержание серы, которое характеризуется едким запахом лука, обеззараживает кровь. Чеснок делает блюдо пикантным и ароматным, благодаря эфирным маслам в составе, и является источником антиоксидантов.
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При отказе от соли многие начинают использовать соевый соус. Но это неоднозначный продукт, так как многие производители предлагают некачественный соус, добавляя в него множество химических добавок. Такая альтернатива соли может навредить организму: под термической обработкой все химические элементы, входящие в состав, будут расслаиваться и превращаться в канцерогены. Поэтому перед покупкой соевого соуса следует внимательно изучить его состав.
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"Правильный соевый соус должен иметь чистый состав, в идеале: вода, соевые бобы (порошок), пшеница. Если используется порошок соевого соуса в составе или бобы, то не меньше 20-25%. Также следует избегать в составе сахара в любом его проявлении, усилителей вкуса (например, глутамат натрия). Кроме этого, важно обратить внимание на наличие аллергии на глютен или его пищевой непереносимости, аутоиммунных заболеваний, воспалительных процессов в ЖКТ, дерматите и других заболеваний. В этих случаях, соевый соус противопоказан", — комментирует семейный нутрициолог Екатерина Маркова.
Есть и необычные альтернативы соли:
- Пищевые дрожжи. Источник витамина B, напоминает по вкусу сыр и содержит мало натрия в составе. Отлично подойдет к сырному соусу, различным заправкам для салата и к попкорну.
- Гранулы и хлопья ламинарии (морской капусты). Источник йода, содержащий небольшое количество натрия, идеально дополнит салаты, рис и блюда азиатской кухни.
Те, кому по рекомендации врачей необходимо отказаться от соли, а вышеуказанные заменители не восполняют ее недостаток, могут попробовать солезаменитель — комплекс минералов и специй, являющихся натуральными усилителями вкуса. Они легче усваиваются организмом и содержат мало натрия.
© Фото : freepik.com / azerbaijan_stockersСоль
© Фото : freepik.com / azerbaijan_stockers
Соль
Опасность Соли
О вреде соли ходит множество споров, основанных на двух утверждениях. Одни заявляют, что соль — очень опасный продукт, "белая смерть". Другие пришли к мнению, что без соли невозможно нормальное функционирование организма, так как она все-таки содержит ценные компоненты. Но в этом споре кроется истина: важно потреблять соль в пределах нормы, тогда организму она не навредит.
Соблюдать эту норму крайне сложно, ведь соль содержится абсолютно во всех продуктах питания. Человек может реально оценить потребление соли только при соблюдении полностью натурального рациона и тщательном подборе продуктов. Поэтому, если хочется контролировать состояние своего здоровья и избежать проблем от переизбытка натрия (то, что делает ее особо опасным продуктом), следует отдавать предпочтение мясу, рыбе, овощам и фруктам и внимательно изучать состав на упаковке, обращая особое внимание на долю натрийсодержащих ингредиентов в составе. Учитывается даже вода, ведь она тоже содержит натрий. Концентрация этого химического элемента не должна превышать 200 мг/л.
Если этого не делать, можно столкнуться со следующими последствиями:
Соблюдать эту норму крайне сложно, ведь соль содержится абсолютно во всех продуктах питания. Человек может реально оценить потребление соли только при соблюдении полностью натурального рациона и тщательном подборе продуктов. Поэтому, если хочется контролировать состояние своего здоровья и избежать проблем от переизбытка натрия (то, что делает ее особо опасным продуктом), следует отдавать предпочтение мясу, рыбе, овощам и фруктам и внимательно изучать состав на упаковке, обращая особое внимание на долю натрийсодержащих ингредиентов в составе. Учитывается даже вода, ведь она тоже содержит натрий. Концентрация этого химического элемента не должна превышать 200 мг/л.
Если этого не делать, можно столкнуться со следующими последствиями:
- Сердечно-сосудистые заболевания. Переизбыток натрия истощает запасы калия, что может стать причиной развития гипертонии.
- Ухудшение памяти. Многочисленные исследования доказали, что излишнее потребление соли негативно влияет на работу мозга. Из-за плохого кровоснабжения ухудшается память, концентрация внимания.
- Вымывание кальция. Хлорид натрия вымывает кальций и другие электролиты, что становится причиной постепенного ухудшения работы опорно-двигательного аппарата, состояния волос, зубов и ногтей.
