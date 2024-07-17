https://ria.ru/20240717/obschiny-1960317779.html
Глава РПСЦ впервые посетит общины Уганды
Глава РПСЦ впервые посетит общины Уганды - РИА Новости, 17.07.2024
Глава РПСЦ впервые посетит общины Уганды
Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий начал первый визит в старообрядческие общины Уганды. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:59
2024-07-17T17:59
2024-07-17T17:59
религия
уганда
эфиопия
аддис-абеба
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
религия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий начал первый визит в старообрядческие общины Уганды."Прибыли в Эфиопию по дороге в Уганду. Нас встретил руководитель представительства Россотрудничества в Аддис-Абебе Александр Евстигнеев. Осмотрели выставку, посвященную Андрею Стенину, фотокорру РИА Новости", - сообщил в среду РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков.В 2023 году сообщалось, что в Уганде четыре прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих, их окормляет один местный священник - иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен митрополитом Корнилием в 2015 году.
https://ria.ru/20220622/osnovy-1797362104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уганда, эфиопия, аддис-абеба, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), религия
Религия, Уганда, Эфиопия, Аддис-Абеба, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Религия
Глава РПСЦ впервые посетит общины Уганды
Глава Русской православной старообрядческой церкви впервые посетит общины Уганды