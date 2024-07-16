https://ria.ru/20240716/minimum-1960039617.html

Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году

Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году - РИА Новости, 16.07.2024

Прожиточный минимум вырастет в Иркутской области почти на 15% в 2025 году

Величина прожиточного минимума в Иркутской области возрастет почти на 15% в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:21

2024-07-16T15:21

2024-07-16T15:21

иркутская область

здоровье - общество

иркутская область

прожиточный минимум

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ИРКУТСК, 16 июл — РИА Новости. Величина прожиточного минимума в Иркутской области возрастет почти на 15% в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В Иркутской области установлена величина прожиточного минимума на 2025 год. Документ подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. "Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличилась на 14,8% и составляет 18 797 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 20 489 рублей, для пенсионеров – 16 165 рублей, для детей – 18 233 рубля", - говорится в сообщении. Отмечается, что по районам Крайнего Севера Приангарья и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 22 857 рублей, для трудоспособного населения – 24 915, пенсионеров – 19 657, детей – 22 171. По иным местностям Приангарья – 17 575, для трудоспособного населения – 19 157, пенсионеров – 15 114, детей – 17 048. Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и другие.

https://ria.ru/20240617/minimum-1953447092.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, иркутская область, прожиточный минимум