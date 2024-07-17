https://ria.ru/20240717/irkutsk-1960321982.html

Делегация специалистов по здравоохранению из Китая прибыла в Иркутск

Делегация специалистов по здравоохранению из Китая прибыла в Иркутск - РИА Новости, 17.07.2024

Делегация специалистов по здравоохранению из Китая прибыла в Иркутск

Делегация специалистов по здравоохранению провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики во главе с руководителем Комитета здравоохранения и планирования... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:14

2024-07-17T18:14

2024-07-17T18:14

иркутская область

здоровье - общество

хэйлунцзян

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

мнтк "микрохирургия глаза"

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ИРКУТСК, 17 июл — РИА Новости. Делегация специалистов по здравоохранению провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики во главе с руководителем Комитета здравоохранения и планирования семьи прибыла в Иркутск с рабочим визитом для подписания соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В Иркутск прибыла делегация специалистов по здравоохранению из провинции Хэйлунцзян города Харбин Китайской Народной Республики во главе с руководителем Комитета здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян Фан Чуаньлун. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев встретился с гостями в Иркутской областной детской клинической больнице, где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и партнерстве между сторонами", - говорится в сообщении. По словам Кобзева, минздрав Иркутской области и Комитет по здравоохранению провинции Хэйлунцзян сотрудничают уже на протяжении восьми лет. Стороны заинтересованы в обмене опытом, в сотрудничестве по медицинскому образованию, в реализации совместных проектов. Соглашение предполагает совместную проработку вопроса создания в Иркутской области центра традиционной китайской медицины, учреждения спортивной медицины и медицинской реабилитации, а также внедрение китайских реабилитационных методик для детей с церебральным параличом на базе медицинских организаций, подведомственных минздраву Иркутской области", - говорится в сообщении. Делегация из Китая посещает Приангарье в рамках программы международного медицинского обмена, которая поддерживается Минздравом России. В течение трех дней гости из КНР знакомятся с работой системы здравоохранения Приангарья. Они уже посетили филиал МНТК "Микрохирургия глаза", Иркутскую городскую клиническую больницу №9 и областной онкодиспансер. Также для членов делегации провели экскурсию в областной детской клинической больнице. Главврач учреждения Юрий Козлов рассказал о планах по строительству нового здания больницы. В программе визита запланированы встреча с научным составом Иркутского государственного медицинского университета, посещение Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, Иркутской ордена "Знак Почета" областной клинической больницы, а также подразделений Иркутской районной больницы.

https://ria.ru/20240616/soglasheniya-1953195486.html

хэйлунцзян

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, хэйлунцзян, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, мнтк "микрохирургия глаза"