https://ria.ru/20240716/istochnik-1959911074.html

Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России

Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России - РИА Новости, 16.07.2024

Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России

Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:04

2024-07-16T04:04

2024-07-16T09:50

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Был проведен анализ интернет-ресурсов, связанных с мотоклубом Bandidos, а также мониторинг социальных сетей членов организации. Проверка фотоматериалов показала, что некоторые представители клуба из России, с Украины и из Казахстана являются военнослужащими ВСУ", — рассказал собеседник агентства.При этом он отметил, что мотоклуб все еще продолжает свою деятельность на территории России.Штаб-квартира Bandidos располагается в Техасе. Объединение имеет достаточно широкую сеть филиалов в 22 странах. На основе открытых данных в соцсетях корреспондент РИА Новости установил личности нескольких членов мотоклуба, являющихся к тому же военнослужащими ВСУ. Как следует из фотографий в Instagram*, участник отделения Bandidos в Одесской области (Bandidos MC Odessa Arcadia) Анатолий Боровский отправился служить в ВСУ, взяв себе позывной Талибан**. Согласно опубликованным им же документам, мужчина родился в Дзержинске (ДНР), а постоянно проживает в Одессе. С 3 по 15 июля 2022 года Боровский проходил обучение под руководством в том числе сержанта Корпуса морской пехоты США Николаса Пирко по "Курсу лидерства базового уровня", сказано в сертификате, который опубликовал байкер. Сейчас Боровский служит в войсковой части 7382, в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, которая дислоцируется в Одессе, следует из опубликованных документов. Байкер участвовал в боевых действиях в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Его друг с позывным Фил, также член Bandidos, судя по публикации мужчины, тоже воевал и уже погиб. РИА Новости выяснило, что участник филиала Bandidos в Днепропетровской области (Bandidos MC Dnepr Avangard) Тимофей Воронюк также вступил в ряды ВСУ. Кроме того, за киевский режим воюют двое граждан Украины, косвенно связанных с мотоклубом. Речь идет об Антоне Лозицком, который подписан в соцсетях на группы, аффилированные с Bandidos, и Андрее Невском, также подписчике таких интернет-ресурсов. Лозицкий, если верить фотографии в соцсети, был удостоен американской награды "Пурпурное сердце", за которую благодарил некоего полковника США. А Невский участвовал в учениях в немецком Графенвёре. Последний носит нашивку U.S. Army. Кроме того, как удалось выяснить в соцсетях, из Киевской области в зону СВО поехал член отделения клуба Bandidos MC WestWay, именующий себя Dimmi и Dimmidarko. Боевиком ВСУ стал также член клуба Diablos MC Suuport Club BMC Вадим Хоменко. Уроженец Радомышля Житомирской области проходит службу в войсковой разведке ВСУ. Таким образом, данные отчетливо свидетельствуют, что некоторые члены международного клуба Bandidos служат в рядах ВСУ и проходят обучение под руководством американских и натовских военнослужащих. На страницах друзей и сослуживцев упомянутых боевиков есть кадры, подтверждающие участие в конфликте на стороне ВСУ нескольких граждан России с шевронами в виде флага так называемой Ичкерии***. В 2015 году председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил Генпрокуратуре внести в список нежелательных организаций два иностранных мотоклуба — Hells Angels и Bandidos.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение "Талибан" — организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.*** "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240705/naemniki-1957541613.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926823941.html

https://ria.ru/20240118/spetsoperatsiya-1922222976.html

https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html

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россия, сша, украина, андрей клишас, вооруженные силы украины, совет федерации рф