https://ria.ru/20240717/krest-1960291268.html
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной - РИА Новости, 17.07.2024
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной
Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал провести публичный суд над блогером, который надругался над православным крестом. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:48
2024-07-17T16:48
2024-07-17T16:54
религия
султан хамзаев
александр хинштейн
никита журавель
единая россия
россия
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960201076_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cab727af01265aa57b1961d7f42b4bcc.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал провести публичный суд над блогером, который надругался над православным крестом. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты". "Суд должен быть публичным, а уголовное дело должно привести к реальному сроку наказания. За совершенное преступление должно быть аналогичное наказание как в случае с Никитой Журавелем. Звенья одной цепи. Никакого снисхождения к подобным инцидентам быть не может", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его словам, должна быть максимально однозначная реакция правоохранителей на действия блогера, который надругался над православным крестом. "Российское законодательство защищает национальные, религиозные и духовные ценности. Нарушитель должен быть строго наказан", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240717/muftij-1960238966.html
https://ria.ru/20240717/rpts-1960238349.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960201076_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f4b19fd92a7d63d3747166aa8fe0ec49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
султан хамзаев, александр хинштейн, никита журавель, единая россия, россия, происшествия, республика дагестан
Религия, Султан Хамзаев, Александр Хинштейн, Никита Журавель, Единая Россия, Россия, Происшествия, Республика Дагестан
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной
Депутат Хамзаев: суд над блогером, осквернившим крест, должен быть публичным