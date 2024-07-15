https://ria.ru/20240715/ekzoskelet-1959883733.html

В России создали экзоскелет для людей с ампутацией ног

В России создали экзоскелет для людей с ампутацией ног - РИА Новости, 15.07.2024

В России создали экзоскелет для людей с ампутацией ног

Российские разработчики создали экзоскелет, который поможет двигаться людям с ампутированными ногами или параличом нижних конечностей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:06

2024-07-15T21:06

2024-07-15T21:06

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

сахалинская область

южно-сахалинск

технологии

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959882629_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_8f18dfed67ba6cac9e4b8f71c2ea9e33.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июл - РИА Новости. Российские разработчики создали экзоскелет, который поможет двигаться людям с ампутированными ногами или параличом нижних конечностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ на полях "Архипелага 2024". Экзоскелет – это внешняя структура, которая надевается на ноги. Он похож на дополнительный каркас, который поддерживает ноги и помогает передвигаться. "Российская команда разработчиков придумала экзоскелет для людей с ампутацией двух ног, который управляется как жестами руки, так и при помощи заданных паттернов движений. Благодаря этому пользователь безопасно и комфортно будет перемещаться по любой местности, контролируя управление разными способами в зависимости от ситуации", - сообщили в пресс-службе. "Как это работает? Экзоскелет помогает распределить вес тела, снижая нагрузку на мышцы и суставы. Это делает передвижение более легким и устойчивым. Наш проект основан на использовании нескольких передовых технологий, которые обеспечивают высокую функциональность и удобство в использовании для людей с ампутацией обеих ног или параличом нижних конечностей", - рассказал лидер проекта Анатолий Балабанов. Экзоскелет имитирует движения настоящих ног, позволяя человеку ходить, стоять и выполнять другие действия, продолжили в НТИ. Протез адаптируется к изменениям в походке и нагрузке, обеспечивая плавность и естественность движений, уточнили разработчики. Также гироскопы помогают экзоскелету поддерживать баланс и устойчивость. Если человек начинает терять равновесие, гироскопы сразу же корректируют движение экзоскелета, чтобы предотвратить падение. "Представьте себе человека с ампутацией обеих ног или параличом нижних конечностей. С нашим устройством он надевает экзоскелет, который поддерживает его тело и помогает равномерно распределять вес. Динамические протезы заменяют отсутствующие ноги и позволяют ему ходить практически так же, как он делал это раньше. Гироскопы постоянно отслеживают его движения и помогают сохранять равновесие, даже на неровной поверхности", - уточнил Балабанов. "Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" пройдет в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия станут город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.

https://ria.ru/20240518/zaschita-1946837866.html

https://ria.ru/20240702/nauka-1956584243.html

https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалинская область, южно-сахалинск, технологии, россия, здоровье - общество