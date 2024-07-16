https://ria.ru/20240716/mvd-1960029325.html
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу - РИА Новости, 16.07.2024
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу
Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы приеме иностранцев на службу в органы. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:44
2024-07-16T14:44
2024-07-16T14:44
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опровергла информацию о якобы приеме иностранцев на службу в органы. По ее словам, распространенные в ряде Telegram-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации "не соответствуют действительности". В соответствии законом "сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства", написала Волк в своем телеграм-канале. "Подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД России проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями. По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы", - добавила она. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, она также указала на огромную текучесть кадров.
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здоровье - общество, россия, ирина волк, валентина матвиенко, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Ирина Волк, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
МВД опровергло сообщение о приеме иностранцев на службу
Представитель МВД Волк опровергла информацию о приеме иностранцев на службу
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале
опровергла информацию о якобы приеме иностранцев на службу в органы.
По ее словам, распространенные в ряде Telegram-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации "не соответствуют действительности".
В соответствии законом "сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе при наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства", написала Волк в своем телеграм-канале.
«
"Подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД России проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями. По завершении обучения они возвращаются в свои страны для прохождения службы", - добавила она.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, она также указала на огромную текучесть кадров.