https://ria.ru/20240717/krest-1960291268.html

Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной

Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной - РИА Новости, 17.07.2024

Депутат призвал к публичному суду над осквернившим крест мужчиной

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал провести публичный суд над блогером, который надругался над православным крестом. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:48

2024-07-17T16:48

2024-07-17T16:54

религия

султан хамзаев

александр хинштейн

никита журавель

единая россия

россия

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал провести публичный суд над блогером, который надругался над православным крестом. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты". "Суд должен быть публичным, а уголовное дело должно привести к реальному сроку наказания. За совершенное преступление должно быть аналогичное наказание как в случае с Никитой Журавелем. Звенья одной цепи. Никакого снисхождения к подобным инцидентам быть не может", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его словам, должна быть максимально однозначная реакция правоохранителей на действия блогера, который надругался над православным крестом. "Российское законодательство защищает национальные, религиозные и духовные ценности. Нарушитель должен быть строго наказан", - отметил депутат.

https://ria.ru/20240717/muftij-1960238966.html

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султан хамзаев, александр хинштейн, никита журавель, единая россия, россия, происшествия, республика дагестан