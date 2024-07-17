https://ria.ru/20240717/obschiny-1960317779.html

Глава РПСЦ впервые посетит общины Уганды

Глава РПСЦ впервые посетит общины Уганды - РИА Новости, 17.07.2024

Глава РПСЦ впервые посетит общины Уганды

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий начал первый визит в старообрядческие общины Уганды. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:59

2024-07-17T17:59

2024-07-17T17:59

религия

уганда

эфиопия

аддис-абеба

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829193150_0:98:3124:1855_1920x0_80_0_0_e644e9eb32a6849040faf6ed13b30f59.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий начал первый визит в старообрядческие общины Уганды."Прибыли в Эфиопию по дороге в Уганду. Нас встретил руководитель представительства Россотрудничества в Аддис-Абебе Александр Евстигнеев. Осмотрели выставку, посвященную Андрею Стенину, фотокорру РИА Новости", - сообщил в среду РИА Новости благочинный угандийских приходов РПСЦ, настоятель Покровско-Успенского старообрядческого храма в Москве иерей Никола Бобков.В 2023 году сообщалось, что в Уганде четыре прихода РПСЦ, которые посещают до 300 верующих, их окормляет один местный священник - иерей Иоаким Валусимби, который был рукоположен митрополитом Корнилием в 2015 году.

https://ria.ru/20220622/osnovy-1797362104.html

уганда

эфиопия

аддис-абеба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

уганда, эфиопия, аддис-абеба, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), религия