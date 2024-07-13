https://ria.ru/20240713/vsu-1959479360.html

Белорусская разведка 3-4 июля зафиксировала отвод ВСУ из приграничья

Белорусская разведка 3-4 июля зафиксировала отвод ВСУ из приграничья - РИА Новости, 13.07.2024

Белорусская разведка 3-4 июля зафиксировала отвод ВСУ из приграничья

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что 3-4 июля белорусская внешняя разведка зафиксировала отвод в места постоянной дислокации украинских подразделений,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:17

2024-07-13T21:17

2024-07-13T22:06

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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что 3-4 июля белорусская внешняя разведка зафиксировала отвод в места постоянной дислокации украинских подразделений, ранее переброшенных в приграничье с Белоруссией.В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации."По решению главы государства силовыми структурами Беларуси - министерством обороны, Госпогранкомитетом, Комитетом госбезопасности - были приняты соответствующие меры реагирования (на активизацию военных на Украине - ред.). Неоднократно наши озабоченности доводились по разным каналам… И где-то 3-4 числа (июля - ред.) нашей внешней разведкой зафиксирован отвод этих подразделений из приграничных с Республикой Беларусь районов. Они убыли в места постоянной дислокации", - приводит слова Тертеля агентство Белта.Он подчеркнул, что принятые Белоруссией меры соответствовали складывающейся обстановке."В целом задача главы государства о недопущении эскалации, адекватном действии и демонстрации нашей миролюбивой позиции - они возымели действие. Мы отмечаем, что украинская сторона вела себя сдержанно", - добавил Тертель.Глава КГБ рассказал, что еще около 18 июня белорусской внешней разведкой была вскрыта концентрация серьезного контингента украинских вооруженных сил в приграничных с Белоруссией районах."На нескольких направлениях мы отметили переброску элитных подразделений вооруженных сил национальной гвардии, полиции из Киева и некоторых областных центров непосредственно к приграничным районам Беларуси. Подразделения, в том числе спецназ, занимались оборудованием дополнительных позиций, дополнительным минированием местности. Отмечали выходы групп спецназа к линии государственной границы с Беларусью. Велась активная воздушная разведка и иные мероприятия", - сказал он.По словам Тертеля, в приграничье Украина перебросила "практически весь арсенал тяжелого вооружения", включая гаубицы М777, РСЗО HIMARS, БМП Bradley.Глава КГБ отметил, что в настоящее время соответствующие контингенты и вооружения ушли в места постоянной дислокации или отведены в глубину территории Украины."В целом обстановка в этом отношении разряжена. Вместе с тем мы не убавляем свою деятельность в сфере внешней разведки. Мы активно работаем. Главой государства на основании доклада в том числе Комитета госбезопасности, на основании работы внешней разведки принято решение об отводе наших сил от приграничных районов. Оставляем здесь обычный режим работы. Повышенный, конечно, в условиях того, что происходит на наших южных границах", - сказал он.

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html

https://ria.ru/20240713/belorussiya-1959484620.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959467671.html

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в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, минск, александр лукашенко