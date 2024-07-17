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Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной - РИА Новости, 17.07.2024
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Религия
 
16:48 17.07.2024 (обновлено: 16:54 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/krest-1960291268.html
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной - РИА Новости, 17.07.2024
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной
Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал провести публичный суд над блогером, который надругался над православным крестом. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:48
2024-07-17T16:54
религия
султан хамзаев
александр хинштейн
никита журавель
единая россия
россия
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал провести публичный суд над блогером, который надругался над православным крестом. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты". "Суд должен быть публичным, а уголовное дело должно привести к реальному сроку наказания. За совершенное преступление должно быть аналогичное наказание как в случае с Никитой Журавелем. Звенья одной цепи. Никакого снисхождения к подобным инцидентам быть не может", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его словам, должна быть максимально однозначная реакция правоохранителей на действия блогера, который надругался над православным крестом. "Российское законодательство защищает национальные, религиозные и духовные ценности. Нарушитель должен быть строго наказан", - отметил депутат.
https://ria.ru/20240717/muftij-1960238966.html
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султан хамзаев, александр хинштейн, никита журавель, единая россия, россия, происшествия, республика дагестан
Религия, Султан Хамзаев, Александр Хинштейн, Никита Журавель, Единая Россия, Россия, Происшествия, Республика Дагестан
Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной

Депутат Хамзаев: суд над блогером, осквернившим крест, должен быть публичным

© Кадр видео из соцсетейХавиер Ярмагомедов
Хавиер Ярмагомедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Хавиер Ярмагомедов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал провести публичный суд над блогером, который надругался над православным крестом.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".
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Муфтий призвал наказать блогера, глумившегося над крестом
Вчера, 14:12
"Суд должен быть публичным, а уголовное дело должно привести к реальному сроку наказания. За совершенное преступление должно быть аналогичное наказание как в случае с Никитой Журавелем. Звенья одной цепи. Никакого снисхождения к подобным инцидентам быть не может", - сказал Хамзаев РИА Новости.
По его словам, должна быть максимально однозначная реакция правоохранителей на действия блогера, который надругался над православным крестом.
"Российское законодательство защищает национальные, религиозные и духовные ценности. Нарушитель должен быть строго наказан", - отметил депутат.
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РелигияСултан ХамзаевАлександр ХинштейнНикита ЖуравельЕдиная РоссияРоссияПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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