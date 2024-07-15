https://ria.ru/20240715/dtp-1959720803.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с трамваями на Урале

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с трамваями на Урале - РИА Новости, 15.07.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавших при ДТП с трамваями на Урале

Четверо пострадавших при столкновении двух трамваев в городе Златоуст Челябинской области остаются в медицинском учреждении, двое из них находятся в стабильно... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:27

2024-07-15T11:27

2024-07-15T11:27

происшествия

здоровье - общество

златоуст

челябинская область

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл – РИА Новости. Четверо пострадавших при столкновении двух трамваев в городе Златоуст Челябинской области остаются в медицинском учреждении, двое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона. По данным региональной ГАИ, утром 12 июля в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров. Как сообщал минздрав региона, в аварии 5 человек пострадали, четверо из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обратились в травмпункт. "Состояние двоих пациентов стабильно тяжелое, еще двое пациентов в стабильном состоянии находятся в больнице Златоуста. Также 7 человек обратились в травмпункт", - говорится в сообщении. Как сообщал миндортранс региона, предварительно, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо.

https://ria.ru/20240713/vsu-1959450813.html

https://ria.ru/20240715/dtp-1959699838.html

златоуст

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происшествия, здоровье - общество, златоуст, челябинская область, гибдд мвд рф