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Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году - РИА Новости, 16.07.2024
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Иркутская область
 
15:21 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/minimum-1960039617.html
Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году
Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году - РИА Новости, 16.07.2024
Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году
Величина прожиточного минимума в Иркутской области возрастет почти на 15% в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:21
2024-07-16T15:21
иркутская область
здоровье - общество
иркутская область
прожиточный минимум
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ИРКУТСК, 16 июл — РИА Новости. Величина прожиточного минимума в Иркутской области возрастет почти на 15% в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума на 2025 год. Документ подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. "Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличилась на 14,8% и составляет 18 797 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 20 489 рублей, для пенсионеров – 16 165 рублей, для детей – 18 233 рубля", - говорится в сообщении. Отмечается, что по районам Крайнего Севера Приангарья и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 22 857 рублей, для трудоспособного населения – 24 915, пенсионеров – 19 657, детей – 22 171. По иным местностям Приангарья – 17 575, для трудоспособного населения – 19 157, пенсионеров – 15 114, детей – 17 048. Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и другие.
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здоровье - общество, иркутская область, прожиточный минимум
Иркутская область, Здоровье - Общество, Иркутская область, прожиточный минимум

Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 16 июл — РИА Новости. Величина прожиточного минимума в Иркутской области возрастет почти на 15% в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума на 2025 год. Документ подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
"Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличилась на 14,8% и составляет 18 797 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 20 489 рублей, для пенсионеров – 16 165 рублей, для детей – 18 233 рубля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по районам Крайнего Севера Приангарья и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 22 857 рублей, для трудоспособного населения – 24 915, пенсионеров – 19 657, детей – 22 171. По иным местностям Приангарья – 17 575, для трудоспособного населения – 19 157, пенсионеров – 15 114, детей – 17 048.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и другие.
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