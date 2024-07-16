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Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 16.07.2024 (обновлено: 09:50 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/istochnik-1959911074.html
Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России
Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России - РИА Новости, 16.07.2024
Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России
Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:04
2024-07-16T09:50
россия
сша
украина
андрей клишас
вооруженные силы украины
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. &quot;Был проведен анализ интернет-ресурсов, связанных с мотоклубом Bandidos, а также мониторинг социальных сетей членов организации. Проверка фотоматериалов показала, что некоторые представители клуба из России, с Украины и из Казахстана являются военнослужащими ВСУ&quot;, — рассказал собеседник агентства.При этом он отметил, что мотоклуб все еще продолжает свою деятельность на территории России.Штаб-квартира Bandidos располагается в Техасе. Объединение имеет достаточно широкую сеть филиалов в 22 странах. На основе открытых данных в соцсетях корреспондент РИА Новости установил личности нескольких членов мотоклуба, являющихся к тому же военнослужащими ВСУ. Как следует из фотографий в Instagram*, участник отделения Bandidos в Одесской области (Bandidos MC Odessa Arcadia) Анатолий Боровский отправился служить в ВСУ, взяв себе позывной Талибан**. Согласно опубликованным им же документам, мужчина родился в Дзержинске (ДНР), а постоянно проживает в Одессе. С 3 по 15 июля 2022 года Боровский проходил обучение под руководством в том числе сержанта Корпуса морской пехоты США Николаса Пирко по "Курсу лидерства базового уровня", сказано в сертификате, который опубликовал байкер. Сейчас Боровский служит в войсковой части 7382, в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, которая дислоцируется в Одессе, следует из опубликованных документов. Байкер участвовал в боевых действиях в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Его друг с позывным Фил, также член Bandidos, судя по публикации мужчины, тоже воевал и уже погиб. РИА Новости выяснило, что участник филиала Bandidos в Днепропетровской области (Bandidos MC Dnepr Avangard) Тимофей Воронюк также вступил в ряды ВСУ. Кроме того, за киевский режим воюют двое граждан Украины, косвенно связанных с мотоклубом. Речь идет об Антоне Лозицком, который подписан в соцсетях на группы, аффилированные с Bandidos, и Андрее Невском, также подписчике таких интернет-ресурсов. Лозицкий, если верить фотографии в соцсети, был удостоен американской награды "Пурпурное сердце", за которую благодарил некоего полковника США. А Невский участвовал в учениях в немецком Графенвёре. Последний носит нашивку U.S. Army. Кроме того, как удалось выяснить в соцсетях, из Киевской области в зону СВО поехал член отделения клуба Bandidos MC WestWay, именующий себя Dimmi и Dimmidarko. Боевиком ВСУ стал также член клуба Diablos MC Suuport Club BMC Вадим Хоменко. Уроженец Радомышля Житомирской области проходит службу в войсковой разведке ВСУ. Таким образом, данные отчетливо свидетельствуют, что некоторые члены международного клуба Bandidos служат в рядах ВСУ и проходят обучение под руководством американских и натовских военнослужащих. На страницах друзей и сослуживцев упомянутых боевиков есть кадры, подтверждающие участие в конфликте на стороне ВСУ нескольких граждан России с шевронами в виде флага так называемой Ичкерии***. В 2015 году председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил Генпрокуратуре внести в список нежелательных организаций два иностранных мотоклуба — Hells Angels и Bandidos.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение "Талибан" — организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.*** "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, сша, украина, андрей клишас, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Россия, США, Украина, Андрей Клишас, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине
Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России

Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба Bandidos из США, имеющего филиалы в РФ

© Фото : соцсетиОдин из членов мотоклуба Bandidos, воюющий за ВСУ
Один из членов мотоклуба Bandidos, воюющий за ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : соцсети
Один из членов мотоклуба Bandidos, воюющий за ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"Был проведен анализ интернет-ресурсов, связанных с мотоклубом Bandidos, а также мониторинг социальных сетей членов организации. Проверка фотоматериалов показала, что некоторые представители клуба из России, с Украины и из Казахстана являются военнослужащими ВСУ", — рассказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что мотоклуб все еще продолжает свою деятельность на территории России.
Штаб-квартира Bandidos располагается в Техасе. Объединение имеет достаточно широкую сеть филиалов в 22 странах.
На основе открытых данных в соцсетях корреспондент РИА Новости установил личности нескольких членов мотоклуба, являющихся к тому же военнослужащими ВСУ.
Как следует из фотографий в Instagram*, участник отделения Bandidos в Одесской области (Bandidos MC Odessa Arcadia) Анатолий Боровский отправился служить в ВСУ, взяв себе позывной Талибан**. Согласно опубликованным им же документам, мужчина родился в Дзержинске (ДНР), а постоянно проживает в Одессе.
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С 3 по 15 июля 2022 года Боровский проходил обучение под руководством в том числе сержанта Корпуса морской пехоты США Николаса Пирко по "Курсу лидерства базового уровня", сказано в сертификате, который опубликовал байкер. Сейчас Боровский служит в войсковой части 7382, в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, которая дислоцируется в Одессе, следует из опубликованных документов.
Байкер участвовал в боевых действиях в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Его друг с позывным Фил, также член Bandidos, судя по публикации мужчины, тоже воевал и уже погиб.
РИА Новости выяснило, что участник филиала Bandidos в Днепропетровской области (Bandidos MC Dnepr Avangard) Тимофей Воронюк также вступил в ряды ВСУ.
Кроме того, за киевский режим воюют двое граждан Украины, косвенно связанных с мотоклубом. Речь идет об Антоне Лозицком, который подписан в соцсетях на группы, аффилированные с Bandidos, и Андрее Невском, также подписчике таких интернет-ресурсов.
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Лозицкий, если верить фотографии в соцсети, был удостоен американской награды "Пурпурное сердце", за которую благодарил некоего полковника США. А Невский участвовал в учениях в немецком Графенвёре. Последний носит нашивку U.S. Army.
Кроме того, как удалось выяснить в соцсетях, из Киевской области в зону СВО поехал член отделения клуба Bandidos MC WestWay, именующий себя Dimmi и Dimmidarko. Боевиком ВСУ стал также член клуба Diablos MC Suuport Club BMC Вадим Хоменко. Уроженец Радомышля Житомирской области проходит службу в войсковой разведке ВСУ.
Таким образом, данные отчетливо свидетельствуют, что некоторые члены международного клуба Bandidos служат в рядах ВСУ и проходят обучение под руководством американских и натовских военнослужащих.
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На страницах друзей и сослуживцев упомянутых боевиков есть кадры, подтверждающие участие в конфликте на стороне ВСУ нескольких граждан России с шевронами в виде флага так называемой Ичкерии***.
В 2015 году председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил Генпрокуратуре внести в список нежелательных организаций два иностранных мотоклуба — Hells Angels и Bandidos.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Движение "Талибан" — организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

*** "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России.
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