- Проблемы с почками. Соль задерживает воду в организме, что сильно нагружает почки, не давая выполнять им защитную функцию. Их перегрузка может вызвать накопление не только лишней жидкости, которая сопровождается отечностью, но и продуктов распада белков, ядов и токсинов, что, в свою очередь, рано или поздно вызовет воспалительные процессы в организме.
- Проблемы с ЖКТ. Неограниченное потребление соли может привести к появлению язвы и гастрита. Если не лечить эти заболевания и продолжать питаться неправильно, последствием может стать рак желудка или двенадцатиперстной кишки.
Но, как отмечают врачи, недостаток натрия так же пагубно влияет на здоровье человека. Поэтому единственно правильный выход для здорового человека — мера. В других случаях важно следовать рекомендациям врача и придерживаться бессолевой диеты, если есть в этом необходимость.
Суточная норма
Суточная норма соли, установленная Роспотребнадзором и ВОЗ — 5-6 г (чуть меньше одной чайной ложки). В эту норму входит не только белая поваренная соль, но и та, которая содержится в составе готовых продуктов: колбасных изделиях, различных снеках, хлебе.
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В чем особенность цветной соли и является ли она менее вредной
Сегодня в магазине, кроме привычной поваренной соли, можно встретить гималайскую розовую и черную соль. Первая представляет собой небольшие кристаллы розового цвета, который придают ей ионы железа. Как утверждают производители, в ней также присутствует медь, хром, фосфор, кальций и другие полезные минералы.
Гималайская черная соль — неочищенная натуральная соль, добывающаяся из вулканических пород. Многие путают ее с четверговой солью, которая готовится в печи с добавлением ржаной муки и угля. Конечно, четверговая соль абсолютно бесполезный заменитель, когда гималайская черная соль содержит меньше натрия и больше йода.
Объединяет гималайскую и поваренную соль содержание хлорида натрия. Но в цветной его значительно меньше, поэтому она лучше усваивается организмом и не вызывает задержку жидкости. Плюс она дополняется полезными минералами. Такие свойства делают гималайские соли дорогим продуктом. Большинство диетологов видят смысл в использовании ее как альтернативы. Другие утверждают, что лучше отдать предпочтение йодированной или морской соли. Мнений много, но главное одно — потребление любой соли требует соблюдения нормы.
Гималайская черная соль — неочищенная натуральная соль, добывающаяся из вулканических пород. Многие путают ее с четверговой солью, которая готовится в печи с добавлением ржаной муки и угля. Конечно, четверговая соль абсолютно бесполезный заменитель, когда гималайская черная соль содержит меньше натрия и больше йода.
Объединяет гималайскую и поваренную соль содержание хлорида натрия. Но в цветной его значительно меньше, поэтому она лучше усваивается организмом и не вызывает задержку жидкости. Плюс она дополняется полезными минералами. Такие свойства делают гималайские соли дорогим продуктом. Большинство диетологов видят смысл в использовании ее как альтернативы. Другие утверждают, что лучше отдать предпочтение йодированной или морской соли. Мнений много, но главное одно — потребление любой соли требует соблюдения нормы.
Помогает ли отказ от соли в похудении
Как отмечают диетологи, здоровому человеку, желающему сбросить лишний вес, не нужно совсем отказываться от соли, а лишь ограничить ее потребление. Отдав предпочтение натуральным продуктам и минимизируя содержание соли в рационе, можно сбросить вес и избавиться от отечности, ведь это и есть принципы правильного питания. Плюс отказ от соли при регулярных интенсивных тренировках может стать причиной ухудшения состояния здоровья. Поэтому лучше просто соблюдать норму, используя различные полезные заменители, о которых было сказано выше.
Важно помнить, что отказ от соли не способствует жиросжиганию, а лишь выводит лишнюю воду из организма. Сжечь жир поможет только сбалансированное питание и спорт. Бессолевая диета назначается врачами не в целях похудения, а для корректировки здоровья, страдающего заболеваниями ЖКТ и почек. Если же лишний вес вызван избытком воды в организме, то отказ от соли может стать помощником в похудении.
Важно помнить, что отказ от соли не способствует жиросжиганию, а лишь выводит лишнюю воду из организма. Сжечь жир поможет только сбалансированное питание и спорт. Бессолевая диета назначается врачами не в целях похудения, а для корректировки здоровья, страдающего заболеваниями ЖКТ и почек. Если же лишний вес вызван избытком воды в организме, то отказ от соли может стать помощником в похудении.
© Фото : freepik.com / azerbaijan_stockersСоль
© Фото : freepik.com / azerbaijan_stockers
Соль