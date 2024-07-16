Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/mvd-1960029325.html
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу - РИА Новости, 16.07.2024
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу
Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы приеме иностранцев на службу в органы. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:44
2024-07-16T14:44
здоровье - общество
россия
ирина волк
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы приеме иностранцев на службу в органы. По ее словам, распространенные в ряде Telegram-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации "не соответствуют действительности". В соответствии законом "сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства", написала Волк в своем телеграм-канале. "Подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД России проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями. По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы", - добавила она. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, она также указала на огромную текучесть кадров.
https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, ирина волк, валентина матвиенко, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Ирина Волк, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу

Представитель МВД Волк опровергла информацию о приеме иностранцев на службу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы приеме иностранцев на службу в органы.
По ее словам, распространенные в ряде Telegram-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации "не соответствуют действительности".
В соответствии законом "сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства", написала Волк в своем телеграм-канале.
«
"Подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД России проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями. По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы", - добавила она.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, она также указала на огромную текучесть кадров.
Проверка соблюдения миграционного законодательства в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
1 апреля, 13:31
 
Здоровье - ОбществоРоссияИрина ВолкВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала