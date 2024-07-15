https://ria.ru/20240715/lift-1959742010.html

Власти оценили состояние женщин, застрявших в лифте московского роддома

Власти оценили состояние женщин, застрявших в лифте московского роддома - РИА Новости, 15.07.2024

Власти оценили состояние женщин, застрявших в лифте московского роддома

Застрявшие в лифте московского роддома ГКБ имени Ерамишанцева беременные женщины чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:46

2024-07-15T12:46

2024-07-15T13:08

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Застрявшие в лифте московского роддома ГКБ имени Ерамишанцева беременные женщины чувствуют себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее Telegram-каналы сообщали, что пять беременных женщин застряли в лифте роддома ГКБ имени Ерамишанцева. "Действительно, в роддоме ГКБ имени Ерамишанцева утром застрял лифт с пятью беременными женщинами без родовой деятельности, то есть без схваток. Они переводились из дородового отделения в родильный блок в плановом порядке… В настоящий момент все пациентки чувствуют себя хорошо, находятся в родовом отделении под наблюдением медицинского персонала", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что женщины были в сопровождении акушерки. Лифт рассчитан на 13 человек, двери лифта были открыты через 43 минуты, помощь спасательной службы не понадобилась, ситуация была разрешена силами лифтовой службы больницы. "Подрядчику, обслуживающему лифтовое оборудование, будет выставлена соответствующая претензия. Также оперативными службами проверяются все лифты в больнице", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240307/sertifikat-1931649601.html

https://ria.ru/20240709/gosduma-1958537802.html

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происшествия, здоровье - общество